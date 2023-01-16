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MATIC Coin Yatırımcıları Üzülebilir! Solana İse Başaramıyor!

Bugünlerde popüler iki altcoin yatırımcısını üzebilir. SOL ve MATIC beklenen performansı gösterebilecek mi?
21:05
16 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana yeniden 20 doları aştı ve dibi gören yatırımcılar yüzde 300’ün üzerinde kazanç elde etti. Fakat Solana başaramıyor. MATIC yatırımcılarının ise yazında yüzleri asılabilir. Kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon doları aşamadığı için altcoinler henüz güvenli bir destek bulabilmiş değil. Bitcoin ise yazı hazırlandığı sırada 21.000 doları desteğe çevirmeye çabalıyordu.

Solana Geleceği

MATIC’in değeri %20,47 artarken, SOL %45,49 oranında artış gösterdi. Bu yazının yazıldığı sırada Polygon’un piyasa değeri 9 milyar doların üzerindeydi ve Solana’nın piyasa değeri 8,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kısa süreliğine Polygon’u yerinden eden Solana dokuzuncu sırayı ondan daha az yükselen Polygon’a kaptırdı. Solana son büyük ralliye rağmen güçlü bir zemin oluşturamıyor. Son coşkulu ralliye rağmen Solana ağındaki popüler uygulamalar ve NFT koleksiyonları alternatif ağlara geçiş yapıyor.

Örneğin Solana ağındaki en popüler NFT koleksiyonlarından olan ve 2021 yılında piyasaya sürülen Tiny Colony birkaç gün önce ImmutableX’e taşınacağını açıkladı. DeGods ve y00ts Ethereum katili Solana’nın en büyük oluşumları arasındaydı ve onlar da taşınma kararlarını bu ay açıklamıştı. Solana ağı halen yağmalanmaya devam ediyor ve ağdaki topluluk bölünüyor. Eğer Solana ağdaki geliştiricileri rakiplere kaptırmak istemiyorsa BONK Token tarzı ödüllendirmelerden daha fazlasını yapmak zorunda. Çünkü uzun vadede Solana’nın geleceğine inanan topluluk önderlerinin sayısı gittikçe azalıyor. Bu transferler de durumun en net özetidir.

MATIC Coin Yorum

Polygon kendi topluluğuna son aylarda o kadar güzel haberler verdi ki, düşüşte bile MATIC yatırımcısının zararları sınırlıydı. Fiyat haziran ayındaki dip seviyelere yaklaşmadı bile. Sonrasında gelen yükseliş de MATIC yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Ancak bu uzun süre devam etmeyebilir. Bitcoin’in artan hakimiyeti ve 1 trilyon doları aşamayan kümülatif değer rallilerin durulacağına işaret ediyor.

Üstel Hareketli Ortalamadan (EMA) elde edilen sonuç da MATIC Coin’in olağanüstü performansını sürdürme şansının çok az olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, 50 EMA’nın (turuncu) 20 EMA’yı (mavi) yoğun bir şekilde takip etmesine rağmen ikincisinin yukarıda kalmasıydı. Bununla birlikte, günlük grafikteki DMI, MATIC‘in yükselişine devam edebileceğini söylüyor. Ancak kripto para piyasalarında haberi al olayı sat mottosu yaygındır. Yarın gerçekleşecek hard fork beklentinin aksine belli oranda satışları beraberinde getirebilir. Elbette Bitcoin’in yarın ABD piyasaları açıldıktan sonraki performansı da belirleyici olacak.

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