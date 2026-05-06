Jito Foundation ve Solana Company, APAC’ta Solana altyapısı için stratejik ortaklık kurdu

Jito Foundation ile Solana Company, Asya-Pasifik (APAC) bölgesinde kurumsal düzeyde Solana doğrulayıcı altyapısı ve stake ürünleri geliştirmek amacıyla stratejik bir ortaklığa imza attı. Bu işbirliği; Hong Kong, Singapur, Japonya ve Güney Kore piyasalarında varlık yöneticilerini ve finansal kurumları hedef alıyor.

Kurumsal stake ürünlerine odaklanıyorlar

İki şirket, Solana ağında yüksek performanslı doğrulayıcılar işletmek için birlikte çalışacak. Pacific Backbone adı verilen altyapı ağı üzerinden, Jito’nun Block Assembly Marketplace (BAM) çözümü bu doğrulayıcılarda etkin olacak. BAM, işlemleri Solana üzerinde daha verimli ve optimize şekilde işleme imkanı sunuyor.

Ortaklık kapsamında ayrıca Jito Foundation’ın sıvı stake tokenı JitoSOL etrafında, kurumlara özel stake ve getiri ürünleri geliştirilecek. Bu ürünlerin varlık yöneticileri, portföy danışmanları ve düzenlenmiş finansal kuruluşlar için tasarlandığı belirtiliyor.

APAC bölgesinin, kurumsal kripto benimsemesi açısından en önemli bölgelerden biri olduğuna dikkat çeken Jito Foundation APAC Başkanı Marc Liew, bu işbirliğinin bölgede kripto ekosistemini güçlendirme ve ilişkileri derinleştirme hedeflerini yansıttığını vurguladı.

Solana Company ve Jito Foundation kimdir?

Solana Company; dijital varlık hazinesi olarak faaliyet gösteren, NASDAQ’ta HSDT koduyla işlem gören bir şirket. Firmanın kasasında yaklaşık 180 milyon dolar değerinde SOL yer alıyor. Pantera ve Summer Capital ortaklığı ile kurulan şirket, 2025’te 1’e 50 ters hisse bölünmesi gerçekleştirdi. Solana Company’nin payları son olarak 2,19 dolardan el değiştirdi.

Jito Foundation ise Solana’nın doğrulayıcı ekonomisinin merkezinde yer alan, sıvı stake ve MEV (maksimize edilebilir değer) platformu olarak hizmet sunuyor. Sunduğu JitoSOL token ile kullanıcıların zincirde varlıklarını stake ederek likiditeyi korumasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl, Andreessen Horowitz (a16z) şirketten 50 milyon dolarlık Jito token satın alarak önemli bir yatırım yapmıştı.

Solana Company’nin İş Geliştirme ve Danışmanlık Başkanı Teddy Hung, ortaklığın yatırımcılardan gelen gerçek talebi karşılama odaklı olduğunu belirtti. Hung, Jito’nun teknolojisiyle Pacific Backbone altyapısının birleşmesinin, APAC’daki kurumların Solana ağında güvenli ve regülasyona uygun şekilde faaliyet göstermelerine olanak sağlayacağına işaret etti.

Ortaklığın kapsamı ve sektörün bölgedeki görünümü

İşbirliği üç temel başlıkta şekillenecek. İlk olarak, Pacific Backbone’un kapsadığı dört ülkede BAM doğrulayıcılarının birlikte devreye alınması planlanıyor. İkinci olarak, JitoSOL tabanlı kurumsal stake çözümleri geliştirilecek. Son olarak, bölgeye özgü piyasaya giriş ve büyüme stratejileri, araştırma çalışmaları, eğitim projeleri ve sektörel katılımlar gündeme gelecek.

Şirketler, ortaklık kapsamında mali ayrıntıları veya ilk doğrulayıcıların ne zaman kullanıma alınacağını açıklamadı.

APAC pazarlarında kripto altyapısına olan kurumsal ilgi son dönemde hız kazanmış durumda. Hong Kong kripto borsalarını regüle eden adımlar attı. Singapur, dijital varlık merkezi konumunu sürdürüyor. Japonya ile Güney Kore ise kriptoya dair kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturdu. Bu ortaklık, düzenlemelerin farklılık gösterdiği ama kurumsal staking talebinin büyüdüğü bir ortamda, iki şirketin de hedef pazar payını büyütmesini amaçlıyor.