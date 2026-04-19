20-26 Nisan haftası kripto para takvimi – Önemli gelişmeler

  • Pazartesi İran müzakerelerinin başlaması bekleniyor. Çarşamba itibariyle ateşkesin de süresi dolacak ve henüz uzatılmadı.
  • 21 Nisan Salı: Muhtemel yeni Fed Başkanı Warsh'ın Onay Duruşması
  • 23 Nisan Perşembe: Binance borsası BIFI, FIO, FUN, MDT, OXT ve WAN’ı delist edecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin (BTC) haftanın son gününe 75 bin dolarda başladı ve İran gerilimi grafiğin yönünü belirleyen ana gündem olmaya devam ediyor. Altcoinlerin neredeyse tamamı son 24 saatte %3’ü aşan kayıplar yaşadı. BTC fiyatındaki düşüş önümüzdeki günlere dair endişeleri yansıttığından günün ilerleyen saatlerinde kayıplar artabilir. Peki önümüzdeki günlerde kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto para takvimi

Son saatlerini yaşadığımız haftada birçok önemli gelişme yaşandı ancak grafikleri hareketlendiren şey çoğunlukla Trump’ın İran konulu paylaşımlarıydı. Cuma günü her şeyin çözüldüğünü ima eden Trump geride bıraktığımız saatlerde yalanlanırken Bitcoin de kazanımlarının bir kısmını iade etti.

Aşağıda gün ve saat detaylarıyla kripto para yatırımcılarını bekleyen önemli gelişmeleri görüyorsunuz. Özellikle ateşkesin bu hafta sona erecek olması kripto paraları hareketli günlerin beklediğini gösteriyor.

20 Nisan Pazartesi

  • 19:40 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşacak
  • ABD-İran Müzakereleri (Muhtemel)
  • LayerZero Kilit Açılışı (%2,4)
  • Doge Günü

21 Nisan Salı

  • 09:30-11:00 AMB Üyelerinin Açıklamaları
  • 15:30 ABD Perakende Satışları (Aylık) (Beklenti: %1,3 Önceki: %0,6)
  • 17:00 Muhtemel yeni Fed Başkanı Warsh’ın Onay Duruşması (Powell’ın görev süresi 15 Mayıs’ta bitiyor.)
  • 21:30 Fed/Waller
  • 23:30 ABD-İran Ateşkesi Sona Eriyor (Eğer uzatılmazsa)
  • Sui Connect: Hong Kong

22 Nisan Çarşamba

  • 14:00 TCMB Faiz Kararı (Beklenti %37’de faizlerin sabit bırakılması)
  • 23:05 Tesla Kazanç Raporu
  • 23:10 IBM Kazanç Raporu
  • Undeads Games Kilit Açılışı (%13,47)
  • Mantle Arsia V1.5.4
  • Limitless Kilit Açılışı (Dolaşım arzının %64,49’u kadar 85,37 Milyon LMTS)
  • Tron Ekibi Yapay Zeka Toplantısı

23 Nisan Perşembe

  • 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 212K Önceki: 207K)
  • 16:45 ABD S&P Hizmet PMI Öncü (Beklenti: 50 Önceki: 49,8)
  • 16:45 ABD S&P İmalat PMI Öncü (Beklenti: 52,5 Önceki: 52,3)
  • 17:00 ABD Ticaret Temsilcisi Greer Konuşma Yapacak
  • Ton Coin Kilit Açılışı (%0,72)
  • HSK On-Chain Zirvesi 2026 (HSK Whitepaper 2.0’ı yayınlanacak)
  • Binance borsası BIFI, FIO, FUN, MDT, OXT ve WAN’ı delist edecek.

24 Nisan Cuma

  • 02:30 Japonya Ülke Genelinde Tüketici Fiyat Endeksi (Beklenti: %1,4 Önceki: %1,3)
  • 17:00 Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 48,4 Önceki: 47,6)
  • Bittensor Imperial’da Açılış Konuşması (Jacob Steeves büyük FUD’un ardından açıklamalar yapacak.)

25 Nisan Cumartesi

  • AVAX Kilit Açılışı (%0,23)
  • Trump Coin Gala Yemeği

26 Nisan Pazar

  • Plasma Kilit Açılışı (%0,89)
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
