NEO’da 250 milyon dolarlık kritik yetki kavgası gündeme oturdu

Kripto para sektörü açısından dikkat çeken gelişmelerden biri, NEO projesinin iki kurucu isminin kamuoyuna yansıyan yetki ve varlık yönetimi anlaşmazlığı oldu. 2014’te kurulan ve blokzincir teknolojileriyle merkeziyetsiz uygulama geliştirilmesine olanak sağlayan NEO, özellikle Çin menşeli projeler arasında öne çıkıyor. Şirketin kurucularından Da Hongfei ve Erik Zhang arasındaki süregelen gerginlik, vakfın uzun süre tamamen kişisel cüzdanlar üzerinden yönetilmesiyle doruğa ulaştı.

Yüz milyonlarca dolarlık tekil kontrol

Da Hongfei’nin aktardığına göre, NEO hazinesinde bulunan yerel tokenler (NEO ve GAS), herhangi bir çoklu imza ya da kurumsal gözetim mekanizması olmadan büyük oranda Erik Zhang’ın kişisel cüzdanında tutuldu. Halen yaklaşık yüzde 85 oranında varlık tek imza ile Zhang’ın kontrolünde. Söz konusu NEO ve GAS tokenlerinin toplam değeri, Da’nın tahminine göre 200 ila 250 milyon dolar arasında değişiyor. Bu miktar, NEO’nun güncel 197 milyon dolarlık piyasa değerinin oldukça üzerinde seyrediyor.

Buna karşılık diğer hazine varlıkları – bitcoin, ether, stabil paralar ve çeşitli fon yatırımları – Da Hongfei’nin yönettiği NGD birimi tarafından kontrol ediliyor. Son yıllarda BTC ve ETH gibi erken dönem yatırımların değer kazanmasıyla bu segmentin büyüklüğü de 200 milyon doların üzerine çıktı. Böylece NEO hazinesi ikiye bölünmüş durumda; bir yanda Zhang’ın neredeyse tamamını elinde tuttuğu yerel tokenler, diğer tarafta NGD’nin idaresindeki kripto fonlar yer alıyor.

Kamuoyuna taşan anlaşmazlık

Erik Zhang ile Da Hongfei arasındaki görüş ayrılıkları, Aralık ayından bu yana sosyal medya ve kamu platformlarında daha fazla gündeme gelmeye başladı. Zhang’ın, Da’yı vakfın geçmişteki varlık yönetimini yeterince şeffaf yapmamakla itham etmesine karşılık Da, bu suçlamaların temelsiz olduğunu savundu.

Da Hongfei, yapılan yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamaları için “Bunun çok keskin ve temelsiz bir itham olduğunu düşünüyorum, ortada herhangi bir yolsuzluk ya da fonların uygunsuz kullanımı yok” ifadelerini kullandı.

Taraflar, bu süreçte Hong Kong’da sonuçsuz kalan bir uzlaşma görüşmesine de katıldı. 9 Nisan’da Da Hongfei, Neo Foundation’ın Singapur’dan Cayman Adaları’na taşınmasını, iki kurucunun yönetimden 24 ay uzak tutulmasını ve 66 milyon dolarlık kripto varlığın token sahiplerine dağıtılmasını öngören bir yeniden yapılanma teklifi yayınladı. Zhang ise Cayman Adaları’na taşınmaya karşı çıkıyor, yönetimde kalmayı ve vakfı Singapur merkezli sürdürmeyi öneriyor. Ayrıca, geçmiş varlık yönetiminin detaylı olarak incelenmesini ve kamu varlıklarının şeffaf bir şekilde yönetilmesini savunuyor.

Çözüm arayışında kilit adım

İki kurucu arasındaki anlaşmazlık, NEO hazinesinin nasıl yönetileceği konusundaki temel ayrılıklardan kaynaklanıyor. Da Hongfei’nin yeniden yapılanma planının hayata geçebilmesi için, Erik Zhang’ın kişisel cüzdanındaki NEO ve GAS varlıklarını çoklu imzalı kilitli bir adrese aktarması gerekiyor. Da, bu adımı atmaya hazır olduğunu belirtse de, Zhang’ın tutumunun net olmadığını dile getirdi.

Yeniden yapılanmanın temel değişikliği olarak, “Bireysel kontrolümüzden fedakarlık etmemiz gerekiyor. Ben buna hazırım ancak Erik’in hazır olup olmadığını bilmiyorum,” değerlendirmesinde bulundu.

Da Hongfei, topluluk üyelerinin, nihai kararın ne olması gerektiğini belirlemede önemli rol üstleneceğini de vurguladı. Ancak kritik aşama, tek imzalı cüzdandaki varlıkların merkeziyetsiz ve güvenli çoklu imzaya devredilmesini zorunlu kılıyor.

Projenin mevcut durumunda, hazineye ait varlıkların yaklaşık yarısının birbirinden bağımsız iki kişinin kontrolünde olması, topluluk ve yatırımcı çevrelerinde kaygı oluşturuyor. NEO’nun piyasa değeri 2018’deki zirvesine kıyasla yüzde 98’lik bir düşüş göstermiş durumda.

İlerleyen süreçte ise Da, yeni yapının önümüzdeki bir ila üç ay içinde kurulabileceğini, bunun gerçekleşmesinin ise tamamen Zhang’ın iş birliğine bağlı olduğunu ifade etti. Şu ana dek Zhang, konuya ilişkin herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadı.