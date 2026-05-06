TAO, ETH, BTC üçlüsünde son durum ve uzman beklentileri ne?

Bitcoin uzun vadeli barış umutlarıyla 81 bin dolar üzerinde şimdilik kalıcılık elde etti. Altcoinler için güzel bir ortam ve İran’dan süreci sabote eden adımlar gelmedi. Bu durum önümüzdeki birkaç gün için altcoinlerde güzel hareketler görebileceğimiz anlamına geliyor. Peki BTC, ETH ve TAO Coin için güncel beklentiler ne yönde?

Bitcoin (BTC)

2026 yılı Bitcoin için zorlu geçti ve artık yılın ortasına ilerlerken kayıplar telafi ediliyor. Bitcoin’in 82.800 dolara geri tırmanışı getiriyi -6% seviyesine kadar çekti. Şubat başındaki düşüşte getiri -27%’ye tırmanmış bunu hacimli satışlar izlemişti. İran gerilimi devam ederken sürekli dalgalı seyreden BTC artık yükselişe geçtiğinden yatırımcılar rahat nefes alabilir. Fakat daha fazla yatırımcının Bitcoin’e dönmesi için Ocak başındaki 88 bin seviyesinin kazanılması önemli.

Santiment S&P 500, BTC ve Altın’ın performansını karşılaştırarak güncel durumu paylaştı.

ETH ve TAO Coin

FUD hızla TAO Coin fiyatının düşmesine neden olmuştu ve uzun süre gözde altcoin destek bölgesinde oyalandı. Ancak genel piyasa hissiyatındaki iyileşme ve aşırı satışların TAO Coin özelinde tersine dönmesi güçlü bir yükselişe zemin hazırladı. Poppe bugünkü değerlendirmesinde 350 dolara kadar yükselişin devam edebileceğini yazdı.

“TAO direnç bölgesini aştı, ivme kazandı ve yükselişini sürdürüyor. Kısa vadede burada long pozisyonu açmak için en uygun zaman değil; zira fiyat daha önce yukarı yönlü kırılma yaşamış ve boşluğu kapatmaya yaklaşıyor. Öte yandan, bu durum piyasa duyarlılığı ile fırsat arasındaki çelişkinin mükemmel bir örneği. Subnet ile ilgili olayın hemen ardından TAO’daki piyasa duyarlılığı, ekosisteme zarar verdi, ancak olağanüstü bir şekilde yanlış fiyatlandırılmış bir varlık ve bir fırsat ortaya çıkardı. Bu fırsat şimdi yaklaşıyor ve riski göze alıp buna oynamak isteyenlere %20-25’in üzerinde bir getiri sağlıyor. 350 dolara kadar daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve muhtemelen orada bir süre duraksayacaktır.”

Yukarıdaki grafiği paylaşan Efloud 2.400 dolarda kar satışı yapabileceğini söylemişti ancak piyasa pozitif ilerlediği için bundan şimdilik vazgeçti. Yine de ETH uzun süredir alıştığımız türden “ağır” hareket ediyor. Bu yüzden analist stop seviyesini girişe çekerek %33 kar satışı yapacağını açıkladı. Açık vadeli işlem pozisyonunu koruduğunu söyleyen analist 2.650 dolara kadar bunu tutmayı planlıyor ve 2.300 dolar korunduğu sürece sorun görmüyor. Yükselişin ivme kazanması için 2.400 doların kazanılmasıysa şart.

“2300 bölgesi korunduğu müddetçe bu pozisyonda bir sıkıntı görmüyorum. Yeniden olumlu konuşabilmek için 2400’ün kazanılması lazım. Ancak bu tek başına yeterli olmayabilir. Bu sebeple ETHBTC paritesinin de paralel olarak takip edilmesi gerekiyor. ETHBTC’de 0.003 bölgesinin kazanılması durumunda bu analizlerin final hedefi olarak beklediğim 2650 bölgesine yükseliş gerçekleşecek düşüncesindeyim.”