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Bitcoin’in (BTC) çakılması ve altcoinlerin daha da sert düşmesi ile kripto para piyasasına yeniden korku hakim oldu. BTC fiyatı 24 saat içerisinde %4 düşüş yaşarken Ethereum (ETH) %5,9, BNB %5,6, XRP %4,8, Cardano (ADA) %5,4 ve popüler meme coin Shiba Inu (SHIB) ise %4,3 geriledi. Peki yatırımcıların yoğun şekilde ilgi gösterdiği XRP, HederaHashgraph(HBAR) ve ve Shiba Coin (SHIB) için son durum ne ve SHIBA ne kadar?

HBAR Fiyatı Sert Düşüyor

Yukarıda ismi geçen XRP, HBAR ve SHIB arasında en sert çakılan kripto paranın %8 ile HBAR olduğu görülüyor. Hedera Hashgraph, Ethereum alternatifi olmayı hedefleyen büyük bir blockchain projesi ve şu an HBAR’ın kritik bir aşamada olduğu söylenebilir.

HBAR fiyatı, 0,0542 dolara kadar gerileyerek 10 Mart tarihinden beri görülen en dip noktaya çekildi. 25 ve 50 günlük hareketli ortalamanın da altına çekilen HBAR için RSI da düşmeye devam ediyor. HBAR için bu kapsamda ilk destek 0,035 dolar olacaktır ve bu da mevcut seviyenin %17 aşağısına işaret ediyor.

XRP Fiyat Analizi

Ripple cephesinden gelen olumlu haberlere rağmen XRP fiyatı da piyasaya ayak uydurmuş vaziyette. XRP/USD paritesi 0,48 dolara kadar çekildi ve 0,50 dolar desteği kaybedildi. XRP için kritik direnç 0,56 dolar iken kritik destek ise 0,4075 dolar olarak ön plana çıkıyor. Şu an XRP yeniden RSI seviyesinde 50 değerini kaybetti ve düşüşüne hız kattı. Mevcut trend, bir kırılıma ve çifte dip noktasına işaret ediyor.

XRP fiyatı için bu beklentiler kapsamında 0,4075 dolar seviyesine çekilme oldukça makul olabilir.

SHIBA Ne Kadar?

SHIB, sadece %4 düşüş yaşayarak 24 saat içerisinde top 20 kripto para arasından, düşüşü en az hissedenlerden birisi oldu. SHIB, 7 günlük dönemde ise %17 kayıp ile aslında kızıla boyanmıştım. SHIB için şu an 0,000006 dolar seviyesinin kaybedilmemesi kritik önem taşıyor. SHIB fiyatı an itibarıyla 0,00000661 dolardan işlem görüyor ve yatırımcılar 0,0000073 doların üzerini hedeflese de RSI ile MACD, alarm veriyor.

SHIB fiyatı için sıradaki hedef 0,000006 doların altı olarak gözüküyor ve genel düşüşün devam etmesi ile durum daha da kötü bir hal alabilir.