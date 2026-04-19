Chainlink’te ani düşüş: fiyat 9,30 doları test etti, zayıf toparlanma sinyalleri dikkat çekti

Günün ilk saatlerinde yaklaşık 9,70-9,80 dolar seviyelerinde işlem gören Chainlink (LINK), günün ilerleyen saatlerinde satış baskısının artmasıyla birlikte hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareket etti. Kısa süreliğine 9,30 dolara kadar gerileyen kripto para, ardından dar bir bantta kısmi toparlanma gösterdi. Yatırımcıların odağı bugün ağırlıkla teknik göstergelere kayarken, kısa vadede ivmenin zayıf kaldığı belirtildi.

Piyasa hacminde hareketli dalgalanma

Chainlink, gün içi işlemlerde yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti ve 9,40 dolar civarında dengelendi. Sabaha yaklaşık 9,70-9,80 dolar bandında başlayan fiyat, öğleden sonra belirgin bir düşüş trendine girerek 9,30 dolara kadar geriledi. Bu sırada piyasa değeri yaklaşık 6,83 milyar dolara ulaşırken, gün içindeki işlem hacmi 600 milyon doları aştı. Bu seviyeler Chainlink piyasasında oldukça yoğun ve hareketli bir işlem akışının yaşandığına işaret etti.

Fiyat grafiği, satış baskısının seans boyunca kesintisiz bir şekilde sürdüğünü gösterdi. Alıcılar, 9,30-9,40 dolar aralığında fiyatı dengelemeye çalışsa da birincil alım isteği zayıf kaldı; toparlanma sınırlı şekilde hissedildi. Tüm gün boyunca oluşan düşük zirve seviyeleri, aşağı yönlü eğilimin gücünü ortaya koydu.

Satışların özellikle seans sonuna doğru hızlanarak LINK’i 9,30-9,40 dolar bandına ittiği, toparlanmanın ise bu aralıkta oldukça sınırlı kaldığı gözlemlendi.

Dar fiyat aralığında düşük volatilite

Diğer güncel piyasa verileri ise LINK’in bir başka seansta 9,61 dolardan işlem gördüğünü ve en düşük 9,46 dolar, en yüksek 9,84 dolar bandında hareket ettiğini ortaya koydu. Bu seyir, günün belirli bölümlerinde fiyat dalgalanmalarının kontrollü kaldığını, fakat genel atmosferin düşüş yönünde olduğunu gösterdi.

Piyasa değeri yeni verilere göre 6,99 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı; 378 milyon doları aşan işlem hacmiyle birlikte, toplam dolaşımdaki LINK miktarı ise 727,1 milyon adette yer aldı. Kısa süreli toparlanmalara rağmen, LINK’in fiyatı hâlâ 2021 yılında gördüğü 52,70 dolarlık zirveye göre oldukça geride. Bu durum, genel piyasa yapısında uzun süreli bir düzeltme evresinin sürdüğüne işaret ediyor.

Teknik göstergeler ve işlem hacmi ne söylüyor?

Teknik analizde LINK’in fiyatı, Bollinger Bantları’nın ortası ile alt kısmı arasına sıkışmış görünüyor. Gün içi fiyat hareketlerinin çoğunda 9,38-9,41 dolar aralığına temas edildi. Üst bant 9,70 dolara, alt bant desteği ise 9,30 dolara yakın konumlandı. Son satış dalgasında fiyat alt banda kadar düştü, ardından alıcıların kısa süreli etkisiyle hafif bir toparlanma yaşansa da, fiyat güçle üst banda dönemedi.

Mevcut MACD verileri, sıfıra yakın hareket eden sinyal ve ana çizgilerin ağırlıklı olarak yatay bir eğilimde olduğunu gösterdi. Histogramdaki çubukların kısa kalması, piyasadaki işlem gücünün hem alımda hem satımda zayıf olduğunu ortaya koydu. İşlem hacmindeki ani artışlar fiyat düşerken görüldü, sonrasında ise hacim düşerek piyasada göreceli bir durgunluk başladı. Bu tür bir seyir, agresif satışların hız kestiği ama henüz yukarı yönlü yeni bir dönemin başlamadığı anlamını taşıyor.