O’Leary: ABD düzenlemesi olmadan kurumlar tokenizasyonu benimsemeyecek

Ünlü yatırımcı ve televizyon programı Shark Tank’te de yer alan Kevin O’Leary, Florida’da düzenlenen Consensus Miami 2026 etkinliğinde konuşarak, Wall Street’in dijital varlıkların tokenizasyonu konusundaki ilgisinin henüz beklenen seviyede olmadığını belirtti. O’Leary, büyük finans kuruluşlarının, net yasal düzenleme olmadığı sürece hem Bitcoin hem de tokenizasyon gibi blokzincir projelerini yatırımlarına dahil etmeye yanaşmadığına dikkat çekti.

Regülasyon eksikliği büyük yatırımcıları uzak tutuyor

O’Leary, konuşmasında özellikle ABD Kongresi tarafından yürürlüğe konacak kapsamlı bir dijital varlık düzenlemesinin dönüm noktası olacağını vurguladı. Kurumsal yatırımcıların büyüklüğünü ve etkisini öne çıkaran O’Leary, finansal dünyanın “büyük oyuncuları” için mevcut dijital varlıkların, net bir yasal çerçeve oluşmadıkça halen riskli ve belirsiz görüldüğünü dile getirdi.

Gündemde yer alan tokenizasyon; hisse senedi, bono ve fon gibi geleneksel varlıkların blokzincir tabanlı dijital versiyonlarının oluşturulması şeklinde tanımlanıyor. Bu teknolojinin savunucuları, işlem sürelerinin kısalacağı ve maliyetlerin azalacağı iddiasıyla finansal ekosistemin büyük dönüşüm içinde olduğunu düşünüyor. Ancak O’Leary, büyük sermaye sahiplerinin, yasal zeminde netlik sağlanmadığı takdirde bu yeniliğe sıcak bakmadığını belirtiyor.

Stablecoin örneği ve yasal adımlar

O’Leary, son dönemde ABD’de kabul edilen GENIUS Act ile birlikte stablecoin odaklı yeniliklerin ne kadar hızlı şekilde yaygınlaştığını örnek gösterdi. Bu tür düzenleyici adımlar atıldıkça, kurumların blokzincir tabanlı varlıklara geçişinin hız kazandığını ifade etti. Özellikle sınır ötesi ödemelerde stablecoin’lerin, yapılan düzenlemeler sayesinde hem hız hem de maliyet avantajı sağladığını söyledi.

“Üç gün beklemek yerine birkaç dakikada ve çok daha düşük masraflarla, tam uyum ve şeffaflıkla işlem gerçekleştirebiliyoruz,” ifadelerine yer veren O’Leary, stablecoin kullanımındaki ilerlemeleri bu sözlerle anlattı.

Aynı zamanda, mevcut piyasada toplam değerin çok büyük bir bölümünü Bitcoin ve Ethereum’un oluşturduğunu, küçük ölçekli kripto varlıkların ise zor bir dönemden geçtiğini paylaştı.

Kurumsal odak ve geleceğin yönü

O’Leary, kurumsal yatırımcıların kripto piyasasındaki ilgi alanının çok daraldığını, değerinin yüzde 97’sini artık yalnızca Bitcoin ve Ethereum gibi büyük varlıkların oluşturduğunu açıkladı. Küçük ve spekülatif tokenlara olan talebin ise hayli azaldığına dikkat çekti.

Geleceğin en büyük fırsatının, büyük işletmelerin kendi altyapılarını standartlaştıracağı, lojistik ve sözleşme yönetimi gibi alanlarda kullanılabilecek bir blokzincir platformunda yattığını belirtti.

O’Leary’e göre, blokzincir ve yapay zeka alanında asıl değerli varlıklar ise altyapı, enerji ve veri merkezleri olabilir. Vurguladığına göre, dijital varlıklardan öte, bunların işlediği altyapının önemi giderek artıyor.

“Enerji, Bitcoin’den bile daha değerli,” sözleriyle gelecekte altyapının kripto varlıkların önünde olabileceğine işaret etti.