Bitmine 52 milyon dolarlık ETH alımı yaptı! Tom Lee hangi sinyale dikkat çekti?

Bitmine Immersion Technologies, 52 milyon dolar değerinde ek Ether alımı gerçekleştirdi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, Ethereum ağının temel göstergelerindeki güçlenmeye karşın ETH fiyatının bunu henüz tam olarak yansıtmadığını söyledi. Açıklama, Ether fiyatının son günlerde zayıf bir seyir izlediği dönemde geldi.

Yeni alım ve şirketin mevcut pozisyonu

Lee, pazartesi günü yaptığı açıklamada son bir haftada 26.497 ETH satın aldıklarını belirtti. Ona göre piyasadaki mevcut fiyatlama, Ethereum’un güçlenen temelleriyle tam uyumlu görünmüyor. Lee ayrıca bunun şaşırtıcı olmadığını, çünkü kripto piyasasının halen erken bir toparlanma evresinde bulunduğunu savundu.

Tom Lee, son bir haftada 26.497 ETH aldıklarını belirtirken, ETH fiyatının Ethereum’un güçlenen temellerini henüz yansıtmadığını ve bunun kripto piyasasındaki erken toparlanma döneminde olağan karşılanabileceğini ifade etti.

Bitmine, elindeki 5,4 milyon ETH ile en büyük Ether hazine şirketi konumunda bulunuyor. Bu varlıkların toplam değeri 10,5 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Şirket, daha önce art arda üç hafta boyunca haftada 100.000’den fazla Ether toplamasının ardından bu ay alım hızını bir miktar yavaşlatmıştı.

Bitmine Immersion Technologies, dijital varlık odaklı hazine stratejisiyle öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Firmanın yaklaşımı, bilançosunda büyük miktarda kripto varlık tutarak uzun vadeli değer artışından faydalanmaya dayanıyor.

Fiyat hareketi ve piyasa görünümü

CoinGecko verilerine göre Ether son yedi günde yüzde 4,7 geriledi. Bu süreçte fiyat 1.963 dolar ile 2.126 dolar aralığında işlem gördü. Son 24 saatte ise ETH, 2.000 doların hemen altında büyük ölçüde yatay bir görünüm sergiledi.

Lee, CNBC’ye yaptığı değerlendirmede kripto piyasasında şu sıralar bir hayal kırıklığı havası bulunduğunu, çünkü yazılım gibi bazı sektörler yükselirken dijital varlıkların aynı ölçüde hareket etmediğini söyledi. Buna rağmen, bu tablonun kripto piyasasındaki durgun dönemlerin sonuna doğru sık görüldüğünü dile getirdi.

Ethereum ve kriptonun uzun vadeli tezi

Lee, kısa vadeli fiyat baskısına ve bazı uzun vadeli yatırımcılarla büyük cüzdanların satışlarına rağmen Bitcoin ve Ethereum için benimsediği ana görüşün değişmediğini belirtti. Ona göre bu iki ağ, gelecekte paranın yapısında önemli bir rol üstlenebilir.

Lee, yapay zeka sistemleri geliştikçe ticaret ve internet sitelerinin işletilmesinde merkeziyetsiz kimlik ve doğrulama ihtiyacının öne çıktığını, kripto varlıkların da tam bu noktada devreye girdiğini vurguladı.

Bitmine, Temmuz 2025’te Ether hazinesi oluşturma planını duyurmuş ve dolaşımdaki 120,6 milyon tokenın yüzde 5’ine ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı. Şirketin mevcut varlığı 5,4 milyon tokenı aşıyor. Bu seviye, hedefin yaklaşık yüzde 90’ına karşılık geliyor. Lee, söz konusu hedefe 2026 içinde ulaşılmasını beklediğini daha önce ifade etmişti.