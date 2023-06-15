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  •   Ripple’dan XRP Yatırımcılarını Sevindirecek Yeni Haber: XRP İçin Durum Değişiyor!

Ripple’dan XRP Yatırımcılarını Sevindirecek Yeni Haber: XRP İçin Durum Değişiyor!

Özet

  • Blockchain tabanlı ödeme platformu Ripple, yeni ortaklığa imza attı.
  • Ripple, Kolombiya Merkez Bankası ile ortaklık imzaladı.
  • XRP yatırımcıları ise yeni olumlu haberin keyfini çıkarıyor.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
16:02
15 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) tarafından ilk dava açılan kripto para şirketlerinden Ripple, davanın yıllarca devam etmesine rağmen gelişmelere ara vermeden devam ediyor. Ripple şimdi de XRP yatırımcılarının ilerleyen yıllarda sürdürülebilir bir ivme yakalayabilmelerini sağlayacak yeni bir ortaklık duyurdu. Ripple, Latin Amerika içerisindeki faaliyetlerini artırdı ve Kolombiya’nın merkez bankası ile ortaklık imzaladı.

Ripple’dan Yeni Ortaklık

Ripple, Kolombiya‘nın merkez bankası ile imzalayacağı ortaklıkta, blockchain teknolojisinin bu Güney Amerika ülkesindeki kullanımına odaklanacak. Banco de la Republica, Bilgi ve İletişim Bakanlığı ile beraber çalışarak blockchain teknolojisinin ülke içerisindeki ödeme sistemlerindeki pilot kullanımını test edecek. Ripple’ın yüksek değer transfer sistemi olan CBDC platformu, kesinlikle son yıllarda çok fazla merkez bankasının dikkatini çekti ve çekmeye de devam ediyor.

Ripple’ın CBDC iş geliştirme birimi yöneticisi Joe Vollono konu hakkında şu açıklamada bulundu:

“Bu görüşmeleri bir yıldan uzun süredir yapıyoruz ve şu anki pilot uygulama, İspanya merzli blockchain teknoloji firması Peersyst Technology ile beraber yapılacak. Yüksek değer transfer sistemi dediğimizde genel olarak büyük ölçekli ve toplu ödemelerden bahsediyoruz. Dağıtık defter teknolojisi bu kapsamda çok farklı noktalarda faydalar sağlayabilir ve buradaki ortaklık ile keşfin ana amacı da bu.”

XRP Vurgusu Unutulmadı

Ripple’ın sunduğu bu teknoloji ve platform, çok düşük işlem ücretleri ile çok yüksek miktarlarda fonun sınır ötesi transfer edilebilmesini sağlıyor. Aslında Ripple, XRP’yi de bu amaçla geliştirmiş ve piyasaya bu amaçla sürmüştü. Buna rağmen XRP kısa sürede ciddi bir ivme yakaladı ve önde gelen kripto paralar arasındaki yerini aldı. Ripple ise bu teknolojisini geliştirmeye devam ediyor ve Hong Kong, Karadağ, Butan ve Palau gibi farklı ülkelerle çeşitli ortaklıklara imza atıldı.

Vollono da konu hakkında yaptığı açıklamada blockchain teknolojisinin üstünlüğüne vurgu yaparak aslında dolaylı yoldan XRP’ye değindi. XRP bu kapsamda bazı ürünlerde, ara geçiş para birimi olarak kullanılıyor ve yüklü işlemlerde çok miktarda XRP alınıp satılabiliyor. SEC davasının bitmesi ise zaten temellerini oturtan Ripple ve XRP için bu ortaklıkların önemini daha çok göz önüne koyabilir.

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