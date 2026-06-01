Coinbase Hindistan’da INR desteğini açtı! Kripto piyasasında dengeler nasıl değişecek?

Coinbase, 1 Haziran 2026 itibarıyla Hindistan’da doğrudan Hindistan rupisiyle para yatırma ve çekme işlemlerini başlattı. Şirketin duyurusuna göre kullanıcılar artık eşler arası yöntemlere ihtiyaç duymadan IMPS üzerinden hesaplarına INR aktarabilecek. Bu adım, Coinbase’in dünyanın en hızlı büyüyen kripto pazarlarından biri olarak görülen Hindistan’daki varlığını yeniden güçlendirme hamlesi olarak öne çıktı.

Doğrudan INR transferleri başladı

Yeni sistemle birlikte Hindistan’daki kullanıcılar, yerel bankacılık altyapısı üzerinden anlık para transferi yapabilecek. Açıklamada, yatırma ve çekme işlemlerinin doğrudan INR cinsinden desteklendiği, böylece geleneksel bankacılık sistemi ile dijital varlık işlemleri arasındaki sürecin sadeleştiği belirtildi.

Coinbase’in Hindistan’da doğrudan INR yatırma ve çekme işlemlerini başlattığı, kullanıcıların IMPS ile hesaplarına fon aktarabildiği ve spot piyasalarla birlikte sürekli vadeli işlemlere erişebildiği aktarıldı.

Coinbase, ABD merkezli halka açık bir kripto para borsası olarak bireysel ve kurumsal müşterilere alım satım, saklama ve altyapı hizmetleri sunuyor. Hindistan açılımında da yerel para birimiyle çalışan emir defterleri üzerinden spot işlem ve sürekli vadeli işlem ürünlerini kullanıma sunduğunu bildirdi.

Mini sözlük: IMPS, Hindistan’da bankalar arası anlık para transferi sağlayan bir ödeme sistemidir. FIU-IND ise Hindistan’ın mali istihbarat birimi olarak kara para aklama ve yasa dışı finansmanla ilgili bildirimleri izleyen resmi kurumdur.

Spot ve sürekli vadeli işlemler aynı çatı altında

Duyuruya göre platform, temel alım satım hizmetlerinin yanında büyük kripto varlıklar için sürekli vadeli işlem sözleşmeleri de sunuyor. Şirket, yerel INR emir defterleriyle bölgesel likiditeyi hedeflediğini, bu yapının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için daha doğrudan bir işlem zemini oluşturacağını kaydetti.

Metinde ayrıca kurumsal müşteriler için API desteği ve WebSocket tabanlı emir defteri akışı gibi profesyonel araçların da bulunduğu ifade edildi. Yerel banka transferlerinin gerçek zamanlı olarak kullanıcı bakiyelerine yansıtılacağı bilgisi paylaşılırken, bunun sermaye kullanım verimliliğini artırabileceği vurgulandı.

Düzenleyici çerçeve ve kademeli erişim

Coinbase’in Hindistan Finansal İstihbarat Birimi FIU-IND nezdindeki resmi kaydını tamamladığı da açıklandı. Şirket, bu kayıt sayesinde yerel düzenlemelere uygun biçimde hizmet sunmayı amaçlıyor. Açıklamada, kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanıyla mücadele yükümlülüklerine uyumun bu sürecin temel unsurları arasında yer aldığı belirtildi.

Yeni kullanıcıların doğrulanmış hesap açarak hizmetlere hemen erişebileceği, mevcut müşterilere ise yeni özelliklerin kademeli olarak sunulacağı aktarıldı. Coinbase, yerelleştirilmiş işlevlerin zaman içinde ülke genelindeki eski kullanıcı tabanına da açılacağını bildirdi.