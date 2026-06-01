Coinbase Hindistan’da INR desteğini açtı! Kripto piyasasında dengeler nasıl değişecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase, 1 Haziran 2026 itibarıyla Hindistan'da doğrudan INR yatırma ve çekme işlemlerini başlattı.
  • 📲 Kullanıcılar artık IMPS üzerinden hesaplarına para aktarabiliyor ve spot işlemlerin yanında $BTC ile bağlantılı sürekli vadeli ürünlere de erişebiliyor.
  • 🏦 Şirket, Hindistan Finansal İstihbarat Birimi kaydını tamamladığını ve hizmetleri yerel düzenlemelere uygun biçimde sunduğunu açıkladı.
  • 🌍 Mevcut kullanıcılara yeni özelliklerin kademeli açılacağı, Hindistan pazarındaki genişlemenin 2026 itibarıyla hız kazandığı görüldü.
Coinbase, 1 Haziran 2026 itibarıyla Hindistan’da doğrudan Hindistan rupisiyle para yatırma ve çekme işlemlerini başlattı. Şirketin duyurusuna göre kullanıcılar artık eşler arası yöntemlere ihtiyaç duymadan IMPS üzerinden hesaplarına INR aktarabilecek. Bu adım, Coinbase’in dünyanın en hızlı büyüyen kripto pazarlarından biri olarak görülen Hindistan’daki varlığını yeniden güçlendirme hamlesi olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Doğrudan INR transferleri başladı
2 Spot ve sürekli vadeli işlemler aynı çatı altında
3 Düzenleyici çerçeve ve kademeli erişim

Doğrudan INR transferleri başladı

Yeni sistemle birlikte Hindistan’daki kullanıcılar, yerel bankacılık altyapısı üzerinden anlık para transferi yapabilecek. Açıklamada, yatırma ve çekme işlemlerinin doğrudan INR cinsinden desteklendiği, böylece geleneksel bankacılık sistemi ile dijital varlık işlemleri arasındaki sürecin sadeleştiği belirtildi.

Coinbase, ABD merkezli halka açık bir kripto para borsası olarak bireysel ve kurumsal müşterilere alım satım, saklama ve altyapı hizmetleri sunuyor. Hindistan açılımında da yerel para birimiyle çalışan emir defterleri üzerinden spot işlem ve sürekli vadeli işlem ürünlerini kullanıma sunduğunu bildirdi.

Mini sözlük: IMPS, Hindistan’da bankalar arası anlık para transferi sağlayan bir ödeme sistemidir. FIU-IND ise Hindistan’ın mali istihbarat birimi olarak kara para aklama ve yasa dışı finansmanla ilgili bildirimleri izleyen resmi kurumdur.

Spot ve sürekli vadeli işlemler aynı çatı altında

Duyuruya göre platform, temel alım satım hizmetlerinin yanında büyük kripto varlıklar için sürekli vadeli işlem sözleşmeleri de sunuyor. Şirket, yerel INR emir defterleriyle bölgesel likiditeyi hedeflediğini, bu yapının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için daha doğrudan bir işlem zemini oluşturacağını kaydetti.

Metinde ayrıca kurumsal müşteriler için API desteği ve WebSocket tabanlı emir defteri akışı gibi profesyonel araçların da bulunduğu ifade edildi. Yerel banka transferlerinin gerçek zamanlı olarak kullanıcı bakiyelerine yansıtılacağı bilgisi paylaşılırken, bunun sermaye kullanım verimliliğini artırabileceği vurgulandı.

Düzenleyici çerçeve ve kademeli erişim

Coinbase’in Hindistan Finansal İstihbarat Birimi FIU-IND nezdindeki resmi kaydını tamamladığı da açıklandı. Şirket, bu kayıt sayesinde yerel düzenlemelere uygun biçimde hizmet sunmayı amaçlıyor. Açıklamada, kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanıyla mücadele yükümlülüklerine uyumun bu sürecin temel unsurları arasında yer aldığı belirtildi.

Yeni kullanıcıların doğrulanmış hesap açarak hizmetlere hemen erişebileceği, mevcut müşterilere ise yeni özelliklerin kademeli olarak sunulacağı aktarıldı. Coinbase, yerelleştirilmiş işlevlerin zaman içinde ülke genelindeki eski kullanıcı tabanına da açılacağını bildirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
