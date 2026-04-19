Ethereum (ETH)

5,4 milyar dolarlık kaçış, dünkü hack olayının kriptoda zincirleme etkisi

  • Kelp DAO hack olayında saldırganlar, LayerZero altyapısını kullanarak karşılıksız rsETH bastığı için ZRO Coin dahil birçok kripto para hızlı kayıplar yaşadı.
  • AAVE'nin karşı karşıya kaldığı kötü borç nedeniyle protokolden 5,4 milyar dolarlık ETH çıktı. Sadece Justin Sun, platformdan 65.584 ETH (~154 milyon dolar) çekti.
  • ETH 2.300 dolara geriledi ve FUD büyürse düşüş hızlanabilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Kelp DAO saldırısının ardından uzun vadeli Ether yatırımcıları panikle staking platformlarından ayrılıyor. Köprülenmiş, wrapped varlıkların en büyük riski mint mekanizmasının istismar potansiyeli ve dün Kelp DAO bunu yaşadı. Karşılıksız RSETH basmayı başaran saldırganlar 300 milyon doların altında kayba neden olsa da olayın ardından 5 milyar dolardan fazla varlık hareket etti.

Kelp DAO saldırısının ardından Aave’den 5.4 milyar doların üzerinde ETH çıkışı gerçekleşti. Justin Sun tek başına 65.584 ETH çekti ve devasa sermaye çıkışı, Aave’deki WETH kullanım oranlarını (utilization) %100’e ulaştırarak sistemi kilitledi. Fonların çoğu rakip protokol olan Spark’a kayarken birçok yatırımcı da soğuk cüzdanları tercih ediyor.

Aave veya Compound gibi borç verme (lending) protokollerinde sıkça duyduğunuz Utilization Rate (Kullanım Oranı), bir havuzdaki likiditenin ne kadarının borç verildiğini gösteren kritik bir göstergedir. Eğer bu düşükte borç verenlerin kazandığı faiz düşer, borç almanın maliyeti de ucuzlar yani havuzda çok fazla para var ancak %90’ın aşılması havuzun boşalmaya başladığını gösterir.

Saldırgan sahte rsETH’leri Aave’ye teminat koyup gerçek WETH çektiği için Aave üzerinde ciddi bir “kötü borç” (bad debt) riski oluştu. 92 dolara kadar gerileyen AAVE önümüzdeki saatlerde daha fazla düşüş yaşayabilir. DeFi için genel bir soruna dönüşme potansiyeli olan bugünkü hareket getiri sağlayan Ethereum tokenlerinin risklerini yatırımcılara bir kez daha hatırlatıyor.

Olayın ardından darbe alan tek altcoin ETH değil ZRO da %30’a yakın düşüş yaşadıktan sonra zararlarının bir kısmını telafi etti. Saldırıda LayerZero altyapısındaki bir açığın (veya yanlış yapılandırmanın) kullanıldığı iddia edildiğinden ZRO da satış baskısıyla karşılaştı.

Kelp DAO, bu alandaki en büyük oyunculardan olduğu için restake tokenlerinin imajı oldukça zedelendi. Bu protokoller doğrudan hacklenmese de, yatırımcılar “Benzer bir açık burada da olabilir mi?” korkusuyla buralardan da çıkış yapmaya başladı. Şimdilik büyük depeg (dayanak varlığa sabitliğin kayması) sorunları olmasa da olay büyüyebilir.

Kelp DAO, EigenLayer ekosisteminin en büyük katılımcılarından biri. Bu durum, EigenLayer üzerindeki toplam kilitli varlık (TVL) miktarını ve genel restaking tablosunu olumsuz etkileyeceğinden EIGEN için de önümüzdeki günlerde dalgalanma olabilir.

Son olarak ETH 2.300 doları korumakta zorlanıyor. Zaten ayı piyasasında fazlasıyla yıpranan Ethereum ekosistemi yeniden stake tokenlerinin karşı karşıya kaldığı bu durumlar son büyük sınavlarından birini veriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
