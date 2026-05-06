Bitcoin yeni zirve sonrası 82.833 dolardan geri çekildi

Bitcoin, ABD ile İran arasında olası bir ateşkes anlaşmasına dair gelen karışık haberler sonrası çarşamba günü Wall Street’te işlem görmeye başladığı anda son 13 haftanın en yüksek seviyelerinden gerilemeye başladı. BTC/USD paritesi Bitstamp borsasında 82.833 dolar seviyesine kadar yükselerek yerel bir rekor kırdı. Ancak fiyat, bu sınırı aşamadan jeopolitik gelişmeler nedeniyle ivme kaybetti.

Jeopolitik gelişmeler fiyatlamayı etkiledi

Gün içinde gelen haberlerde, ABD ile İran arasında 14 maddelik bir ateşkes anlaşmasının imzalanabileceği ve bu anlaşmanın Hürmüz Boğazı’ndan petrol taşımacılığının yeniden başlamasını kapsayabileceği belirtildi. Ancak bu haber kısa sürede belirsizlik kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın anlaşmaya tamamen uyup uymayacağı konusunda kesin konuşmadı. Kendisi Truth Social’da yaptığı paylaşımda,

“Eğer İran anlaşmayı kabul etmezse, önceki döneme göre çok daha yüksek bir şiddetle bombardıman başlar.”

ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından Bitcoin fiyatı kazançlarının bir bölümünü geri vererek haberin yazıldığı dakikalarda 81.500 dolara geriledi, ancak gün genelinde yüzde 1 civarında yükselişini korudu.

Jeopolitik gelişmelerin etkisi yalnızca kripto para piyasasıyla sınırlı kalmadı. Petrol piyasasında da sert dalgalanmalar yaşandı. West Texas Intermediate (WTI) tipi ham petrolün varili birkaç saat içerisinde yüzde 10’dan fazla gerilerken, ardından yeniden toparlanarak 96 dolara kadar çıktı.

Piyasada dalgalanma, tasfiyeler öne çıktı

Piyasa verilerine göre, WTI vadeli işlemlerinde düşüşten hemen önce kısa pozisyon miktarları 1 milyar dolara yaklaştı. Bu olağan dışı büyüklükteki short (kısa) pozisyonlara X sosyal medya platformunda The Kobeissi Letter dikkat çekti.

Kripto para piyasasında ise artan oynaklık kitlesel tasfiyeleri de beraberinde getirdi. Son 24 saatte toplamda 550 milyon doları aşan kripto pozisyonu tasfiye olurken, bunun 400 milyon dolarlık kısmı short pozisyonlardan oluştu.

Deneyimli bazı Bitcoin yatırımcıları, borsalardaki emir defterlerinde yaşanan bu hareketliliğe dikkat çekti. Özellikle 82.400 dolar seviyesinde hâlâ bir miktar likidite bulunduğu, fakat son dalgalanmayla birlikte yakın dönemdeki likiditenin büyük oranda tükendiği belirtildi. Teknik analizle ilgilenen isimler, üç ayın zirvesine ulaşılması nedeniyle fiyatın gidişatının daha geniş perspektiften değerlendirilmesini önerdi.

Analistlere göre olası düzeltme kapıda

Bazı yatırımcılar kısa vadede Bitcoin’in aşırı değerlenmiş olabileceğine işaret etti. Özellikle CrypNuevo isimli trader, dört saatlik grafikteki 50 periyotluk basit hareketli ortalamaya (SMA) dikkat çekti ve fiyatın 78.432 dolara kadar geri çekilebileceğini öne sürdü. Teknik veriler, Bitcoin’in ivmesini sürdürmesi için güçlü alımların devam etmesi gerektiğini gösteriyor.

Hareketli ortalamalar ve likidite bölgeleri yakından izlenirken, bazı piyasa yorumcuları, Bitcoin’in son aylardaki çıkışına rağmen kısa bir düzeltme sürecine girebileceği görüşünde birleşiyor.

Uzmanlar, “Fiyat, son 24 saatteki yerel likiditenin büyük kısmını tüketti. Üç aylık zirvede olduğumuz için bir sonraki önemli seviyeleri görmek için daha büyük zaman aralıklarına bakmak gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Cointelegraph’ın daha önce aktardığı analizlerde, Bitcoin’in bu yükselişinin tarihsel örneklerde olduğu gibi kalıcı olamayabileceği ve kritik bir düzeltme riski barındırabileceği vurgulanmıştı.