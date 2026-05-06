Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

Bitcoin’de JPMorgan’ın U dönüşü: mortgage karşılığı BTC kabulü dikkat çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 JPMorgan artık mortgage için Bitcoin teminatını kabul ediyor.
  • 🏦 Geleneksel finans devleri 18 ayda kriptoya yöneldi.
  • 💡 $BTC üretim maliyetini düşüren şirketler rekabette öne çıkıyor.
  • 🔥 En kritik nokta: Bankalar artık kriptoya direnmek yerine uyum sağlıyor.
COINTURK
COINTURK

Eric Trump, ABD başkanı Donald Trump’ın oğlu ve American Bitcoin‘in kurucu ortaklarından, Miami’de düzenlenen Consensus 2026 etkinliğinde geleneksel finans devlerinin Bitcoin’e ilgisindeki keskin artışa dikkat çekti. Trump, özellikle Bank of America’nın Merrill kolu, Charles Schwab ve JPMorgan gibi büyük kurumların yakın zamanda Bitcoin’e yönelik yaklaşımlarını önemli ölçüde değiştirdiğini vurguladı.

İçindekiler
1 Geleneksel Finansta Bitcoin Açılımı
2 Bitcoin Madenciliğinde Rekabet ve Hedefler
3 Sektördeki İleriye Dönük Beklentiler

Geleneksel Finansta Bitcoin Açılımı

Bir dönem kripto paraları açıkça eleştiren JPMorgan’ın tavrındaki değişime özellikle dikkat çekildi. Eric Trump, JPMorgan’ın 18 ay önce Bitcoin için “şaka bir varlık” ifadelerini kullandığını hatırlattı. Şimdi ise bankanın, müşterilere Bitcoin varlıkları karşılığında konut kredisi verme uygulamasına geçtiğini belirtti. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın yılardır kripto paralara mesafeli bir tutum sergilemesine rağmen, kurumun zamanla blockchain teknolojisine ve varlık tokenleştirmeye yatırım yaptığı biliniyor.

Trump, “JPMorgan, bundan 18 ay önce Bitcoin ile alay ediyordu, varlığa şaka gözüyle bakıyordu… Şu an ise, müşterilerin Bitcoin varlıklarını ipotek olarak gösterip konut kredisi alabildiği noktaya geldik. Bu sadece 18 ayda gerçekleşti.” sözleriyle finans sektöründeki hızlı dönüşümü özetledi.

Trump ailesinin daha önce büyük finans kurumları tarafından geri çevrildiğini hatırlatan Eric Trump, artık bu kurumların geri adım attığını ve kriptoya karşı duramayacaklarını ifade etti. Ona göre, büyük finans kuruluşları mevcut piyasa dinamiklerinde direnmek yerine akışa ayak uydurmayı tercih ediyor.

Bitcoin Madenciliğinde Rekabet ve Hedefler

American Bitcoin, halka açık en büyük 16. Bitcoin sahibi konumunda yer alıyor. Eric Trump’ın açıklamalarına göre şirket, şu an sektörde dolar başına 50 cent maliyetle Bitcoin üretimi sağlıyor. Bu oran, şirketi rakipleri arasında en düşük maliyetle Bitcoin elde etmeye çalışan lider oyunculardan biri yapıyor.

Şirketin baş strateji sorumlusu olarak görev yapan Trump, Bitcoin’in mevcut durumda yeni bir ivme kazandığını da savundu. Piyasa volatilitesine karşın Bitcoin’in değer saklama aracı olarak öne çıkmaya başladığının altını çizdi.

Sektördeki İleriye Dönük Beklentiler

Trump, Bitcoin’in zamanla bir milyon dolar seviyesini görebileceği yönündeki iddiasını tekrar etti. Sadece bir finansal yatırım aracı olmanın ötesine geçtiğini ve giderek daha fazla kurumun alternatif varlıklar portföyüne Bitcoin’i eklemeye başladığını, etkinlikteki konuşmasında öne çıkardı.

Geleneksel bankacılık dünyasında büyük oyuncuların kriptoya adapte olmaları, sektörün ana akım finans sistemindeki etkisini hissettirmeye başladı. Özellikle JPMorgan gibi öncü kurumların attığı son adımlar, kripto paraların kabulü açısından yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor.

Eric Trump, finansal dünyadaki bu değişimi şöyle özetledi: “Artık finans kuruluşları bunun önüne geçemeyeceklerini anladı. Geriye sadece trende dahil olmak kalıyor.”

Uzmanlara göre, büyük finans kurumlarının eskiden karşı çıktıkları kripto varlıklara yatırım yapmaya başlaması, sektörün olgunlaşma sürecini hızlandırabilir. Özellikle Bitcoin, bu trendin merkezinde yer alıyor.

Donald Trump’ın başkanlığı döneminde kripto paralara verilen desteğin de Amerikan finans sistemi üzerindeki etkisi dikkati çekiyor. Bu destek sayesinde şirketler ve bireysel yatırımcılar arasında kriptoya yönelik farkındalık artmış durumda.

American Bitcoin gibi madencilik şirketlerinin de, maliyet optimizasyonu ve büyüme stratejileriyle merkezi rol oynadığı değerlendiriliyor. BTC fiyatındaki uzun vadeli beklentiler, sektörün ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD’de Aave köprüsü saldırısı sonrası dondurulan 71 milyon dolarlık ether için yeni hukuki hamle

ABD’de dijital varlık düzenlemelerine yeni uzmanlar katıldı

Aave, ABD mahkemesinden 71 milyon dolarlık ETH’nin Kuzey Kore mağdurlarına devrini engellemesini istedi

World Liberty Financial, Justin Sun’a 300 milyon dolarlık kısa pozisyon suçlamasıyla dava açtı

Brezilya Merkez Bankası eFX işlemlerinde kripto ve stablecoin kullanımını yasakladı

ABD Senatosunda stablecoin faiz yasağı için uzlaşma metni hazırlandı

ABD senatörleri stablecoin getirisine yasak getiren yeni anlaşmayı açıkladı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum yatırımcıları 2026’da 25 milyon ETH ile rekor birikim yaptı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum yatırımcıları 2026’da 25 milyon ETH ile rekor birikim yaptı
Ethereum (ETH)
TAO, ETH, BTC üçlüsünde son durum ve uzman beklentileri ne?
Kripto Para
Coinbase yöneticisi: Yapay zeka internette reklam modelini dönüştürebilir
COINBASE Kripto-Yapay Zeka
O’Leary: ABD düzenlemesi olmadan kurumlar tokenizasyonu benimsemeyecek
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Kripto Para
Bitcoin yeni zirve sonrası 82.833 dolardan geri çekildi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?