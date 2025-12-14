Bittensor (TAO) Halving’e Saatler Kaldı, Çok Şey Değişecek



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Halving kelimesini duyduğunda kripto para yatırımcılarının aklına Bitcoin $90,306.27’in dört yıllık döngüleri gelir. Ancak Bitcoin’den ilham alan birçok kripto para onun halving modelini de kopyalıyor. Bu durum uzun vadede altcoinlerin değerini korumasına daha da güçlenmesine yardımcı oluyor.

Bittensor Halving Ne Zaman?

Planan tarih 14 Aralık olsa da yazı hazırlandığı sırada tahminen 16,5 saat kalmıştı. Yani Türkiye saatiyle 15 Aralık 07:00 sularında halving gerçekleşmiş olacak. Halving Bittensor ağındaki TAO tokenlerinin ihraç hızını yavaşlattığı için son derece tarihi bir olay. Bittensor’un maksimum arzı 21 milyon TAO’dur ve her dört yılda bir emisyon yarı yarına azalır.

Her 12 saniyede tamamlanan blok yeni 1 TAO Coin doğurur. Yani günlük TAO emisyonu 7200 ve yarın bu saatlerde günlük ihraç 3600 seviyesine gerileyecek. Madenciler, doğrulayıcılar ve alt ağ sahipleri için daha az kazanç anlamına gelse de uzun vadede talep artarken arzın daralması Bitcoin’de gördüğümüz gibi spot fiyatın artması için iyi sonuçlar doğuruyor.

Bittensor halving olayı Bitcoin’in blok hedef sayısı yerine hedeflenen TAO arzına göre tetiklenir. Yani yeni arz hedef aralığa ulaştığında emisyon yüzde 50 azalır. Tıpkı Bitcoin’de olduğu gibi bu Bittensor’da da halving’in aşağı yukarı 4 yılda bir yapılması anlamına geliyor.

İlk hedef 10,5 milyondu ve buna neredeyse ulaşıldı. Şimdi enflasyonun düşmesiyle TAO Coin fiyatının daha iyi performans göstermesi bekleniyor çünkü Bitcoin, Litecoin $81.70 gibi örneklerde gördüğümüz şey hep bu oldu.

TAO Coin Fiyat Tahmini

Enflasyonun keskin biçimde düşmesi TAO Coin fiyatı için harika bir şey. Tıpkı ARB gibi altcoinlerin yıllık çift haneli enflasyon nedeniyle yeni ATL yapmaları gibi fakat buradaki durum TAO Coin için tam tersi. Elbette halving fiyatın aniden uçması anlamına gelmez ve BTC’de bile böyle olmuyor. Yani halving gerçekleştikten sonraki birkaç ay içinde TAO Coin’in dalgalanmasını beklemek daha mantıklı olabilir.

Hali hazırda 290 dolardan alıcı bulan altcoin önemli destek seviyesinde. 20 Nisan, 22 Hazinen, 10 Ekim ve 30 Kasım tarihlerinde bu kilit eşiği test ettikten sonra fiyat epeydir bu destek bölgesinde oyalanıyor. Yakın zamandaki testleri saymazsak fiyat bu bölgeye dokunduktan sonra her seferinde 369-477 dolar aralığına geri döndü ve 500 doları aşan zirveler de gördü. Eğer halving beklenen sonucu doğurursa çok geçmeden belki de birkaç ay içinde fiyatın 500 doları test ettiğini görebiliriz. Grayscale TAO’yu fazlasıyla önemsiyor ve güçlü biçimde destekliyor.