Solana’da 3,6 seviyesine geri dönüş sinyali, traderlar yükselişi bekliyor

Solana piyasasında son saatlerde iki önemli yükseliş göstergesi öne çıkıyor. Hem Solana’nın piyasa hâkimiyeti kritik bir destek alanına geldi hem de vadeli işlemlerdeki uzun pozisyonlarda yeniden artış görülmeye başlandı. Teknik analizde öne çıkan bu iki gelişme, hem deneyimli traderların yakından takip ettiği fiyat hareketlerinden hem de büyük yatırımcıların pozisyon değişimlerinden kaynaklandı.

Solana hâkimiyetinde belirleyici sınır ve potansiyel hedef

Solana Blockchain ağı, son aylarda kripto para dünyasında ciddi büyüme yakaladı. Özellikle merkeziyetsiz finans uygulamalarındaki gelişmeler ve düşük işlem ücretleriyle dikkat çeken Solana, kurumsal yatırımcıların da radarına girdi. Son paylaşılan teknik grafiklerde Solana’nın piyasa hâkimiyeti oranı yüzde 2,01 civarında seyrediyor. Yıl içinde neredeyse yüzde 3,9’a kadar çıkan bu oran, şu an büyük bir düşüşten sonra dip bölgede hareket ediyor.

Kripto para analizinde bilinen trader Don Wedge’in paylaştığı verilere göre, Solana hâkimiyeti mevcut düzeyde, genişleyen bir alçalan takoz formasyonunun alt sınırında bulunuyor. Teknik olarak bu tür grafiklerde, ana destek çizgisine yakın hareketler genellikle sert trend dönüşlerinin habercisi olabiliyor. Önceki döngüde de Solana’nın benzer bir yapıda, kısa bir yatay konsolidasyonun ardından hızlı şekilde yükseldiği görülmüştü. Bugünkü fiyat hareketi o dönemi anımsatan bir yapı oluşturdu.

Özellikle yüzde 2’lik destek bölgesi kritik öneme sahip. Eğer bu seviyenin üzerinde tutunma sağlanırsa, piyasada satış baskısının hafiflediği ve yeni bir çıkış ivmesinin başlayabileceği düşünülüyor. Buradan sonraki ana direnç bölgesi yüzde 3,6 seviyesinde bulunuyor. Don Wedge’in analizine göre Solana’nın önümüzdeki dönemde bu bölgeyi yeniden test etme olasılığı yüksek fakat bu seviyeyle ilgili hareket, yeni bir rekor anlamına gelmiyor. Buradaki seviye, önceki zirvenin altında bir toparlanma alanına işaret ediyor.

Teknik incelemelerde hareket hâlâ genişleyen takozun içinde ilerliyor. Dolayısıyla yükseliş senaryosu tam olarak teyit edilmiş değil. Eğer fiyat üst sınırı net şekilde aşarsa görünüm güçlenebilir. Tersi durumda, destek seviyesinin altına inilirse, yükseliş beklentisi zayıflayabilir ve hedeflenen hareket ivme kaybedebilir.

Vadeli işlemlerde uzun pozisyonlar artış gösterdi

Piyasa tarafında ise Solana vadeli işlemlerindeki veriler de dikkat çekici gelişmeler sunuyor. Özellikle son sert dalgalanmanın ardından hem açık pozisyon miktarı hem de net uzun sayısı bir süreliğine azalmıştı. Fakat yeni grafiklere bakıldığında, toplamda açık pozisyon hacminin hâlâ yüksek kaldığı, uzun pozisyon tarafında ise yeniden toparlanma başladığı görülüyor.

Kripto türev piyasaları üzerine çalışan analistler, vadeli işlemlerde net uzun sayısındaki ılımlı artışa işaret ediyor. Bu değişim, kısa vadede büyük bir yükseliş sıçraması anlamına gelmese de piyasaya yeni alıcıların yavaş yavaş döndüğünü gösteriyor. Açık pozisyonların mevcut düzeyi, genel piyasa katılımının hâlâ güçlü kaldığını anlatıyor.

Geçtiğimiz dönemde Solana’da açık pozisyonlar aşırı yükselip ardından sakinleşmişti. Son hareketlere bakılırsa, pozisyonların büyük kısmı piyasa dışında likide edilmeden korunmuş durumda. Buna karşın, özellikle uzun vade yatırımcılarının ihtiyatlı davrandığı ve alım eğilimlerinin ölçülü şekilde yeniden başladığı görülüyor.

Analistler, “Şu anda Solana tam bir yukarı kırılım aşamasına geçmiş değil. Ancak uzun pozisyonlar artmaya devam ederse ve açık pozisyonlarda yeniden bir yükseliş görülürse, Solana için yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir” yorumunu yapıyor.