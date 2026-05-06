Ethereum yatırımcıları 2026’da 25 milyon ETH ile rekor birikim yaptı

Ethereum’un birikim adreslerinde günlük girişlerde çarpıcı bir artış yaşandı. Çarşamba günü yaklaşık 592 milyon dolarlık ETH bu tür adreslere eklendi ve piyasada Ethereum’un uzun vadeli potansiyeline yönelik güvenin güçlendiği görüldü. Son günlerdeki bu yoğun giriş hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların Ether’in gelecekteki fiyat hareketleri konusunda olumlu beklentiye sahip olduğuna işaret etti.

Birikim adreslerinde hızlı yükseliş

Birikim adresleri, sürekli olarak ETH toplayan ve hiç çıkış işlemi yapmayan cüzdanlar olarak biliniyor. Bu adreslerin çoğunun uzun vadeli yatırımcılarla, kurumsal alıcılarla veya Ethereum’u stratejik bir biçimde toplamayı tercih edenler tarafından kullanıldığı belirtiliyor. 2025’in ortasından itibaren bu adreslere olan ETH girişleri kararlı şekilde artmaya başladı ve rekor düzeyler kaydedildi. Kasım 2025’te günlük giriş 1,14 milyon ETH’ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 2026 yılının ilk aylarında ise günlük ortalama 200 bin ETH bu cüzdanlara aktarıldı.

Salı günü ise 246.620 ETH tek bir günde bu adreslere taşındı, bunun güncel fiyat karşılığının 592 milyon dolar olduğu belirtildi. CryptoAppsy verilerine göre, Ethereum bu dönemde 2.400 dolar düzeylerinden işlem gördü ve fiyatın buradaki hareketi yatırımcıların dikkatini çekti.

Balinalar da alımda öne çıkıyor

Aynı dönemde, büyük kripto para sahipleri de Ethereum’da ciddi bir birikim ivmesi yakaladı. Son 30 günde, bakiyesinde 10 bin ile 100 bin arasında ETH tutan cüzdanların elindeki toplam ETH adedi rekor bir seviyeye çıkarak 19,5 milyonun üzerine yükseldi. Birikimi daha fazla olan, 100 bin ETH’den fazla tutan cüzdanlarda ise portföy büyüklüğü 4,7 milyona ulaştı ve 2026 yılında bu grupta yüzde 30’luk bir artış yaşandı.

Uzmanlar, balinaların bu yeni alım dalgasının da piyasadaki olumlu hava üzerinde etkili olduğunu dile getiriyor. Ethereum’un spot piyasasında işlem hacmi de nisan ayından bu yana artış gösterdi ve alıcıların inancındaki artış ile birlikte fiyat yukarı yönlü baskı gördü.

Teknik görünüm ve fiyat hedefleri

Ethereum fiyatı 1.750 doların altını gördükten sonra yüzde 39 civarında bir geri dönüş sergiledi ve yatırımcı güveni yeniden tazelendi. Teknik analizlerde ETH/USD paritesinde yukarı yönlü bir üçgen görünümü tespit edildi; üçgenin üst bandı olan 2.400 dolar seviyesinin aşılmasıyla yeni bir yükseliş hareketi beklenirken, hedef olarak 3.315 dolar seviyesi ön plana çıkıyor.

Büyük yatırımcıların hareketlerinin fiyatı etkilediği önceki örneklerde de görülmüştü. 22 Haziran 2025’te birikim adreslerine bir günde 380 bin ETH girişi yaşanmıştı ve yaklaşık bir ay sonra ETH fiyatı yüzde 85’in üzerinde yükselmişti. Buna benzer bir hareket Kasım 2025’te de görülmüş, ardından yeni bir fiyat rallisi gelmişti.

“Eğer ETH 2.500 doların üzerine çıkarsa, fiyatın 3.000 dolara kadar istikrarlı şekilde tırmanması beklenir,” diyen kripto analisti CW8900, teknik açıdan 2.400 dolardaki yatay trendin kırılmasıyla yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğine işaret etti.

Grafiklere göre, 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 2.700 dolar üzerinde kapanış gerçekleşirse, üçgen formasyonunun işaret ettiği 3.315 dolar seviyesine kadar fiyatın yükselmeye devam edeceği öngörülüyor. Bu hareketin toplamda yüzde 40’a yakın bir kazanç anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Teknik analiz tarafında, 2.600-2.700 dolar bölgesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yapılması durumunda, ETH/USD paritesinde 3.000 dolar ve üzeri fiyatlamalar görülebileceği değerlendirildi. Analistler, bu seviyelerin aşılması halinde 3.500 dolara kadar bir ralli yaşanabileceğini ifade ediyor.