Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) beklenmeyen sert bir düşüş yaşadı ve bütün kripto para sektörü sarsıldı. BTC fiyatı 24 saat içerisinde %4 değer kaybederek 25.000 doların bile altına çekildi. Ancak görünüşe göre BTC’yi ayakta tutacak haberleri azalacak gibi durmuyor ve bunlara bir yenisi eklendi. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, BTC ile ilgili bir müjde ile gündemde!

BlackRock, Bitcoin ETF Başvurusunda Bulunabilir

BlackRock, Ocak 2022 itibarıyla 10 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten bir şirket olarak biliniyor. Bu, kripto para piyasasının toplam değerinin 10 katından daha fazlasına tekabül ediyor. BlackRock şimdi ise bir Bitcoin ETF’i için kolları sıvamış durumda.

Konu ile ilgili yakından ilişkili kişilerin aktardığı bilgilere göre, BlackRock çok yakında bir Bitcoin ETF başvurusunda bulunacak. Kurumun bu kapsamda BTC emanet hizmeti için de Coinbase Custody platformunu kullanacağı belirtiliyor. Fiyatlama için de Coinbase’in spot piyasa verilerini kullanacağı vurgulanan BlackRock, bu başvuru ile her şeyi değiştirebilir.

BlackRock aslında geçen yılın ortalarından itibaren Coinbase ile çalışmaya başladı ve kurumsal yatırımcılara kripto para hizmeti sunmak adına ilk adımlar atıldı. ETF’in spot mu yoksa vadeli işlem odaklı mı olacağı ise henüz bilinmiyor ve BlackRock’ın resmi açıklaması bekleniyor.

Spot Bitcoin ETF Onay Şansı Nedir?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), son dönemde açtığı menkul kıymet davaları ile anılsa da aslında kurumun temel görevlerinden birisi de ABD’deki ETF onaylarına bakmak olarak biliniyor. SEC, daha önceki yıllarda yapılan her bir spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmişti. Buna rağmen daha önceki tarihlerde birkaç vadeli işlem odaklı Bitcoin ETF ürünü onaylandı. Eğer BlackRock bu kapsamda spot bir BTC ETF başvurusunda bulunursa kurumun ABD’deki gücü, bunun alınmasını sağlayabilir.

Bu gelişmeden çok kısa bir süre önce ise CBOE Global Markets, ARK 21Shares Bitcoin ETF ürünü için SEC’e tekrar başvuruda bulunmuştu. SEC’nin her bir spot BTC ETF ürününü reddetmesine rağmen önde gelen kurumların bunun için devamlı zorlaması durumu değiştirebilir. Bunun yanı sıra ABD’deki üst düzey yöneticilerin ve Kongre üyelerinin SEC değişimi için adımlar atması da ETF kararını etkileyebilir.