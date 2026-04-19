20-26 Nisan haftası kripto para takvimi – Önemli gelişmeler

Bitcoin (BTC) haftanın son gününe 75 bin dolarda başladı ve İran gerilimi grafiğin yönünü belirleyen ana gündem olmaya devam ediyor. Altcoinlerin neredeyse tamamı son 24 saatte %3’ü aşan kayıplar yaşadı. BTC fiyatındaki düşüş önümüzdeki günlere dair endişeleri yansıttığından günün ilerleyen saatlerinde kayıplar artabilir. Peki önümüzdeki günlerde kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto para takvimi

Son saatlerini yaşadığımız haftada birçok önemli gelişme yaşandı ancak grafikleri hareketlendiren şey çoğunlukla Trump’ın İran konulu paylaşımlarıydı. Cuma günü her şeyin çözüldüğünü ima eden Trump geride bıraktığımız saatlerde yalanlanırken Bitcoin de kazanımlarının bir kısmını iade etti.

Aşağıda gün ve saat detaylarıyla kripto para yatırımcılarını bekleyen önemli gelişmeleri görüyorsunuz. Özellikle ateşkesin bu hafta sona erecek olması kripto paraları hareketli günlerin beklediğini gösteriyor.

20 Nisan Pazartesi

19:40 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşacak

ABD-İran Müzakereleri (Muhtemel)

LayerZero Kilit Açılışı (%2,4)

Doge Günü

21 Nisan Salı

09:30-11:00 AMB Üyelerinin Açıklamaları

15:30 ABD Perakende Satışları (Aylık) (Beklenti: %1,3 Önceki: %0,6)

17:00 Muhtemel yeni Fed Başkanı Warsh’ın Onay Duruşması (Powell’ın görev süresi 15 Mayıs’ta bitiyor.)

21:30 Fed/Waller

23:30 ABD-İran Ateşkesi Sona Eriyor (Eğer uzatılmazsa)

Sui Connect: Hong Kong

22 Nisan Çarşamba

14:00 TCMB Faiz Kararı (Beklenti %37’de faizlerin sabit bırakılması)

23:05 Tesla Kazanç Raporu

23:10 IBM Kazanç Raporu

Undeads Games Kilit Açılışı (%13,47)

Mantle Arsia V1.5.4

Limitless Kilit Açılışı (Dolaşım arzının %64,49’u kadar 85,37 Milyon LMTS)

Tron Ekibi Yapay Zeka Toplantısı

23 Nisan Perşembe

15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 212K Önceki: 207K)

16:45 ABD S&P Hizmet PMI Öncü (Beklenti: 50 Önceki: 49,8)

16:45 ABD S&P İmalat PMI Öncü (Beklenti: 52,5 Önceki: 52,3)

17:00 ABD Ticaret Temsilcisi Greer Konuşma Yapacak

Ton Coin Kilit Açılışı (%0,72)

HSK On-Chain Zirvesi 2026 (HSK Whitepaper 2.0’ı yayınlanacak)

Binance borsası BIFI, FIO, FUN, MDT, OXT ve WAN’ı delist edecek.

24 Nisan Cuma

02:30 Japonya Ülke Genelinde Tüketici Fiyat Endeksi (Beklenti: %1,4 Önceki: %1,3)

17:00 Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 48,4 Önceki: 47,6)

Bittensor Imperial’da Açılış Konuşması (Jacob Steeves büyük FUD’un ardından açıklamalar yapacak.)

25 Nisan Cumartesi

AVAX Kilit Açılışı (%0,23)

Trump Coin Gala Yemeği

26 Nisan Pazar

Plasma Kilit Açılışı (%0,89)