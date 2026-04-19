5,4 milyar dolarlık kaçış, dünkü hack olayının kriptoda zincirleme etkisi

Kelp DAO saldırısının ardından uzun vadeli Ether yatırımcıları panikle staking platformlarından ayrılıyor. Köprülenmiş, wrapped varlıkların en büyük riski mint mekanizmasının istismar potansiyeli ve dün Kelp DAO bunu yaşadı. Karşılıksız RSETH basmayı başaran saldırganlar 300 milyon doların altında kayba neden olsa da olayın ardından 5 milyar dolardan fazla varlık hareket etti.

AAVE kaçışı

Kelp DAO saldırısının ardından Aave’den 5.4 milyar doların üzerinde ETH çıkışı gerçekleşti. Justin Sun tek başına 65.584 ETH çekti ve devasa sermaye çıkışı, Aave’deki WETH kullanım oranlarını (utilization) %100’e ulaştırarak sistemi kilitledi. Fonların çoğu rakip protokol olan Spark’a kayarken birçok yatırımcı da soğuk cüzdanları tercih ediyor.

Aave veya Compound gibi borç verme (lending) protokollerinde sıkça duyduğunuz Utilization Rate (Kullanım Oranı), bir havuzdaki likiditenin ne kadarının borç verildiğini gösteren kritik bir göstergedir. Eğer bu düşükte borç verenlerin kazandığı faiz düşer, borç almanın maliyeti de ucuzlar yani havuzda çok fazla para var ancak %90’ın aşılması havuzun boşalmaya başladığını gösterir.

AAVE ve Altcoinler

Saldırgan sahte rsETH’leri Aave’ye teminat koyup gerçek WETH çektiği için Aave üzerinde ciddi bir “kötü borç” (bad debt) riski oluştu. 92 dolara kadar gerileyen AAVE önümüzdeki saatlerde daha fazla düşüş yaşayabilir. DeFi için genel bir soruna dönüşme potansiyeli olan bugünkü hareket getiri sağlayan Ethereum tokenlerinin risklerini yatırımcılara bir kez daha hatırlatıyor.

Olayın ardından darbe alan tek altcoin ETH değil ZRO da %30’a yakın düşüş yaşadıktan sonra zararlarının bir kısmını telafi etti. Saldırıda LayerZero altyapısındaki bir açığın (veya yanlış yapılandırmanın) kullanıldığı iddia edildiğinden ZRO da satış baskısıyla karşılaştı.

Kelp DAO, bu alandaki en büyük oyunculardan olduğu için restake tokenlerinin imajı oldukça zedelendi. Bu protokoller doğrudan hacklenmese de, yatırımcılar “Benzer bir açık burada da olabilir mi?” korkusuyla buralardan da çıkış yapmaya başladı. Şimdilik büyük depeg (dayanak varlığa sabitliğin kayması) sorunları olmasa da olay büyüyebilir.

Kelp DAO, EigenLayer ekosisteminin en büyük katılımcılarından biri. Bu durum, EigenLayer üzerindeki toplam kilitli varlık (TVL) miktarını ve genel restaking tablosunu olumsuz etkileyeceğinden EIGEN için de önümüzdeki günlerde dalgalanma olabilir.

Son olarak ETH 2.300 doları korumakta zorlanıyor. Zaten ayı piyasasında fazlasıyla yıpranan Ethereum ekosistemi yeniden stake tokenlerinin karşı karşıya kaldığı bu durumlar son büyük sınavlarından birini veriyor.