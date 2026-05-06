Bitcoin’de JPMorgan’ın U dönüşü: mortgage karşılığı BTC kabulü dikkat çekti

Eric Trump, ABD başkanı Donald Trump’ın oğlu ve American Bitcoin‘in kurucu ortaklarından, Miami’de düzenlenen Consensus 2026 etkinliğinde geleneksel finans devlerinin Bitcoin’e ilgisindeki keskin artışa dikkat çekti. Trump, özellikle Bank of America’nın Merrill kolu, Charles Schwab ve JPMorgan gibi büyük kurumların yakın zamanda Bitcoin’e yönelik yaklaşımlarını önemli ölçüde değiştirdiğini vurguladı.

Geleneksel Finansta Bitcoin Açılımı

Bir dönem kripto paraları açıkça eleştiren JPMorgan’ın tavrındaki değişime özellikle dikkat çekildi. Eric Trump, JPMorgan’ın 18 ay önce Bitcoin için “şaka bir varlık” ifadelerini kullandığını hatırlattı. Şimdi ise bankanın, müşterilere Bitcoin varlıkları karşılığında konut kredisi verme uygulamasına geçtiğini belirtti. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın yılardır kripto paralara mesafeli bir tutum sergilemesine rağmen, kurumun zamanla blockchain teknolojisine ve varlık tokenleştirmeye yatırım yaptığı biliniyor.

Trump, “JPMorgan, bundan 18 ay önce Bitcoin ile alay ediyordu, varlığa şaka gözüyle bakıyordu… Şu an ise, müşterilerin Bitcoin varlıklarını ipotek olarak gösterip konut kredisi alabildiği noktaya geldik. Bu sadece 18 ayda gerçekleşti.” sözleriyle finans sektöründeki hızlı dönüşümü özetledi.

Trump ailesinin daha önce büyük finans kurumları tarafından geri çevrildiğini hatırlatan Eric Trump, artık bu kurumların geri adım attığını ve kriptoya karşı duramayacaklarını ifade etti. Ona göre, büyük finans kuruluşları mevcut piyasa dinamiklerinde direnmek yerine akışa ayak uydurmayı tercih ediyor.

Bitcoin Madenciliğinde Rekabet ve Hedefler

American Bitcoin, halka açık en büyük 16. Bitcoin sahibi konumunda yer alıyor. Eric Trump’ın açıklamalarına göre şirket, şu an sektörde dolar başına 50 cent maliyetle Bitcoin üretimi sağlıyor. Bu oran, şirketi rakipleri arasında en düşük maliyetle Bitcoin elde etmeye çalışan lider oyunculardan biri yapıyor.

Şirketin baş strateji sorumlusu olarak görev yapan Trump, Bitcoin’in mevcut durumda yeni bir ivme kazandığını da savundu. Piyasa volatilitesine karşın Bitcoin’in değer saklama aracı olarak öne çıkmaya başladığının altını çizdi.

Sektördeki İleriye Dönük Beklentiler

Trump, Bitcoin’in zamanla bir milyon dolar seviyesini görebileceği yönündeki iddiasını tekrar etti. Sadece bir finansal yatırım aracı olmanın ötesine geçtiğini ve giderek daha fazla kurumun alternatif varlıklar portföyüne Bitcoin’i eklemeye başladığını, etkinlikteki konuşmasında öne çıkardı.

Geleneksel bankacılık dünyasında büyük oyuncuların kriptoya adapte olmaları, sektörün ana akım finans sistemindeki etkisini hissettirmeye başladı. Özellikle JPMorgan gibi öncü kurumların attığı son adımlar, kripto paraların kabulü açısından yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor.

Eric Trump, finansal dünyadaki bu değişimi şöyle özetledi: “Artık finans kuruluşları bunun önüne geçemeyeceklerini anladı. Geriye sadece trende dahil olmak kalıyor.”

Uzmanlara göre, büyük finans kurumlarının eskiden karşı çıktıkları kripto varlıklara yatırım yapmaya başlaması, sektörün olgunlaşma sürecini hızlandırabilir. Özellikle Bitcoin, bu trendin merkezinde yer alıyor.

Donald Trump’ın başkanlığı döneminde kripto paralara verilen desteğin de Amerikan finans sistemi üzerindeki etkisi dikkati çekiyor. Bu destek sayesinde şirketler ve bireysel yatırımcılar arasında kriptoya yönelik farkındalık artmış durumda.

American Bitcoin gibi madencilik şirketlerinin de, maliyet optimizasyonu ve büyüme stratejileriyle merkezi rol oynadığı değerlendiriliyor. BTC fiyatındaki uzun vadeli beklentiler, sektörün ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.