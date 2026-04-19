Ethereum kritik dirençte zayıf kaldı, fiyatta yeni düşüş sinyali güçleniyor

Ethereum, önemli bir direnç bölgesine yaklaşmış durumda ve grafikler, son yükselişin tahmin edildiği kadar güçlü olmadığını gösteriyor. Piyasanın yakından takip ettiği bu noktada, yatırımcılar Ethereum’un bu seviyeleri aşmasını mı yoksa yeniden yönünü aşağıya çevirmesini mi beklemeli konusunda kararsız.

Grafikler yeniden test edilen destek seviyesine işaret ediyor

Son fiyat hareketlerinde Ethereum, yükselen bir kanal içinde inişli çıkışlı bir seyir izledi. Kısa süreli ataklarla üst trend çizgisinin üstüne taşınsa da, iki kez bu bölgelerde kalıcılık sağlayamadı. Trader Elja’ya göre, fiyatın bu şekilde üst bantlarda hız kaybetmesi, henüz net bir yukarı kırılım sağlanamadığını gösteriyor.

Bu zayıf görüntünün ardından Ethereum yeniden kanalın alt sınırlarına yakınlaşıyor. Son dönemdeki yükselişi destekleyen bu alanın kaybedilmesi, fiyatların daha derin bir düzeltmeye gitmesine yol açabilir. Buna karşılık, güçlü bir kapanış gerçekleşirse, alıcıların avantajı koruması mümkün olabilir. Grafikte belirgin şekilde öne çıkan bu sınır, kısa vadede fiyatın yönünü belirleyecek en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Ethereum için asıl mesaj, piyasanın tamamen düşüşe geçtiği değil, kritik bir karar aşamasında olduğudur. Güçlü bir kapanış, alıcıların yeniden kontrolü ele aldığını gösterecek; ancak zayıf bir kapanış, son reddedilme bölgelerindeki kırılganlığı artıracaktır.

Yeni yükselişler için henüz teyit gelmedi

Teknik analizlerde öne çıkan bir diğer görüş ise trader Ted Pillows tarafından dile getirildi. Onun grafiklerinde Ethereum, son toparlanmasına rağmen daha büyük zaman dilimlerinde hâlâ aşağı yönlü bir yapı sergiliyor. Özellikle son toparlanmanın getirdiği kısa vadeli ivme, uzun vadeli düşüş trendini değiştirmiş değil.

Grafikteki en önemli seviye, fiyatların yükselirken ulaştığı kırmızı direnç bandı oldu. Fiyat bu alana gelmeden önce alt destekten yukarı döndü, şimdi ise bu alan tekrar bir sınav niteliğinde. Ted Pillows’un yorumuna göre, Ethereum bu bandı kısa süreliğine aşsa bile, bu hareket yatırımcıda bir kırılım beklentisi oluşturabilir ve ardından gelen bir geri çekilme ile yeni bir düşüş hareketine zemin hazırlayabilir.

Bu ihtimalin önem kazanmasının nedeni, son aylarda fiyatın yüksek noktalarda sık sık reddedilmesi ve net bir taban oluşumunun henüz gerçekleşmemiş olması. Teknik işaretler, kısa vadeli bir toparlanmaya rağmen genel piyasa yapısının hâlâ zayıf olduğunu gösteriyor. Yani, Ethereum ilk direnç bölgesini geçse bile, kalıcı bir yükselişin teyit edilmesi için bu seviyelerin üzerinde güçlü bir tutunma gerekiyor.

Ted Pillows’un analizlerinde, Ethereum’un uzun vadeli bir dip oluşturduğuna dair henüz net bir gösterge olmadığı gözleniyor. Dolayısıyla, fiyat kısa süreli yukarı hareketler yapsa bile yatırımcılar kalıcı bir dönüş için daha fazla kanıt arıyor.

Piyasa karar aşamasında: Yön ne tarafa olacak?

Hem kısa hem uzun vadeli analizler, Ethereum’un şu an önemli bir karar aşamasında olduğunu vurguluyor. Kısa vadede direnç üzerinde kalıcı olup olamayacağı, uzun vadede ise mevcut düşüş eğiliminin sona erip ermediği yakından izleniyor. Teknik göstergeler, belirsizliğin sürdüğüne ve yatırımcıların temkinli kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Sonuç olarak, Ethereum piyasasında hem boğalar hem ayılar açısından kritik seviyeler tekrar test edilirken, fiyat hareketlerinin önümüzdeki günlerde daha net bir tablo sunması bekleniyor.