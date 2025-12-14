Kripto Para

Cuma Günü Kripto Paralarda Yılın En Büyük Çöküşünü Görebiliriz, Durum Ciddi

Özet

  • Cuma günü Japonya'nın faiz artışı yapması bekleniyor.
  • Önceki faiz artışlarında Bitcoin sürekli düştü. Mart 2024 %23 düşüş, Temmuz 2024 %26 düşüş ve Ocak 2025 %31 düşüş.
  • Japonya faiz kararı, bu hafta gelecek istihdam, enflasyon rakamları, BTC grafiğindeki ayı bayrağı ile birleşince 70 bin dolar hedefi belirginleşiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Haftalardır adım adım piyasalarının hazırlandığı bir şeydi ve beklendiği gibi olursa kripto paralar için büyük sonuçları olacak. Hatta bazı analistler Bitcoin $90,306.27 fiyatının 70 bin dolara kadar düşebileceğinden endişeleniyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada büyük haftaya hazırlık için 89 bin dolarda oyalanıyor.

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Yılın Çöküşü
2 Bitcoin Grafiği

Kripto Paralarda Yılın Çöküşü

Belki bir 10 Ekim olmaz ancak bu hafta Japonya nedeniyle Bitcoin’in daha derin dipler yapmaya başladığını görebiliriz. Geçen aydan bugüne carry trade tartışmalarının kripto paraları nasıl baskıladığından bahsettik. Şimdi beklenen oluyor ve Cuma günü Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından faizlerin artırıldığını göreceğiz.

AndrewBTC takma isimli analist 2024’ten bu yana BOJ’un her faiz artışının Bitcoin fiyatında yüzde 20’yi aşan düşüşler tetiklediğini söylüyor.

  • Mart 2024 %23 düşüş.
  • Temmuz 2024 %26 düşüş.
  • Ocak 2025 %31 düşüş.

Hepsi de büyük düşüşler ve kesin olan şey bu istatistiğin Cuma gününe kadar kripto paraları güçlü biçimde baskılayacak oluşu. ABD cephesinde hem istihdam hem enflasyona dair önemli veriler açıklanacağından volatilite daha da artacak. Yani Bitcoin’in 88 bin hatta 81 bin doları aşağı kırması için şartlar bu hafta fazlasıyla müsait. Kimisi için büyük açığa satış fırsatı haftası gibi görünse de kısa süreli düzeltmelerle tasfiyeler short tarafında da olacaktır.

Reuters’ın son anketi Aralık ayında Japonya tarafından faiz artışı olacağını söylüyor. BOJ ucuz faiziyle tanınır ve paranın maliyetini artırırken yüz milyarlarca dolarlık yatırımın hisse senetleri, bonolar, kripto paralardan çekilmesine neden oluyor. Küresel piyasalardaki likiditenin, ucuz paranın azalması ve bu yönde artan tartışmalar bu hafta 70 bin dolara kadar uzanan büyük bir düşüş görmemize sebep olabilir.

Bitcoin Grafiği

Aşağıdaki grafikte göreceğiniz ayı bayrağı bugünlerde çok popüler çünkü 70 bin dolara yakın dip senaryosunu destekliyor. Roman Trading ve diğer birçok analist aynı fikri paylaşıyor. Yani bu olay gerçekleştiğinde çok fazla insan “ben demiştim” diyecek. Elbette yanıldıklarında kimse sorumluluk kabul etmeyecek bu yüzden kendi araştırmalarınızı yaparak karar vermeniz lehinize.

BTC için kısa vadede kilit bölgeler 88 bin ve 80.500 dolar bölgesi. Bunların altında kapanışlar görmeye başladığınızda hele ki 80.500 tabanı daha da aşağı çekildiğinde 76 bin dolar ilk durak olabilir. Ardından Roman Trading’in 56 bin dolara uzanan tarihi dip senaryosu devreye girebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fartcoin Grafiğinde ABC Düzeltmesinin Satış Hedefi

2013, 2017 ve 2021’i Tekrar Göremeyeceksiniz Kripto Paralarda Yeni Dönem Başladı

ADA Coin Bir Şartla 0,54 Dolara Dönebilir

Kripto Para Yatırımcılarına Uyarılar (15-21 Aralık)

15-21 Aralık Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

14 Aralık Kripto Para Piyasaları Son Durum

Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı 2013, 2017 ve 2021’i Tekrar Göremeyeceksiniz Kripto Paralarda Yeni Dönem Başladı
Bir Sonraki Yazı Fartcoin Grafiğinde ABC Düzeltmesinin Satış Hedefi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Mantle (MNT) Geleceği ve 2026 Tahminleri, Detaylı Analiz
Mantle (MNT)
Fartcoin Grafiğinde ABC Düzeltmesinin Satış Hedefi
Meme Token
2013, 2017 ve 2021’i Tekrar Göremeyeceksiniz Kripto Paralarda Yeni Dönem Başladı
Kripto Para
Bittensor (TAO) Halving’e Saatler Kaldı, Çok Şey Değişecek
Bittensor (TAO)

Lost your password?