Meme Token

Fartcoin Grafiğinde ABC Düzeltmesinin Satış Hedefi

Özet

  • Columbus Fartcoin'in ABC düzeltmesinin ardından 0,45 dolara ulaşacağını düşünüyor.
  • Önümüzdeki hafta için hissiyat şimdiden negatif ve aşırı satışlarda Fartcoin 0,26 doların kaybıyla 0,225 ile 0,17 dolara gerileyebilir.
  • Darkfost: Bugün, borsalar hala yaklaşık 3,27 milyon BTC tutuyor. Bazı iddiaların aksine, bu rakam borsalarda Bitcoin kıtlığı yaşanmasından çok uzak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Yoğun bir haftaya ilerliyoruz ve BTC zayıflıyor bunun sebebi risk iştahının önümüzdeki günlerde daha da azalma potansiyeli. Haftalardır Japonya’daki faiz artırım riskinden bahsediyoruz ve riskten kaçış bir süredir tam da bu yüzden devam ediyor. Korku fiyatlansa da henüz gerçek dibi görmemiş olabilir. Peki bu aşamada Fartcoin iyi bir seçenek mi?

İçindekiler
1 Fartcoin Fiyat Hedefi
2 Borsalardaki Bitcoin Rezervleri

Fartcoin Fiyat Hedefi

Elbette geleceği gösteren sihirli küreniz yoksa fiyatın gideceği yönü kestiremezsiniz. Ancak deneyimlerle sabit teknik analiz okumaları size gelecek hakkında bazı fikirler verebilir çünkü fiyat hareketleri geçmişten tekrarlar sunar, en azından kafiyeli olduklarını söyleyebiliriz.

Columbus bugün Fartcoin grafiğinde belirgin hale gelen ABC düzeltmesine dikkat çekti. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist düzeltme tamamlandığında 0,45 dolara uzanan bir tepe öngörüyor. Ancak bizim için önemli olan şey önümüzdeki hafta beklenen genel piyasa düzeltmesinde fiyatın 0,26 dolar bölgesini test etme ihtimali. Kısa vadede iyi bir alım fırsatı olabilir veya fiyat bu bölgeyi de kaybeder ve 0,225 ile 0,17 dolara uzanan daha büyük bir düzeltme görürüz.

“Günlük olarak temiz görünüyor – dalga 1 veya A için bir öncü diyagonal oluşturabilir.

Kişisel olarak, ABC düzeltmesinde bir adım daha aşağıya doğru eğilimliyim, ideal olarak 0,5 denge noktasına veya 0,707’ye, bu da aralığın düşük seviyelerinin yeniden test edilmesi ve net bir likidite çekişiyle uyumlu.

Daha büyük resim: düzeltme tamamlandığında muhtemelen yükseliş göreceğiz.”

Borsalardaki Bitcoin Rezervleri

Özellikle CryptoQuant verileri borsalardaki BTC arzının önemli ölçüde daraldığını gösteriyor. Ancak Darkfost tüm platformlardaki varlıkları dahil eden checkonchain’in verilerine dayanarak durumun farklı olduğunu savunuyor. Buna göre borsalardaki arz ATH seviyesinin çok az altında ve istikrarlı verileme olsa da büyük bir erime yok.

“Borsa rezervleri sıfırlanmıyor. Aslında biraz yukarıdan baktığınızda durum böyle değil. Neredeyse her gün, borsa rezervlerinin serbest düşüşte olduğunu iddia eden paylaşımlar görüyoruz. Ancak gerçekte, borsa bakiyeleri hala tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,46 milyon BTC’nin sadece %5 altında.

Bugün, borsalar hala yaklaşık 3,27 milyon BTC tutuyor. Bazı iddiaların aksine, bu rakam borsalarda Bitcoin $90,306.27 kıtlığı yaşanmasından çok uzak.

Bununla birlikte, bu döngü boyunca borsa rezervlerinin kademeli olarak azaldığı da doğru. Bu, mutlaka kıtlık anlamına gelmez, daha çok piyasa yapısında bir değişiklik olduğunu gösterir

Spot Bitcoin ETF’leri artık kendi rezervlerine ihtiyaç duyuyor, hazine odaklı şirketler sahneye çıktı ve DeFi’nin genişlemesi, Bitcoin türevlerinin teminat olarak kullanılmasına olanak sağlıyor.

Bunun da ötesinde, FTX’in çöküşü ve çeşitli platform ve protokollerdeki istismarlar gibi olaylar, daha fazla yatırımcıyı kendi kendine saklamaya yöneltti. “Anahtarınız yoksa Bitcoin’iniz de yok” artık sadece bir slogan değil, bir zihniyet. Bazı bölgelerde, özellikle Avrupa’da, daha sıkı düzenlemeler de rol oynamaktadır. Kripto varlıklarına uygulanan giderek artan ağır vergilendirme ve uyum gereklilikleri, yatırımcıları kişisel verilerini vergi daireleriyle paylaşmak zorunda kalabilecek borsalardan uzaklaşmaya teşvik edebilir.

Kısacası, borsa rezervleri çökmüyor. Daha önce olduğundan daha karmaşık ve çeşitlendirilmiş bir ekosistem içinde yeniden dağıtılıyorlar.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cuma Günü Kripto Paralarda Yılın En Büyük Çöküşünü Görebiliriz, Durum Ciddi

ADA Coin Bir Şartla 0,54 Dolara Dönebilir

15-21 Aralık Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

14 Aralık Kripto Para Piyasaları Son Durum

Kripto Para Kahini: Artık Hedefe Yolculuk Başlasın (11 Aralık 2026)

Çinli Telefon Deviyle Anlaşan Altcoin 170 Milyon Cihaza Otomatik Yüklenecek

Kripto Paraların Sonraki Aşaması İçin Önemli 4 Grafik ve Analiz

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Cuma Günü Kripto Paralarda Yılın En Büyük Çöküşünü Görebiliriz, Durum Ciddi
Bir Sonraki Yazı Mantle (MNT) Geleceği ve 2026 Tahminleri, Detaylı Analiz
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Mantle (MNT) Geleceği ve 2026 Tahminleri, Detaylı Analiz
Mantle (MNT)
Cuma Günü Kripto Paralarda Yılın En Büyük Çöküşünü Görebiliriz, Durum Ciddi
Kripto Para
2013, 2017 ve 2021’i Tekrar Göremeyeceksiniz Kripto Paralarda Yeni Dönem Başladı
Kripto Para
Bittensor (TAO) Halving’e Saatler Kaldı, Çok Şey Değişecek
Bittensor (TAO)

Lost your password?