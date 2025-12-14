Fartcoin Grafiğinde ABC Düzeltmesinin Satış Hedefi



Yoğun bir haftaya ilerliyoruz ve BTC zayıflıyor bunun sebebi risk iştahının önümüzdeki günlerde daha da azalma potansiyeli. Haftalardır Japonya’daki faiz artırım riskinden bahsediyoruz ve riskten kaçış bir süredir tam da bu yüzden devam ediyor. Korku fiyatlansa da henüz gerçek dibi görmemiş olabilir. Peki bu aşamada Fartcoin iyi bir seçenek mi?

Fartcoin Fiyat Hedefi

Elbette geleceği gösteren sihirli küreniz yoksa fiyatın gideceği yönü kestiremezsiniz. Ancak deneyimlerle sabit teknik analiz okumaları size gelecek hakkında bazı fikirler verebilir çünkü fiyat hareketleri geçmişten tekrarlar sunar, en azından kafiyeli olduklarını söyleyebiliriz.

Columbus bugün Fartcoin grafiğinde belirgin hale gelen ABC düzeltmesine dikkat çekti. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist düzeltme tamamlandığında 0,45 dolara uzanan bir tepe öngörüyor. Ancak bizim için önemli olan şey önümüzdeki hafta beklenen genel piyasa düzeltmesinde fiyatın 0,26 dolar bölgesini test etme ihtimali. Kısa vadede iyi bir alım fırsatı olabilir veya fiyat bu bölgeyi de kaybeder ve 0,225 ile 0,17 dolara uzanan daha büyük bir düzeltme görürüz.

“Günlük olarak temiz görünüyor – dalga 1 veya A için bir öncü diyagonal oluşturabilir. Kişisel olarak, ABC düzeltmesinde bir adım daha aşağıya doğru eğilimliyim, ideal olarak 0,5 denge noktasına veya 0,707’ye, bu da aralığın düşük seviyelerinin yeniden test edilmesi ve net bir likidite çekişiyle uyumlu. Daha büyük resim: düzeltme tamamlandığında muhtemelen yükseliş göreceğiz.”

Borsalardaki Bitcoin Rezervleri

Özellikle CryptoQuant verileri borsalardaki BTC arzının önemli ölçüde daraldığını gösteriyor. Ancak Darkfost tüm platformlardaki varlıkları dahil eden checkonchain’in verilerine dayanarak durumun farklı olduğunu savunuyor. Buna göre borsalardaki arz ATH seviyesinin çok az altında ve istikrarlı verileme olsa da büyük bir erime yok.

“Borsa rezervleri sıfırlanmıyor. Aslında biraz yukarıdan baktığınızda durum böyle değil. Neredeyse her gün, borsa rezervlerinin serbest düşüşte olduğunu iddia eden paylaşımlar görüyoruz. Ancak gerçekte, borsa bakiyeleri hala tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,46 milyon BTC’nin sadece %5 altında. Bugün, borsalar hala yaklaşık 3,27 milyon BTC tutuyor. Bazı iddiaların aksine, bu rakam borsalarda Bitcoin $90,306.27 kıtlığı yaşanmasından çok uzak. Bununla birlikte, bu döngü boyunca borsa rezervlerinin kademeli olarak azaldığı da doğru. Bu, mutlaka kıtlık anlamına gelmez, daha çok piyasa yapısında bir değişiklik olduğunu gösterir Spot Bitcoin ETF’leri artık kendi rezervlerine ihtiyaç duyuyor, hazine odaklı şirketler sahneye çıktı ve DeFi’nin genişlemesi, Bitcoin türevlerinin teminat olarak kullanılmasına olanak sağlıyor. Bunun da ötesinde, FTX’in çöküşü ve çeşitli platform ve protokollerdeki istismarlar gibi olaylar, daha fazla yatırımcıyı kendi kendine saklamaya yöneltti. “Anahtarınız yoksa Bitcoin’iniz de yok” artık sadece bir slogan değil, bir zihniyet. Bazı bölgelerde, özellikle Avrupa’da, daha sıkı düzenlemeler de rol oynamaktadır. Kripto varlıklarına uygulanan giderek artan ağır vergilendirme ve uyum gereklilikleri, yatırımcıları kişisel verilerini vergi daireleriyle paylaşmak zorunda kalabilecek borsalardan uzaklaşmaya teşvik edebilir. Kısacası, borsa rezervleri çökmüyor. Daha önce olduğundan daha karmaşık ve çeşitlendirilmiş bir ekosistem içinde yeniden dağıtılıyorlar.”