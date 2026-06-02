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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 72 bin dolara yakın seyrederken dikkat çeken alım geldi! Piyasada perde arkasında neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Wintermute, uzun vadeli fonların Bitcoin’i 72 bin dolar civarında OTC işlemlerle kademeli topladığını bildirdi.
  • 📉 20 Mayıs ile 29 Mayıs arasında BTC ve ETH ETF’lerinden toplam yaklaşık 2 milyar dolar çıkış yaşandı.
  • 📊 Şirkete göre 60 bin ile 65 bin dolar aralığı önemli destek bölgesi olurken $BTC için kısa vadede ETF akışları öne çıktı.
  • 🧭 Nasdaq hisseleri yükselirken kripto piyasası son iki haftada bu ralliye eşlik edemedi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto piyasa yapıcısı Wintermute, uzun vadeli fonların Bitcoin alımına tezgah üstü işlemler üzerinden kademeli biçimde başladığını bildirdi. Şirketin 1 Haziran tarihli piyasa değerlendirmesine göre bu alıcılar, Bitcoin’in yaklaşık 72 bin dolar civarındaki seviyelerini 18 aylık perspektifte cazip görüyor.

İçindekiler
1 Tezgah üstü piyasada sessiz birikim
2 ETF çıkışları dikkat çekti
3 Hisse rallisi sürerken kripto geride kaldı

Tezgah üstü piyasada sessiz birikim

Wintermute’un haftalık güncellemesinde, daha uzun vadeli düşünen fonların OTC masaları üzerinden piyasaya giriş yaptığı aktarıldı. Buna göre alımlar, tek seferde büyük emirlerle değil, fiyatı doğrudan etkilememek için parçalara bölünmüş işlemler halinde gerçekleşiyor.

Mini sözlük: OTC, yani tezgah üstü piyasa, işlemlerin borsa emir defteri dışında taraflar arasında doğrudan yürütüldüğü yapıyı ifade eder. TWAP ise büyük emirlerin zamana yayılarak ortalama fiyata yakın şekilde gerçekleştirilmesini amaçlayan bir işlem yöntemidir.

Wintermute, uzun vadeli yatırımcıların piyasada kesin dip seviyeyi tahmin etmeye çalışmadan, mevcut fiyat aralığını 18 aylık görünüm açısından cazip bulduğunu ve OTC masaları üzerinden kademeli alıma yöneldiğini belirtti.

Şirket, Bitcoin için aşağı yönlü temel destek bölgesini 60 bin dolar ile 65 bin dolar arasında konumlandırdı. Bu aralığın, uzun vadeli yatırımcıların pozisyon büyüklüğünü belirlerken referans aldığı zeminlerden biri olduğu değerlendirildi. Wintermute, yaz aylarına girilirken görünümün görece zayıf olduğunu ancak mevcut yapının kalıcı bir bozulmadan çok bir sıfırlanma sürecine benzediğini de kaydetti.

ETF çıkışları dikkat çekti

OTC tarafındaki bu birikim, borsa yatırım fonlarında görülen çıkışlarla aynı döneme denk geldi. Spot Bitcoin ETF’lerinden son haftada yaklaşık 1,4 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu seri, ürünlerin işlem görmeye başlamasından bu yana en uzun geri çekilme dönemi olarak öne çıktı.

Ethereum ETF’lerinde de aynı dönemde yaklaşık 240 milyon dolarlık çıkış görüldü. 20 Mayıs ile 29 Mayıs arasında Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden toplam çıkış ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Haberde ayrıca en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olarak bilinen Strategy’nin de bu zaman aralığında satışa başladığı, bunun da piyasa duyarlılığı üzerinde baskı yarattığı aktarıldı.

Hisse rallisi sürerken kripto geride kaldı

Wintermute, kripto varlıkların daha geniş riskli varlık rallisini iki haftadır takip edemediğini belirtti. Şirkete göre sermaye akışı bu dönemde Nasdaq ve Russell 2000 hisselerine yönelirken, kripto piyasası bu rotasyonun dışında kaldı. S&P 500 endeksi dokuzuncu haftalık yükselişini kaydederken haftayı yüzde 1,9 artıda kapattı. Nasdaq ise ay genelinde yüzde 8 yükseldi.

Wintermute, Bitcoin’i nisanda 70 bin dolardan 80 bin dolara taşıyan alım iştahının ortadan kalktığını, marjinal sermayenin ise artık Nvidia, Dell ve küçük ölçekli hisselerde yoğunlaştığını vurguladı.

Makroekonomik tablo da ayrışmada etkili oldu. Nisan ayı PCE verisi manşette yüzde 3,8, çekirdekte ise yüzde 3,3 olarak açıklandı. Tahvil piyasasında yıl sonundan önce faiz artışı olasılığı yüzde 35 ile yüzde 40 aralığında fiyatlanıyor. Wintermute, üçüncü çeyrekte yeniden durgunlukla birlikte enflasyon baskısının görülebileceğine işaret etti.

Şirkete göre hisse piyasaları, makro görünüm iyileştiği için değil, yapay zeka temalı şirket bilançolarının güçlü gelmesi nedeniyle yükseliyor. Kripto piyasasında ise benzer güçte bir anlatının bulunmaması, sektörü aynı makro baskılara daha açık hale getiriyor. Yakın vadede çarşamba günü açıklanacak TÜFE ve ÜFE verileri ile pazartesi başlayacak CME Nasdaq kripto endeksi vadeli işlemleri izlenecek başlıklar arasında yer aldı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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