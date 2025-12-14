Mantle (MNT) Geleceği ve 2026 Tahminleri, Detaylı Analiz



Kripto paraların geneli için 2025 pek güzel geçmedi ve BTC ile ETH ATH seviyelerine ulaşsa bile genellikle hissiyat negatifti. Eğer 2026 yılına girerken büyük bir düşüş görmezsek kripto paralardaki 4 yıllık döngü çöküş hikayesi alıcı bulmayacak ve muhtemelen daha iyi bir sene yaşayacağız. Peki Mantle (MNT) için tahminler ne yönde?

Mantle (MNT)

Piyasa değerine göre en büyük 25’inci kripto para ve iddialı girişimlerden biri. TradFi ile DeFi arasında bir Web3 köprüsü kurmak için hayatımıza girdi. Lansmandan uzun süre sonra bu yıl ATH seviyesini yukarı taşıdığı için Mantle piyasa geneline göre iyi performans gösteren bir kripto para. En azından ATH seviyesinin sadece %55 altında. Birçok kripto parada kaybı gösteren %’den sonra dokuz rakamı geliyor ve sadece yanındaki şey değişiyor.

10 Ekim düşüşünden önce ATH seviyesine ulaşıp saatler sonra 1,22 dolarda alt fitil olması heyecan vericiydi. Konu sadece fiyat da değildi Mantle bu yılın ikinci yarısında birçok büyük işe de imza attı.

Bybit’in üst düzey yöneticileri Mantle danışma kuruluna katıldı.

danışma kuruluna katıldı. Anchorage, Aave ve Backed Finance gibi devlerle RWA alanında birçok entegrasyon duyuruldu.

Bu ay Limb güncellemesi ile işlem ücretleri yüzde 30 düşürüldü ve işlem kesinliği milisaniyelere indirildi. RWA ve DeFi için bu harika bir gelişmeydi.

Ağustos 2025’te “Succinct Prover” entegrasyonu sayesinde ZK teknolojisine geçiş için ilk adım atıldı. ZK gelecekte çok daha popüler olacak ve bugünden hazırlanmaları iyi.

Ekim ayında TVL rekor seviyeye ulaştı. Almanak AI ortaklığı gibi gelişmeler Ekim performansının temelini oluşturdu.

Mantle (MNT) 2026 Tahminleri

Bu yıl hayatta kalabilen ve rekabetten sıyrılmayı başaran az sayıda altcoinden biri olduğu için Mantle’nin geleceği parlak. En azından şimdilik ağdaki toplam kilitli değer toparlanmış durumda ve ağdaki stablecoin büyüklüğü artıyor. TVL 354 milyon dolar seviyesinde, arzın yarısı dolaşımda ve temel teknik yeterlilik açısından oldukça iyi durumda. Üstelik ağ performansı 20’den az protokol eliyle şekilleniyor yani büyüme alanı da geniş.

Birçok analistin önümüzdeki yıl MNT Coin için umutlu olduğunu görüyoruz. Cilinix artık dipten dönüşün başladığını gösteren yükseliş grafiğini paylaştı. Bu da 2 dolara yeni bir yolculuğunu habercisi.

Altcoin Sherpa dip günlerinde “Bu kripto para zirveden zirveye %70 değer kaybetti, ancak hâlâ Bybit’in kripto parası. Herhangi bir düşüşte satın alacağım” diyerek ona güvenini ilan etti.

Ayrıca fiyat lansmandan sonra çoğu altcoinin aksine daha büyük zirveler oluşturdu.

Haftalık grafiği daha yakından incelerseniz 1,4 dolarda bulunan ana direnç noktasını görürsünüz. Birçok kez denenmiş ve 1 kez kırılmış bu eşik 3 dolara yaklaşan zirveye zemin hazırlamıştı. Şimdi kripto paraların genelindeki negatifliğe rağmen fiyat 2026 arifesinde bu kilit bölgede ve üzerinde kapanışlara başladığından 1,54 doları destek olarak kazanarak 3 dolara geri dönebilir.