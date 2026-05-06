BTC 84.000 dolara yaklaşırken altcoinlerde kritik direnç seviyeleri öne çıktı

Kripto para piyasasında Bitcoin, 84.000 dolar seviyesine yaklaştıktan sonra hafif bir geri çekilme yaşadı. Ancak genel tabloya bakıldığında, özellikle son dönemde Bitcoin ve önde gelen altcoinlerde yüksek direnç bölgelerine doğru yeni hareketlilikler öne çıkıyor.

Bitcoin’de direnç savaşı sürüyor

Bitcoin fiyatı hafta ortasında 82.800 doların üzerine çıktı, ancak bu seviyede kalıcı olamadı. Buna karşın, yükseliş eğilimini destekleyen önemli bir gelişme olarak, mayıs ayında Bitcoin borsa yatırım fonlarına 1,63 milyar dolar net giriş gerçekleşti. Yatırımcıların bu adımı, piyasalarda yükseliş beklentisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Analistler, 84.000 dolar seviyesinin güçlü bir direnç oluşturduğunu ve satıcıların bu noktada devreye girdiğini aktarıyor. Fiyat kısa vadede 20 günlük ortalama olan 77.477 dolara doğru çekilebilir. Ancak bu seviyeden güçlü bir sıçrama, yukarı yönlü bir kırılma olasılığını artırıyor. Eğer 84.000 dolar aşılırsa, bir sonraki hedef olarak 92.000 dolar gündeme gelebilir. Aksi durumda, fiyatın 74.937 dolar altına gerilemesi durumunda 50 günlük ortalama olan 73.073 dolara kadar bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

Bitcoin analizlerinde, “Boğalar 84.000 dolar seviyesinde satıcılarla karşılaşacak ancak sığ bir düzeltme, yukarı yönlü kırılma ihtimalini artırıyor.”

Henüz tüm yatırımcılar yükseliş sürecinin kalıcı olduğuna ikna olmuş değil. Bazı uzmanlar, fiyatın 200 günlük ortalamanın (83.313 dolar) üzerinde kalıcı olamamasını düşüşün habercisi olarak yorumluyor.

Altcoinlerde öne çıkan seviyeler

Ethereum (ETH), şu anda ortalamalarının üzerinde işlem görüyor. Ancak 2.465 dolardaki direnç seviyesinde kararsızlık sürüyor. Satışlar güçlenirse fiyat, 20 günlük ortalama olan 2.309 dolara kadar gerileyebilir. Direnç aşılırsa, 3.050 dolar gündeme gelebilir.

XRP, son günlerde ortalamalarının üstünde kapanış gerçekleştirdi. Bu durum, fiyatın düşüş kanalı içerisindeki trend çizgisine kadar dirençle karşılaşacağını gösteriyor. Eğer düşüş çizgisi ve 1,61 dolar aşılabilirse, sıradaki hedefler sırasıyla 2 ve 2,40 dolar seviyeleri olabilir. Aksi halde XRP, kanalın içinde yatay seyirle devam edebilir.

Binance Coin (BNB) de üst ortalamaların üstünde pozisyon aldı. Fiyat 654 dolar direncinin üzerine çıkarsa, önce 687 dolara, ardından 730 ve 790 dolar seviyelerine kadar hareket edebilir. Ancak dirençten sert dönüş gelirse fiyatın 570 ile 687 dolar aralığında bir süre yatay kalması bekleniyor.

Solana (SOL) ise ortalamaları aşarak 90,73 dolar direncine yaklaştı. Bu seviye aşılırsa 98 dolara ulaşılması olası. Direncin kırılması, fiyatı 117 dolara kadar taşıyabilir. Ancak fiyat tekrar aşağı dönerse, SOL’un 76 ile 98 dolar arasında dalgalanması mümkün.

Gözler dönüş seviyelerinde

Dogecoin (DOGE), 0,12 dolar seviyesine ilerlerken, satıcıların bu noktada devreye girmesi bekleniyor. Eğer bu seviye hızlıca geçilirse, fiyatın önce 0,14 ardından 0,16 dolara yükselmesi öngörülüyor. Fakat fiyat 20 günlük ortalamanın (0,10 dolar) altına çekilirse yatay seyir 0,09 ile 0,12 dolar aralığında devam edebilir.

Hyperliquid (HYPE), hafta başında yukarı yönde ivme kazanmasına rağmen 43,76 ile 45,77 dolar aralığında dirençle karşılaşıyor. 50 günlük ortalamanın (40,22 dolar) altına inerse, 34,45 dolara kadar bir çekilme yaşanabilir. Direnç kırılırsa HYPE’in hedefinin 50 dolar olabileceği değerlendiriliyor.

Cardano (ADA), 50 günlük ortalama olan 0,25 doların üzerine çıkarak kısa vadede toparlanma sinyali verdi. 0,28 ve ardından 0,30 dolar aşıldığında, 0,31 dolar seviyesi kritik eşik olarak değerlendiriliyor. Eğer fiyat yeniden ortalamalar altına dönerse, 0,22 dolara gerileme söz konusu olabilir.

Bitcoin Cash (BCH), 443 dolardan döndükten sonra hızla toparlandı ve 486 dolara kadar çıktı. Buna rağmen, uzun fitilli mum oluşması yukarıda satıcıların hala aktif olduğunu gösteriyor. Eğer 486 dolar tutulabilirse 520 dolara kadar yükseliş yolunun açılacağı; aksi halde fiyatın 419 ile 486 dolar arasında sıkışabileceği öngörülüyor.

Zcash (ZEC), 20 günlük ortalamanın (389 dolar) üzerinde destek bulduktan sonra 560 dolar direncini geçti. Hızlı yükselişin ardından RSI göstergesinin aşırı alım bölgesine girmesi, kısa vadeli bir düzeltme veya yatay seyrin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. ZEC’in bu seviyelerde tutunması halinde, 750 dolar direnç seviyesine doğru yeni bir atak yaşanabilir. Ancak fiyat 560 doların altında kalırsa, 496 ve ardından 462 dolara çekilme yaşanabilir.