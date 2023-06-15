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  •   Bitcoin’de (BTC) Fed Etkileri! Kripto Paralarda Düşüş Derinleşecek Mi?

Bitcoin’de (BTC) Fed Etkileri! Kripto Paralarda Düşüş Derinleşecek Mi?

Özet

  • Federal Rezerv tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Bitcoin (BTC) fiyatı düşüşe geçti.
  • Fed Başkan'ının faiz açıklamaları kripto paralardaki beklentileri olumsuz yönde etkiledi.
  • Fed açıklamaları Bitcoin'in 24.000 dolar bandına gerilemesine neden oldu.
13:00
15 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in fiyatındaki son %5’in üzerindeki önemli düşüş, yatırımcılar ve analistler arasında endişelere yol açtı. Federal Rezerv açıklamalarına tepki olarak kripto piyasaları hangi yöne devam edecek? İşte kripto paralarda son durum!

Fed Açıklamaları!

Dünyanın önde gelen kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyat hareketleri genellikle daha geniş piyasayı önemli ölçüde etkiler.  Bitcoin’in daha fazla düşüşü önlemek ve kritik 24.000 dolar seviyesinin üzerinde istikrar sağlamak için yeterli desteği bulacak mı? Fed Ardışık on artıştan sonra faiz oranlarını duraklattı. Mart 2022’den bu yana art arda 10 oran artışının ardından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, federal fon oranını bu ay mevcut seviyesinde tutmayı seçti. Karar, istihdam kazanımlarının gücünü ve düşük işsizlik oranını da kabul eden FOMC açıklamasında vurgulandığı gibi, ekonomik faaliyette ılımlı bir artışa işaret eden göstergelerin takibinde geldi.

FOMC’nin devam eden hedefi, Fed’in açıklamasında belirtildiği gibi, enflasyonu %2 ila %3 hedef aralığına düşürmeye devam ediyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından bu hafta yayınlanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ilgili en son veriler, yıllık oranın %4’e düşmesiyle birlikte enflasyonda bir ılımlılık olduğunu ortaya koyuyor.

 

 

Kripto Para Beklentileri!

%2 enflasyon ve tam istihdam hedeflerine ulaşmak için FOMC, federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 5 ila 5-1/4 arasında tutmayı seçti. Duyurunun ardından Wall Street’teki dört büyük hisse senedi endeksinin tümü, kripto para birimi piyasasında hafif bir düşüşle birlikte düşüşler yaşadı. Jerome Powell’ın FOMC toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

Neredeyse tüm komite katılımcıları, yıl sonuna kadar faiz oranlarının biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağını düşünüyor.

Bir ralli için konumlanan kripto piyasası yatırımcıları hayal kırıklığına uğradı.  Faiz artışlarındaki duraklama, kripto gibi riskli varlıklar için destekleyici olarak alınabilse de, Fed politika yapıcılarının sözde “şahin duraklama” duruşu, boğalar için olumsuz olan daha fazla oran artışının geleceğine işaret ediyor.

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