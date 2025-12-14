2013, 2017 ve 2021’i Tekrar Göremeyeceksiniz Kripto Paralarda Yeni Dönem Başladı



Herkes artık dört yıllık döngü hikayesinin bittiği fikrini kabullenmeye başladı ve eğer yeni yıla büyük bir çöküşle başlamazsak göreceğimiz şey de bu. Yazı hazırlandığı sırada BTC yeniden hareketlendi ve 90 bin doların altına indi. Hacim zayıf biçimde toparlanırken spot fiyat aşağı iniyor. Peki neden 2013, 2017 ve 2021’in tekrarını göremeyeceğiz? Yeni dönem kripto paralar için nasıl olacak? İşte bugün bunun cevabını arıyoruz.

Eski Boğalar Eskide Kaldı

10x Research’ün önemli isimlerinden Markus Thielen bugünlerde yaygın olan “dört yıllık döngü bitti” tartışmalarının yanlış olduğunu savunuyor. O halen halving’in etkisinin devam ettiğini savunuyor ancak artık odağın siyaset ve likidite olduğunu savunuyor. Bitcoin $90,306.27’in yeni bir varlık sınıfı olarak kendini kabul ettirmesinin ardından yıllardır beklenen dönüşüm yaşandı.

Halving artık daha az önemli ve kripto paralar için döngü üç şeyin etrafında şekillenecek.

ABD seçim takvimi.

Merkez bankası politikası.

Risk varlıklarına sermaye akışı.

2013, 2017 ve 2021 yıllarındaki zirvelere dikkat çeken Markus aslında bunun seçimlerle alakalı olduğuna inanıyor. Geçen yılki yükseliş seçim kaynaklıydı ancak bu yıl Trump öyle şeyler yaptı ki işleri kripto paralar için bir taraftan düzeltirken diğer yandan batırdı.

“Görevdeki başkanın partisinin çok sayıda koltuk kaybedeceği konusunda bir belirsizlik var. Bence bu, Trump’ın veya Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde çok sayıda koltuk kaybedeceği ihtimaliyle de aynı. Bu nedenle, belki de artık gündemindeki birçok konuyu zorlamayacaktır.” – Markus

Buna göre Trump daha sakin bir tavır takınırsa önümüzdeki yıl kripto paralar daha iyi günler yaşayabilir ve gerçek boğa dönemi tam da bu süreçte başlayabilir. Elbette M2 arzı artarken piyasalara giren net likidite güçlenmeli, Fed 2’den fazla faiz indirimi yapmalı ve Trump alışıldık seçim ekonomi panayırlarından birini başlatmalı.

Kripto Paralar Neden Yükselmiyor?

Fed 3 faiz indirimi yaptı ve peş peşe oldu. Üstelik QT de sona erdi bu ay itibariyle likidite dengelemesi için de olsa (bu parasal genişleme yani QE değildir) kısa vadeli bono almaya başlıyorlar (40 milyar dolar). Thielen kriptoda artık baskın güç olan kurumsalların Fed’in karışık sinyalleri nedeniyle fiyatı sıkıştırdığını söylüyor. Ufak bir hatırlatma artık ETF’lerde tüm kripto para borsalarındakilerden daha fazla Bitcoin var.

O halde gözümüzü dikeceğimiz şey ETF akışları ve kurumsalların yönelimi hakkında daha fazla sinyal olacak. Ayrıca Hayes’in yakın zamanda dikkat çektiği “ABD doları ve Çin yuanı likidite yavaşlaması” tersine dönmeli ve risk piyasalarına gerçekten paranın bollaştığı ortamda güçlü sermaye akışı görmeliyiz. Kripto paralar böylece yükselebilir. Ancak bir 2022 veya 2018 çöküşü de yaşamayacağız gibi görünüyor.