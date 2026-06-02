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Kripto Para

Kripto destekli siyasi komiteler, ABD ön seçimlerinde 6,8 milyon doları aşan harcamayla Maryland yarışlarına odaklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kripto destekli siyasi komiteler, ABD ön seçimlerinde 6,8 milyon doları aşan harcamayla Maryland yarışlarına yöneldi.
  • 📌 Protect Progress, Maryland 5. bölgede Adrian Boafo için 3,1 milyon doların üzerinde kaynak ayırdı ve $XRP ile bağlantılı destekçiler de bu yapıda yer aldı.
  • 🗳️ Texas’ta Al Green, Protect Progress’in rakibi için 5 milyon dolar harcamasının ardından 18. bölge ön seçimini kaybetti.
  • 📚 CLARITY Act, ocak ve mayıstaki komite aşamalarının ardından ABD Senatosu takvimine alındı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de Kaliforniya, Iowa, Montana, New Jersey, New Mexico ve South Dakota’da seçmenler Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre ön seçimleri için sandık başına giderken, kripto para sektörünün odağı bu ay ilerleyen günlerde yapılacak Maryland ön seçimlerine kaydı.

İçindekiler
1 Kripto destekli komitelerden çok eyaletli harcama
2 Fairshake’in seçim stratejisi ve son sonuçlar
3 CLARITY tasarısı Senato takvimine girdi

Kripto destekli komitelerden çok eyaletli harcama

ABD Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, Coinbase ve Ripple tarafından desteklenen siyasi eylem komitesi Fairshake ile bağlantılı Protect Progress, Kaliforniya ve New Jersey’deki Temsilciler Meclisi yarışlarında Demokrat adayları desteklemek için toplam yaklaşık 3 milyon dolar harcadı. Aynı yapı içindeki Defend American Jobs ise South Dakota’da Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds’un yeniden seçilme kampanyasına 411 bin doların üzerinde destek sağladı.

Federal kayıtlar, kripto sektörünün desteklediği siyasi komitelerin yalnızca eyalet bazlı yarışlara değil, Kongre dengelerini etkileyebilecek kritik ön seçimlere de yoğun kaynak ayırdığını ortaya koydu.

Harcamaların odağında ise Maryland öne çıktı. Kayıtlara göre Protect Progress, 23 Haziran’da ön seçimin yapılacağı Maryland’in 5. bölgesinde Demokrat aday Adrian Boafo lehine medya harcamaları için 3,1 milyon doların üzerinde kaynak kullandı. Komite ayrıca aynı gün ön seçime gidecek New York 15. bölgesinde, Temsilciler Meclisi üyesi Ritchie Torres’in yeniden seçilmesini desteklemek amacıyla yaklaşık 320 bin dolar harcadı.

Mini sözlük: Siyasi eylem komitesi, ABD’de seçim kampanyaları için bağış toplayıp harcama yapabilen organizasyonlara verilen addır. FEC ise bu finansmanı ve seçim harcamalarını denetleyen federal kurum olarak görev yapar.

KomiteDesteklenen tarafBölgeTutar
Protect ProgressDemokrat adaylarKaliforniya ve New JerseyYaklaşık 3 milyon dolar
Defend American JobsMike RoundsSouth Dakota411 bin doların üzerinde
Protect ProgressAdrian BoafoMaryland 5. bölge3,1 milyon doların üzerinde
Protect ProgressRitchie TorresNew York 15. bölgeYaklaşık 320 bin dolar

Fairshake’in seçim stratejisi ve son sonuçlar

Bugünkü Kaliforniya yarışları, kripto para sektörünün ABD seçimleri üzerindeki etkisi açısından yeni bir sınav olarak görülüyor. Geçen hafta Texas’taki ön seçimlerde Fairshake ve diğer kripto yanlısı komitelerin desteklediği Temsilciler Meclisi ve Senato adaylarının kazanması dikkat çekmişti.

Ocak ayı itibarıyla 193 milyon doların üzerinde kaynağa sahip olduğunu bildiren Fairshake’e ek olarak, kripto çizgisindeki diğer komiteler arasında finans şirketi Cantor Fitzgerald ile kripto saklama şirketi Anchorage Digital’in desteklediği Fellowship ve Chainlink ile Anchorage katkısıyla finanse edilen Blockchain Leadership Fund da yer aldı. Fairshake, kendisinin kripto karşıtı olarak değerlendirdiği bazı Kongre üyelerini siyaset dışına itme hedefini açık biçimde dile getiriyor.

Fairshake, Temsilciler Meclisi ve Senato’da kripto karşıtı gördüğü isimleri hedef aldığını daha önce açıkça ortaya koymuştu.

Bu çerçevede Texas Temsilciler Meclisi üyesi Al Green öne çıkan isimlerden biri oldu. Green, stabilcoin düzenlemesini içeren GENIUS Act ile dijital varlık piyasası yapısına ilişkin CLARITY tasarısına karşı oy kullanmıştı. Protect Progress’in rakibi Demokrat Christian Menefee lehine 5 milyon dolar harcamasının ardından Green, Texas’ın 18. Kongre bölgesindeki ön seçimi kaybetti.

CLARITY tasarısı Senato takvimine girdi

Öte yandan dijital varlık piyasasına ilişkin CLARITY Act, ABD Senatosu’nun yasama takvimine alındı. Tasarı, ocakta Senato Tarım Komitesi’nden, mayısta ise Bankacılık Komitesi’nden geçmişti. Bundan sonraki aşamada Senato genel kurulunda değerlendirme ve olası oylama süreci izlenecek.

Ancak komitelerden geçen değişiklikli iki ayrı metnin oylama öncesinde birleştirilmesi gerekebileceği belirtiliyor. Bu süreç, dijital varlık piyasasının hangi kurumların yetki alanına gireceği ve sektör için hangi çerçevenin uygulanacağı açısından önem taşıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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