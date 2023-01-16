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2023 Bu Altcoinin Yılı Olacak! FTX Çöküşü Ona Yarıyor!

FTX çöküşünün fayda sağladığı projeler de var. Popüler altcoin bu iflastan sonra dikkatleri üzerine çekiyor.
18:41
16 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları için FTX çöküşü tarihin en büyük yıkımlarından birine neden oldu. Fakat iflas bu altcoine yarayacak. Bitcoin fiyatı son çöküşün etkilerinden kurtulmaya başladı ve beklendiği üzere 2023 yılının ilk ayında çift haneli yükseliş yaşadı. Peki yılın geri kalanında hangi altcoin bu çöküşten neden fayda sağlayacak?

Uniswap Geleceği

Kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon doları geçse de bu bölgeyi şimdilik tutabilmiş değil. Kripto para kralı ise 20.700 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Ancak orta ve uzun vadede Uniswap diğer platformlarda göre daha hızlı bir büyüme gösterebilir. Bitwise, Uniswap platformunun 2023’te Coinbase işlem hacmini geçebileceğini açıkladı. Uniswap, ocak ayında şimdiye kadar 12 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Birçok kripto yatırımcısı 2022’de büyük merkezi kripto borsalarının açgözlülüğü ve kötü yönetimi yüzünden para kaybetti. Aslında bu felaketlerin dolaylı etkileri tüm yatırımcılara zarar vermiş olsa da FTX gibi platformlarda tüm birikimlerini kaybeden yüz binlerce yatırımcı da vardı. Kripto yönetim platformu Bitwise, Uniswap’in 2023’ün 4. çeyreğinde Nasdaq’ta listelenen Coinbase’in işlem hacmini geçebileceğini öngörüyor. Yatırımcıların merkezi borsalara olan inançlarını kaybettiğini düşünen Bitwise merkezi olmayan borsaların geleceğinin parlak olduğuna inanıyor. Bu büyüme elbette UNI Coin fiyatını da pozitif etkileyecektir.

UNI Coin Alınır Mı?

Coinbase, ABD’de listelenen en büyük merkezi kripto borsasıdır. CoinGecko’ya göre, şu anda 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 2 milyar dolardır. Uniswap şu anda 2,3 milyar dolar ile merkezi olmayan kripto borsaları arasında en yüksek 24 saatlik işlem hacmine sahip. Bitwise, FTX çöküşünden sonra bir süreliğine Coinbase’in işlem hacmini geçen Uniswap platformunun bunu kalıcı olarak başarabileceğini düşünüyor.

“Piyasalar duruldukça oran Aralık ayında geri döndü. Uniswap’ın Coinbase’i geçtiği ve muhtemelen bir daha asla geriye bakmayacağı 2023 yılının 4. çeyreğinde daha sürdürülebilir bir şekilde döneceğini düşünüyoruz.”

DeFiLlama verilerine göre merkezi olmayan kripto para borsalarındaki toplam kilitli değer 3,64 milyar dolar. Ethereum’daki payın çoğu Uniswap platformundan geliyor. Bu arada, Uniswap’ın yerel kripto parası yazı hazırlandığı sırada 6,40 dolardan alıcı buluyor ve 2023 yılında %22’nin üzerinde değer kazandı.

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