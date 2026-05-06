Coinbase yöneticisi: Yapay zeka internette reklam modelini dönüştürebilir

Coinbase’in yazılım ve mühendislik ekibini yöneten Erik Reppel, internetteki ekonomik düzenin yapay zeka ve otomasyon sayesinde köklü şekilde değişebileceğini savundu. Konsensus Miami 2026 etkinliğinde konuşan Reppel, AI yazılımlarının internetin klasik reklam modeli üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Yapay zekanın yükselişi ve internet ekonomisi

Erik Reppel, son yıllarda insan-makine etkileşiminin ötesine geçilerek, yazılımların da giderek daha fazla birbiriyle doğrudan iletişim kurmaya başladığını belirtti. Bu trendin doğrudan internetin temel işleyişini değiştirmeye başladığını aktaran Reppel, mevcut durumda çoğu sitenin gelirin reklamdan elde ettiğine işaret etti. Fakat AI tabanlı yazılımların reklamları tamamen görmezden geldiğini belirten Reppel, bu yeni durumun internet gelirlerini farklı yönlere çekebileceğini söyledi.

“İnternet, insanlar için tasarlanmıştı. Geldiğimiz noktada ise hem insanlar hem de bilgisayarlar interneti kullanıyor; bilgisayarlar da diğer bilgisayarlara erişiyor. Bu yeni düzende, yazılımların reklamları görmeden geçtiği bir dünyadayız.”

Reppel’e göre, otonom yazılımların artışı internet ekonomisi üzerinde önemli sonuçlar yaratabilir. AI ajanlarının reklamları dikkate almadan hizmete erişmesiyle, siteler için yeni gelir yolları arayışı öne çıkıyor. Burada özellikle stabilcoin tabanlı mikro ödemeler, potansiyel bir çözüm olarak gündeme geliyor.

Stabilcoin tabanlı mikro ödemeler öne çıkıyor

Yapay zekalı bir ajanın web sitesiyle etkileşime geçtiği senaryolarda, sitelerin söz konusu yazılımdan küçük bir ödeme alması yeni bir gelir modeli oluşturabilir. Reppel, “Bir insan siteye girerse reklam gösterirsiniz, bir ajansa ise doğrudan beş sent ücret kesersiniz” ifadesini kullandı. Bu ve benzeri ödemeler, stabilcoin tabanlı hızlı ve ucuz transfer altyapısıyla gerçekleştirilebilir.

Reppel’in kurduğu x402 adlı açık ödemeler protokolü, bu vizyona uygun olarak geliştirildi. Uzun süredir kullanılmayan HTTP 402 “Payment Required” (“Ödeme Gerekiyor”) durum kodunu temel alan x402, otomatik ödeme sistemleri ve API’lar için doğrudan kripto para üzerinden işlem yapmayı mümkün kılıyor. Böylece AI tabanlı otonom sistemlerin içerik ve dijital hizmetler için doğrudan küçük tutarlı ödemeler geçmesine olanak tanıyor.

Yeni ekonomik fırsatlar ve kripto sektörü

Reppel, söz konusu dönüşümün büyük bir ekonomik potansiyel barındırdığını belirterek, “ajan ekonomisi” olarak adlandırdığı bu alanda 4 yıl içinde 3 ile 5 trilyon dolar arasında pazar büyüklüğü tahmini olduğunu paylaştı.

Bu yaklaşım, kripto para sektörünün stablecoin ve blok zincir tabanlı ödemeleri AI destekli ticaretin temel altyapısı haline getirme çabalarını da yansıtıyor. Blockchain tabanlı ödeme sistemlerinin, dijital ekonominin yeni döneminde merkezi bir rol üstlenmesi bekleniyor.

“Ajanlar, aslında geleceğin tarayıcıları halini aldı,” yorumunda bulunan Reppel, yapay zekanın internetin geleceğinde ana güç olabileceğini vurguladı.