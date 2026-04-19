Dogecoin’de kritik 0,10 dolar sınırı üçüncü kez test ediliyor, sert hareket kapıda

Dogecoin fiyatı uzun süredir 0,10 dolar seviyesinin hemen altında dar bir bantta hareket ediyor. Analistler bu sıkışmanın yakın zamanda net bir yön tayiniyle sonuçlanabileceğini belirtiyor. Fiyat hareketinin hangi yöne kırılacağı konusunda ise belirsizlik hâkim. Yatırımcılar, alım ve satım kuvvetlerinin dengede olduğu bu dar aralıkta önemli bir sinyal bekliyor.

Analiz: Sıkışma ve direnç yeniden gündemde

Kripto para analisti Lars, X platformunda uzun süredir Dogecoin’in teknik görünümünü yakından izliyor. Lars, son değerlendirmesinde mevcut fiyat bölgesinde yapısal bir dağılım paterni oluştuğuna dikkat çekti. Analistin önceki tahminlerinde 6 Nisan’da Dogecoin’in 0,10 doları test edeceğini doğru öngörmesi, piyasada yakından takip edilmesine neden oldu. Lars’a göre, mevcut durumda işlem açmak için beklenen kritik bir model onayı henüz alınmış değil.

Mevcut analiz, Dogecoin’in hareket aralığının başlangıç noktasında bir güncelleme içeriyor. Bu güncelleme, hem kısa hem de orta vadeli grafiklerde sıkışmanın teknik görünümünü değiştiriyor. Özellikle bir saatlik grafikte, fiyatın 0,098 ile 0,10 dolar aralığında yer alan pembe direnç bandına üst üste yaklaştığı görülüyor. Son günlerde bu seviyelerin altında yükselen dipler oluştuğundan, alıcılar direnç bölgesinden vazgeçmiş değil.

Kilit bölge: 0,098-0,10 dolar arz tavanı

Mart sonundan bu yana 0,098-0,10 dolar seviyesi güçlü bir direnç hattı oluşturuyor. Satıcılar bu tavanı korumaya devam ettiği için fiyat burada sıkışmış durumda. Fakat son hareketlerde 6 Nisan’daki dip seviyesinden daha yüksek bir zirve kaydedildi. Bu da alıcıların geri adım atmadığına işaret ediyor. Lars, olası üçüncü bir direnç testinin ardından fiyatın reddedilebileceği ve gerileme yaşanabileceği öngörüsünde bulunuyor. Dört saatlik grafikte bu yapı daha da netleşiyor ve takip edilen bölgeler “karar aralığı” olarak nitelendiriliyor.

Bekle-gör yaklaşımı ve piyasa faktörleri

Lars, onay gelmeden yeni bir işlem açmayacağını vurguluyor. Geçtiğimiz günlerde, “TCT dağıtım” olarak tanımladığı bir süreçte kısa pozisyon denediğini ifade etti. Bu işlem, New York seansının açılışında düşüş işaretinin belirginleşmesiyle devreye aldı ancak beklenen aşağı yönlü hareketler tam anlamıyla gerçekleşmedi. Analist, iki olasılığa dikkat çekiyor: Ya piyasa yapıcılar fiyatı kasti olarak aşağı çekmeye çalıştı, ya da Bitcoin’de birikim dönemine bağlı bir satış baskısı yaşandı. Her iki ihtimalde de, piyasa hareketlerinin kolay okunmadığını söylüyor.

Piyasa genelinde hâlen Bitcoin’e yönelik girişler belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Fakat Dogecoin, lider kripto para birimindeki bu ivmeye net şekilde ayak uyduramadı. Son 24 saatte kısa süreliğine 0,10 doların üzerine taşan fiyat, hızlıca geri çekildi. Artık 0,10 dolar seviyesi Dogecoin için yön tayininde belirleyici bir eşik olarak öne çıkıyor.

Dogecoin, 2013 yılında ortaya çıkan ve mizahi kökenlerine rağmen piyasanın en bilinen kripto para projelerinden biri olmayı başardı. Özellikle sosyal medya ve topluluk desteğiyle öne çıkan Dogecoin, ani fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor.

Son verilere göre, Dogecoin’in güncel fiyatı yaklaşık 0,09484 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 24 saatte değerinde yüzde 3,75’lik bir düşüş kaydedildi. CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin’in bu fiyat hareketi piyasadaki belirsizliğin sürdüğüne işaret ediyor.

Lars’ın teknik analizinde, “Henüz kesin bir model onayı oluşmadı. Yeni pozisyon açmadan önce dağılım sinyalinin mutlak şekilde görülmesi gerekiyor,” ifadesi öne çıkıyor.

Dogecoin fiyatı 0,10 dolar eşiğinde sıkışmaya devam ederken, analistlerin beklediği model onayının ardından fiyat yönü daha net şekilde belirecek. Piyasa katılımcıları, karar aralığında giderek artan işlem hacmini ve olası keskin hareketleri yakından izliyor.