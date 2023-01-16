Bu 3 altcoin önümüzdeki günlerde çok büyük bir yükseliş başlatabilir. Analiste göre bu 3 fırsat çoğu yatırımcının dikkatinden kaçıyor.

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Uzun süredir kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler bir analist gözden kaçan 3 altcoin için uyardı. Bitcoin fiyatının yeniden 21.000 dolar seviyesini geri kazanması yatırımcıları heyecanlandırıyor. Bu hareketin devam etmesi halinde altcoinlerde daha büyük rallilerin başlaması ise şaşırtıcı olmayacak. Ünlü analist ralli potansiyeli olan 3 altcoini paylaştı.

Filecoin (FIL)

Merkezi olmayan depolama hizmeti Filecoin (FIL) fiyatın yükselmeye başlayacağını ve 5,8 dolara kadar ciddi bir dirençle karşılaşmayacağını düşünüyor. Grayscale tarafından önemli miktarda tutulan FIL Coin, şirketin içine girdiği zor durum nedeniyle gelen satışların etkisiyle birkaç saatte değerinin büyük bölümünü silmişti. Popüler analist Cantering Clark sosyal medya hesabında FIL Coin hakkında şunları yazdı;

“Bence FIL, COMP’un yaptığı hareketin aynısını yapacak. Fiyat çok hızlı bir şekilde 4,70 dolardan 5,80 dolara çıkacak.”

FIL Coin yazı hazırlandığı sırada analistin dikkat çektiği 4,7 dolar direncine yakın seyrediyordu. Eğer Clark tarafından iddia edildiği gibi yükselişte satıcılar geri plana çekilirse FIL Coin devam eden Web3 coşkusunun da desteğiyle daha büyük bir yükseliş yaşayabilir.

RUNE ve LOOKS

Cantering Clark’ın dikkat çektiği ikinci kripto para ise THORChain (RUNE) oldu. Analiste göre bu altcoin de Filecoin’in ayak izlerini takip ediyor. Ralli başladığında ciddi bir satış baskısı olmayacak ve bu da fiyatın çok hızlı biçimde istenen seviyelere ulaşmasını sağlayacak.

“Her şey aynı görünüyor. RUNE, FIL ile aynı şartlara sahip. Aradaki fark, aslında piyasa değerinin 1/7’si olması. Hepsi tek bir işlem. Satıcılar yoldan çekiliyor.”

Bu yazının yazıldığı sırada RUNE direnç seviyesine halen yakın olan 1,76 dolarda bulunuyordu.

Analistin radarındaki son kripto para ise Ethereum tabanlı NFT pazarı LooksRare’in utility tokeni LOOKS. Cantering Clark, altcoinin güçlü bir kırılma için hazır göründüğünü söylüyor.

“LOOKS kesinlikle patlamak üzere şu anda sadece buna hazırlanıyor”.

Elbette popüler analistlerin görüşlerinin gerçekleşmek gibi bir zorunluluğu yoktur. Clark yanıldığında ona inanıp para kaybeden yatırımcıların zararı hafiflemeyecek. Bundan dolayı mutlaka kendi araştırmalarınızı da yapmanız tavsiye edilir.