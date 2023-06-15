Okuma Süresi: 2 Dakika

MicroStrategy kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir dizi yüksek profilli kripto varlığının menkul kıymet olduğunu iddia etmesinin ardından Bitcoin (BTC) konusunda iyimser olduğunu ileri sürdü.

BTC Görüşü!

Yeni bir Bloomberg röportajında Michael ​​​​Saylor, genel halk BTC’nin benzersiz konumunu takdir etmeye başladığından, Bitcoin kartlarında büyük bir değer artışının muhtemel olduğunu söyledi. Saylor’a göre, bireysel yatırımcılar BTC’nin yerini hiçbir şeyin alamayacağını anlamaya başlıyor. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bence diğer 25.000 kripto para ve kendilerini bir sonraki Bitcoin konumlandırmaya çalışan tüm kripto yatırımcıları menkul kıymetler nedeniyle çok fazla kafa karışıklığı oldu. Şimdi halkın Bitcoin’in bir sonraki Bitcoin olduğunu anlamaya başladığını düşünüyorum. Bir sonraki mantıksal adım, Bitcoin’in buradan 10x’e ve ardından tekrar 10x’e çıkmasıdır. Sonunda, kripto para borsalarının Bitcoin’in gerçekten bu alandaki baskın varlık olduğunu anlayacağına inanıyorum.

Bitcoin, yazı kaleme alındığında 25.068 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altcoinlerden Para Akışı!

Uzman isim ayrıca, altcoinleri ve stablecoinleri çevreleyen belirsizlikleri ortadan kaldırdığında büyük bir kurumsal sermaye dalgasının kriptoya akacağını söylüyor.

Uzaya akan mega kurumsal paramızın olmamasının nedeninin kafa karışıklığı ve endişe olduğunu hatırlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bu ortadan kalktığında, mega miktarlarda paranın uzaya aktığını göreceksiniz.

Bununla birlikte Michael Saylor, Bitcoin’in kripto piyasa değerindeki payının %80’e kadar çıkabileceği tahminine devam ediyor. Saylor açıklamalarında şunları söyledi:

CoinMarketCap tarafından ölçülen Bitcoin ve kripto ekonomisinin hakimiyetinin yalnızca bu yıl %40’tan %48’e çıktığını görebiliyoruz. Ancak stablecoinler ve token’ler ortadan kalktıkça, bu uzun vadeli hakimiyetin %80’e doğru yöneldiğini düşünüyorum.

Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre Bitcoin, toplam kripto piyasası değerinin %49 oranını oluşturuyor.