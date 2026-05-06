Bitcoin 82.833 dolarda durdu Saylor satış sinyali verdi ETF akışları rekora ulaştı

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine sadece iki işlem gününde yaklaşık 1 milyar dolar giriş oldu. Bu sırada Michael Saylor, 2020’den bu yana ilk kez Bitcoin satışı ihtimalini gündeme getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’la ateşkes konusunda önceki olumlu mesajlarını geri aldı; tam bu esnada petrol fiyatı sert dalgalandı ve Bitcoin’in yükselişi 82.833 dolarda takıldı. Son yaşananlar, kripto piyasasında son iki haftadaki havanın ciddi şekilde değiştiğine işaret ediyor.

Jeopolitik gelişmelerin etkisi

Bitcoin’in kısa vadeli zirvesi, Bitstamp verilerine göre 82.833 dolarla kaydedildi. Bu seviyeye ulaşılmasında, İran’da 14 başlıklı ateşkes çerçevesi üzerinde varılan uzlaşmanın, Hürmüz Boğazı’ndan petrol trafiğini yeniden başlatacağı yönündeki haberler etkili oldu. Ancak saatler içinde Trump, yaptığı açıklamada Tahran’ın anlaşmaya uyup uymayacağının kesin olmadığını belirterek müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde operasyonların daha şiddetli devam edeceği uyarısında bulundu.

“İran’ın üzerinde anlaşılanı gerçekten uygulayacağı varsayımı, belki de büyük bir varsayım olur. Eğer kabul ederlerse, efsanevi Epic Fury sona erecek ve etkili abluka kalkarak Hürmüz Boğazı tümüne açık olacak.”

Bu gelişmelerin ardından riskten kaçış havası piyasalara hâkim oldu. WTI petrol fiyatı gün içinde yüzde 10’dan fazla geriledi, ardından 96 dolar civarına toparlandı. Bu esnada WTI piyasasında yaklaşık 1 milyar dolarlık kısa pozisyon açıldığı dikkat çekti. Bitcoin ise 81.500 dolar seviyesine kadar geri çekildi ve günü yüzde 1 yükselişle tamamladı. Toplamda 24 saatte 550 milyon doları aşan kripto pozisyonu tasfiye olurken, bunun 400 milyon dolarlık bölümü kısa pozisyonlarda gerçekleşti.

Kurumların pozisyonu ve ETF akışları

Küresel gelişmeler fiyatı baskılarken, ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri piyasaya adeta taban desteği sağladı. SoSoValue verilerine göre, ETF’lere sadece salı günü 467,4 milyon dolar, pazartesi ise 532 milyon dolar net giriş oldu. Böylece iki günde toplam 999 milyon dolara ulaşıldı ve ürünlerin piyasaya çıkışından bu yana toplam giriş 59,7 milyar dolara yükseldi. Yönetilen toplam varlık miktarı ise 109 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu rakamlar, ETF’lerin kriptoya kurumsal erişimi nasıl kalıcılaştırdığına dair önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’ın da belirttiği gibi, Bitcoin’de zirveden dibe kadar yüzde 50’lik gerilemeye rağmen ETF’lerde sadece yüzde 8’lik bir varlık düşüşü yaşandı. Balchunas, ürünlerin büyük finansal oyuncuların dağıtım yapısına dayandığını vurguladı ve geçmişe kıyasla kurumsal talebin sağlam biçimde sürdüğünü ekledi.

ETF’lerde çeşitlilik de artmaya başladı. Salı günü Ether ETF’lerine 97,6 milyon dolar, XRP tabanlı fonlara 11,3 milyon dolar, Solana ürünlerine 1,7 milyon dolar ve Dogecoin ETF’lerine ise nisan sonundan bu yana ilk alımlar kaydedildi. Farklı kripto paralara yönelik ilginin yükselmesi piyasa açısından dikkat çekici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Michael Saylor ve yaklaşan satış sinyali

Gelişmeler sadece fiyat ve ETF akışlarında değil, aynı zamanda Bitcoin’in uzun süredir büyük savunucularının yaklaşımında da belirgin değişimler getirdi. MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, son bilanço toplantısında şirketin bu çeyrekte 12,5 milyar dolarlık net zarar açıkladığını paylaştı—bunun neredeyse tamamı Bitcoin’deki yüzde 23,8’lik değer kaybından kaynaklandı.

Beklenmedik olan ise Saylor’ın, ilk kez şirketin temettü ödemeleri için elindeki Bitcoin’lerden bir kısmını satabileceğini duyurması oldu. Saylor sözlerinde, olası satışların modelden sapmak değil, şirketin varlıkları stres döneminde nasıl nakde çevirebileceğinin ispatı niteliğinde olacağını vurguladı. Ona göre Bitcoin ve şirket pozisyonları sağlam kalmaya devam ediyor, amaç piyasada satış baskısıyla panik havası oluşturmak değil, esnekliği göstermek.

Saylor, “Bir miktar Bitcoin satılabilir” ifadesiyle, şirketin beş yıldır sürdürdüğü ‘asla satmayız’ tutumunda ilk kez yön değişikliği işaret etti.

MicroStrategy’nin bilanço detaylarına bakıldığında şirket hâlihazırda 818.334 adet Bitcoin’i ortalama 75.537 dolardan tutuyor; yıl başından bu yana bu miktar 145.834 adet arttı. Ayrıca yılda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık temettü ve faiz borcu var ve bu yükümlülükleri karşılayacak 18 ay yetecek kadar dolar rezervi bulunuyor. Şirketin hiçbir borcu ise Bitcoin teminatlı değil, bu da ani satış baskısını ortadan kaldırıyor. Saylor’a göre amaç, gelecekte finansal esnekliği yitirmemek.

Şirketin geliştirmekte olduğu ve STRC adıyla bilinen yeni finansal ürün üzerinden DeFi ekosistemine açılması planlanıyor; burada, yüzde 11 aylık temettülere sahip bu ürün çeşitli protokollerde tokenize edilmeye başlandı. Ayrıca Bitcoin teminatlı mevduatlarla 8%’e varan getiri planları gündemde. Saylor, Bitcoin’in bazı bölümlerinin nakde çevrilebilmesinin, şirketin yeni enstrümanlarını güçlendireceği görüşünü paylaştı.

Tüm bu gelişmeler, MicroStrategy hisselerine de yansıdı; şirketin fiyatı piyasa sonrası işlemlerde yüzde 4,33 düşüşle 178,80 dolara geriledi.

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in yükselişi 82.833 dolarda kısa süreli olarak durdu; önemli teknik seviyeler 80.100 ve 78.200 dolar olarak öne çıkıyor. Analistlere göre piyasada önümüzdeki günlerde yeni bir düzeltme ya da yükseliş başlaması, büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere ve kurumsal akışların devamına bağlı olacak.