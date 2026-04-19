Ethereum (ETH)

Ethereum için alışılmadık durum, Tarihin ilkleri sizi buldu

  • 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'ndan bu yana, küresel piyasadan 500 milyondan fazla varil ham petrol çıkarıldı. Tarihin en büyük enerji arz kesintisi yaşanıyor.
  • ETH'nin Aralık 2024'te 4.000 doların üzerinde yeni ATH seviyesine ulaştığı dönemde net alıcı hacmi -511 milyon dolara gerilemişti. 5 bin dolar testindeyse -568 milyon dolar.
  • ETH net alıcı hacmi uzun sürenin ardından yeniden pozitife döndüğünden yükseliş trendi başlamış olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Küresel piyasalar İran krizinin uzama potansiyeli nedeniyle tedirgin ve taraflar birbirini yalanlamaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta volatilite son derece güçlü olacak. Peki Ethereum özelinde son durum ne? Neden bu anormallik? Trump tarihte ilk kez neyi başardı?

Tarihte ilk defa oluyor

Artık modern tarihin en büyük enerji tedarik kesintisini yaşıyoruz. 28 Şubat’ta başlayan İran Savaşı’ndan bu yana, küresel piyasadan 500 milyondan fazla varil ham petrol çıkarıldı. Üstelik körfez ülkeleri milyonlarca varil orta vadeli üretim kapasitesi kaybıyla karşı karşıya kaldı. TKL aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“Küresel tedarik, İran Savaşı’nın yaklaşık 50 gün önce başladığı tarihten bu yana ~50 milyar dolar değerinde ham petrol üretimini kaybetti. Bu, dünya uluslararası nakliye sektörünü 4 ay boyunca çalıştırmak için gereken yakıt miktarına eşit.

Dünya daha önce böyle bir şey görmedi.”

Ve evet Trump bir ilki başarıp tarihe bir kez daha geçme fırsatı yakaladı. Eğer Çarşamba gününe kadar ateşkes uzamaz veya uzun vadeli anlaşma olmazsa bu arz sorunu gıda dahil birçok kalemde fiyatların artmasını sağlayıp küresel enflasyonu yeniden pandemi sonrası seviyelerine itebilir. Böylece Fed de tarihte ilk defa gevşeyemeden sıkılaşan ve yıllar süren politika yolculuğunu ansiklopedilere geçirebilir.

Dünya Trump sayesinde ilkleri yaşamaya alıştı ancak kripto paralar kadar bundan etkilenen olmadı. Örneğin ABD borsaları tarifeler nedeniyle güçlü düşüşler yaşasa da sürekli olarak toparlandı. Veya İran gündemiyle yaşanan satışları telafi edebildi. Ancak Ethereum öncülüğünde altcoinlerin neredeyse tamamı devam eden süreçte adeta nefessiz kaldı.

Bu döngü boyunca Ethereum, türev piyasalarında alışılmadık derecede yoğun satış baskısı gördük. Net alıcı hacmi, türev borsalarındaki emir defterinde alış ve satış piyasa emir hacimleri arasındaki farkı ölçen bir gösterge olarak, neredeyse sürekli olarak negatif kaldı.

ETH’nin Aralık 2024’te 4.000 doların üzerinde yeni ATH seviyesine ulaştığı dönemde net alıcı hacmi -511 milyon dolara gerilemişti. ETH daha sonra 5.000 doların hemen altında tüm zamanların en yüksek seviyesini zorladığında -568 milyon doları görmüştük. O günden bu yana satıcılar çok uzun süre baskın kaldı.

Ancak iyi haber şu ki Mart ayından beri alış tarafı hacimleri nihayet kontrolü ele aldı ve bugün +102 milyon dolar kaydedildi. Darkfost bunun artık alışılmadık derecede sıkıcı piyasaların ardından ETH için dönüşe işaret ettiğini söylüyor. En son 2022 yılında BTC bin doları zorlarken böyle bir tablo görmüştük.

“Eğer bu eğilim devam ederse ve alıcılar satış baskısını absorbe etmeye devam ederse, bu Ethereum için daha güçlü bir yapısal toparlanmanın erken aşamalarını işaret edebilir.” – Darkfost

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
