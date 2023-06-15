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Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, en büyük kripto para Bitcoin‘de (BTC) düşüş beklediğini ifade ederken son haftalarda yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Ripple’ın XRP’sinde yükseliş öngörüsünde bulundu.

Ripple’ın XRP’sinde 0,80 Doları Bulan Hatta Aşan Bir Yükseliş Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, piyasa genelindeki düşüşün ortasında XRP’nin güç belirtileri gösterdiğini söyledi. Analiste göre XRP, 0,60 dolardaki direncini aşması halinde en son 2022’nin Nisan ayında görülen seviyelerine doğru yükselebilir:

XRP şu anda en güçlü altcoin‘lerden biri. Bu seviyede alıcı değilim ama bu arz bölgesini güçlü bir şekilde kıracak olursa, 0,80 dolar ve üstüne varan bir yükseliş bekliyor olacağım.

24.57 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 6’ncı kripto para olan XRP, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 6,44 düşüşle 0,4728 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de 20 Bin Dolara Varan Bir Geri Çekilme Öngörüyor

Ripple‘ın XRP’sinin ardından Bitcoin’i ele alan Altcoin Sherpa, en büyük kripto paranın 25 bin dolardaki destek seviyesinin altına düşmesi halinde 20 bin dolar seviyesine yakın bir noktaya kadar sert şekilde geri çekilebileceğini belirterek “Her zaman 25 bin doların önemli bir seviye olduğunu düşünmüştüm ama belki de değildir. Belki de bu mevcut seviye yalnızca bir destek bölgesidir. Eğer bu seviyeyi kaybedecek olursa 22 bin dolara ya da daha düşük bir seviyeye inmesini bekliyorum. Yine de destek destektir. En azından şimdilik.” ifadelerini kullandı.

Kripto para analisti ayrıca BTC‘nin 24 bin dolar ve 20 bin dolarda GAP’ler (fiyat boşlukları) olduğu için şimdilik temkinli olduğunu ifade ederek “24 bin dolar ila 26 bin dolar arasında gözle görülür bir GAP var. Bunun eninde sonunda dolmasını bekliyorum. CME (Chicago Ticaret Borsası) boşluğu da 20 bin dolar civarında. Çok sayıda düşük bir hedef seviye ile karşı karşıyayız. Şimdilik oldukça temkinliyim. Dikkatli olun.” dedi.

Yatırımcılar, zaman içinde dolma eğiliminde olmalarından dolayı varlıkların fiyat grafiği üzerindeki GAP’leri diğer bir deyişle fiyat boşluklarını yakından takip ederler.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 4,20 düşüşle analistin işaret ettiği 25 bin dolar seviyesinin altında, 24 bin 885 dolardan işlem görüyor.