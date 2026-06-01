Ethereum (ETH)

Ethereum’da 1.825 dolar bölgesi öne çıktı! Sıradaki sinyal neyi gösterecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum’da 1.825 ile 1.880 dolar bandı kısa vadede en kritik bölge olarak öne çıktı.
  • 📈 Alıcılar bu alanı korursa $ETH’de ilk toparlanma hedefi 2.073 dolar, ardından 2.360 dolar olabilir.
  • 📉 More Crypto Online, 1.880 dolar altındaki kırılmanın şubat diplerini yeniden gündeme taşıyabileceğini aktardı.
  • 🧭 Ali Charts, günlük kapanışlarda 1.750 doların altının mevcut yapıyı zayıflatacağını vurguladı.
Ethereum, son günlerde yeniden kritik bir destek alanına yaklaşırken, analistler 1.825 ile 1.880 dolar bandının korunup korunamayacağını izliyor. Bu bölgenin alıcılar tarafından savunulması halinde fiyatın önce 2.073 dolara, ardından 2.360 dolara yönelme ihtimali öne çıkıyor. Buna karşılık 1.750 doların altına sarkılması, mevcut görünümü zayıflatabilir.

İçindekiler
1 Desteğin çevresinde kritik bekleyiş
2 Yukarı yönlü hedeflerde 2.073 ve 2.360 dolar öne çıkıyor
3 Geçersizlik seviyesi 1.750 dolar

Desteğin çevresinde kritik bekleyiş

Piyasayı değerlendiren More Crypto Online, Ethereum’un dört günlük grafikte daha geniş çaplı bir B dalgası yükselişi oluşturmaya çalışıyor olabileceğini belirtti. Analiste göre bu senaryonun güç kazanması için fiyatın kısa sürede yukarı yönlü net bir 1 2 yapısı kurması gerekiyor.

More Crypto Online, yükseliş senaryosunun inandırıcılık kazanabilmesi için Ethereum’da hızlı bir yukarı yapı oluşması gerektiğini, bunun da büyük olasılıkla Bitcoin tarafında benzer bir görünümle desteklenmesine bağlı olduğunu aktardı.

Grafikte, Ethereum’un aşağı yönlü trend çizgisinin altına indikten sonra düzeltme yapısının alt bölümünde işlem gördüğü görülüyor. Kısa vadede 1.999 dolar ve 1.884 dolar çevresi destek bölgesi olarak öne çıkarken, özellikle 1.880 dolar seviyesi daha kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Analiste göre 1.880 doların altında belirgin bir kırılma yaşanması, fiyatı önce şubat diplerine, ardından da daha aşağı seviyelere taşıyabilir. Daha geniş destek alanı ise 1.598 ile 1.818 dolar arasında işaret ediliyor. Ethereum mevcut aralığı koruyamazsa, bu bölge sonraki savunma hattı haline gelebilir.

Yukarı yönlü hedeflerde 2.073 ve 2.360 dolar öne çıkıyor

Ali Charts tarafından paylaşılan ayrı bir değerlendirmede ise Ethereum’un üç günlük fiyat kanalının alt bandına yaklaştığı belirtildi. Bu analize göre ana destek 1.825 dolar civarında bulunuyor. Fiyat günlük kapanışlarda 1.750 doların üzerinde kaldığı sürece, bu alanın risk getiri dengesi açısından daha elverişli bir zemin sunabileceği ifade ediliyor.

Grafik, Ethereum’un mayıs ayı boyunca ivme kaybettikten sonra 2.359 dolar yakınındaki üst banttan geri çekildiğini gösteriyor. Fiyat ayrıca 2.073 dolar civarındaki orta bölgenin de altına indi. Bu seviye artık olası bir toparlanmada ilk geri kazanım hedefi olarak izleniyor.

Ali Charts, Ethereum’un kanal tabanından tepki vermesi halinde ilk hedefin 2.073 dolar olabileceğini, daha güçlü bir yükselişte ise 2.360 dolar çevresindeki direncin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.

1.825 dolar çevresindeki kanal desteği, geçmiş fiyat hareketlerinde de alıcıların devreye girdiği bir alan olması nedeniyle önem taşıyor. Bu yüzden piyasanın kısa vadeli yönü açısından bu seviyenin korunup korunamayacağı yakından takip ediliyor.

Geçersizlik seviyesi 1.750 dolar

Bununla birlikte olumlu senaryonun devamı, 1.750 doların altına inilmemesine bağlı. Günlük kapanışın bu seviyenin altında gerçekleşmesi, mevcut yapının bozulduğuna ve satıcıların kontrolü koruduğuna işaret edebilir. Şimdilik Ethereum, kırılmış orta bant direnci ile alt kanal desteği arasında sıkışmış görünüyor.

Kısa vadede piyasanın vereceği sonraki sinyal, 1.825 ile 1.880 dolar bandında alıcıların ne kadar güçlü kalacağına bağlı olacak. Bu alanın üzerinde tutunma, yukarı yönlü toparlanma beklentisini canlı tutarken, aşağı yönlü kırılma önceki dip seviyelerin yeniden test edilmesi riskini artırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
