Bitcoin kritik dirençte kırılma işareti verdi, hedefte 80.000 dolar var

Bitcoin son günlerde hem teknik analizde öne çıkan iki güçlü yükseliş sinyalini bir arada gösteriyor hem de fiyatın aşağıdan yukarı test ettiği önemli bir direnç seviyesinde hareket ediyor. Kripto para piyasasında yakından takip edilen bu gelişme, fiyat ivmesinin güçlendiğine işaret ediyor fakat yatırımcılar net bir kırılma görülmeden pozisyonlarda temkinli kalmayı sürdürüyor.

Gözler Grafiklerde: Bitcoin Rekor Dönüşü Arayışında

Yatırımcı olarak tanınan SuperBro’nun günlük grafik çalışmasına göre, Bitcoin fiyatı genişleyen alçalan takoz formasyonunun üst sınırında bir çıkış denemesiyle karşı karşıya. Şubat ayındaki dip seviyeden güçlü bir toparlanma yaşayan Bitcoin, şu anda önemli bir direnç alanında sıkışmış durumda.

Paylaşılan grafikte son aylardaki aşağı yönlü hareket ve daralan fiyat aralığı net şekilde izleniyor. Fiyat daha önce bu yapının alt bandına kadar gerileyip hızla sert bir tepki yükselişi yaşamıştı. Şimdi ise Bitcoin yeniden üst trende ulaşmış görünüyor ve formasyonun dışına çıkmaya çalışıyor.

SuperBro’nun analizinde, “Eğer bu kırılma başarılı şekilde gerçekleşirse grafik üzerinde ilk hedef daha önceki rekorun geri alınması, devamında ise 125.000 dolara uzanan bir direnç kutusunun açılması bekleniyor. Yani iki yükseliş ihtimali birlikte masada; ilki, direnç üzerinin destek olarak çalışmaya başlaması, ikincisi ise fiyatın yeni zirvelere tırmanması.” ifadeleri öne çıkıyor.

Fakat fiyat üst banda ulaştığı için yükseliş kesinleşmiş olmuyor. Bitcoin’in bu seviyenin üzerinde gün kapanışlarını görmeden formasyonun geçildiği söylenemiyor. Alıcılar ağırlık kazanırsa olası çıkış güçlenebilir ancak aksi halde formasyon fiyatı dalgalı bir bantta tutmaya devam edebilir.

Likidite Haritası Yön Gösteriyor: 80.000 Dolar Seviyesi Gündemde

Bitcoin için yayınlanan likidite haritaları, mevcut fiyat hareketinde bir sonraki yön hakkında ipucu veriyor. Analist Ted’in paylaştığı ısı haritası, mevcut seviyenin hemen üstünde, özellikle 78.000-80.000 dolar aralığında büyük bir likidite kümelenmesini gösteriyor. Grafik üzerinde parlak sarı renkle işaretlenen bu alanlar, yüksek derecede kaldıraçlı pozisyonların toplanmış olduğu bölgeler olarak dikkat çekiyor.

Bitcoin fiyatı yükseldikçe üstteki likidite bandına yaklaşmaya başladı. Piyasa dinamiklerinde bu tür likidite bölgeleri genellikle fiyatı kendine çekme eğilimi gösteriyor, çünkü hacimli stop emirleri ve pozisyonların kapatılması bu alanlarda gerçekleşiyor.

Öte yandan, 70.000 doların biraz altı ile 60.000 dolarların üstü arasında da güçlü likidite bantları bulunuyor. Yani kısa vadede yükseliş potansiyeli ağırlık kazanırken, olası bir güç kaybında aşağıdaki destek alanlarının yine aktif rol üstlenebileceği belirtiliyor.

Ted’in haritası sadece bu verilere bakıldığında fiyatın ilk olarak üstteki yoğun likidite bölgesini zorlayabileceğini, burada kalıcılık sağlanamazsa yeniden alttaki likiditeye geri çekilme eğiliminin gündeme gelebileceğini öne sürüyor.

Kısacası, Bitcoin’de mevcut teknik görünüm ve likidite analizleri kısa vadede yukarı yönlü hareket alanı bulunabileceğine işaret ediyor. Ancak sürecin kesinleşmesi için hem dirençlerin net aşılması hem de volatilitenin dikkatle izlenmesi gerekiyor.