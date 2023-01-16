Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün ABD piyasaları resmî tatil nedeniyle kapalı ve BTC yatay seyrediyor. Ancak pozitif ayrışan altcoinler var. Visa’nın attığı adım sebebiyle popüler bir altcoinin fiyatı hızla yükseliyor. Üstelik bu yükseliş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Dünyanın en büyük ödeme markaları zaten kripto paralarla yakından ilgileniyordu.

Visa Altcoin Müjdesi

Visa’nın birkaç dakika önce Alchemy Pay‘i resmi hizmet sağlayıcı olarak listelediği ortaya çıktı. Alchemy tarafından yapılan duyurunun ardından fiyat hızla artmaya başladı. Alchemy Pay, Visa’nın Üçüncü Taraf Aracı (TPA) Programının bir parçası olarak eklendi. Alchemy ekibinden yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Geleneksel fiat para birimi ve kripto para birimi arasındaki işlemleri kolaylaştıran bir ödeme ağ geçidi olarak, tüm büyük ödeme kurumlarıyla güçlü ve doğrudan ilişkilere sahip olmak avantajlıdır. Geleneksel finans ve kripto para birimi arasında bir ‘köprü’ görevi gören Alchemy Pay, şu anda 173 ülkedeki Visa kart sahipleri için kripto para satın almak üzere fiat ödemeleri işleyebilmektedir. Visa’nın küresel ağı, bir dizi tüketici, tüccar, finans kurumu, işletme, stratejik ortak ve devlet kuruluşu arasında 200’den fazla ülke ve bölgede dijital ödemeleri kolaylaştırmaktadır. Şu anda dünya çapında 3,9 milyar Visa kart sahibi bulunmaktadır. Alchemy Pay artık tüccar talebi, satış, müşteri hizmetleri, tüccar işlem talebi veya tüccar eğitim faaliyetleri yürütmek için kayıtlıdır. Alchemy Pay artık tüccar talebi ve satışı için bir müşteri adına da hareket edebilir.”

ACH Token Neden Yükseliyor?

ACH Token fiyatı haberin ardından Binance borsasında 0,09 dolardan 0,0134 dolara kadar yükseldi ve haber hazırlandığı sırada yükselmeye devam ediyordu. En büyük 332’nci kripto para konumunda olan ACH Token sadece 66 milyon dolarlık piyasa değerine sahip ve günlük işlem hacmi de son haber açıklanana kadar oldukça azdı. Ancak haberin etkisiyle yatırımcıların ACH Token’e ilgisi %613 oranında arttı.

Yazı hazırlandığı sırada ACH Token için satın alma baskısı artıyor. Bu duyurunun uzun vadede Visa ile yapılacak daha ileri düzey potansiyel anlaşmalara bağlı olarak fiyata etkisini görebiliriz. Mastercard, Visa ve diğerleri Web3 dünyasında da varlıklarını devam ettirebilmek için popüler kripto projelerini artık açık biçimde desteklemeye başladı.