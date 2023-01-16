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Sıcak Gelişme: Kripto Para Piyasalarını Çökertmişlerdi! Bu Borsaya Dikkat!

Kriptonun yaşadığı en büyük çöküşlerden birini tetikleyen ikili yeniden ortaya çıktı.
17:12
16 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kötü aktörlerin kripto para piyasalarından silinmesi için yatırımcılar geçtiğimiz yıl büyük bedeller ödedi. Zincirleme iflaslar sebebiyle yüz milyarlarca dolar eriyen kripto para piyasaları tam rahatlamaya başladı derken yeniden ortaya çıktılar. Müşterilerinin varlıklarını izinsiz şekilde kullanan ve riskli hamleleri nedeniyle milyarlar kaybeden 3AC kurucusu yeniden oyuna giriyor.

Kripto Para Borsasına Dikkat

The Block tarafından elde edilen iki ayrı sunum dosyasına göre çökmüş kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in (3AC) kurucuları Su Zhu ve Kyle Davies, GTX adında yeni bir kripto borsası başlatmak için 25 milyon dolar toplamayı umuyor. İkili, kripto iflas taleplerinde CoinFlex’ten Mark Lamb ve Sudhu Arumugam ile ortaklık yapıyor. Halen yetkililerle iş birliği yapmayan ikilinin mağdur ettiği ciddi sayıda kurumsal fon bulunuyor. Yatırımcılar hayata geçmesi muhtemel GTX kripto para borsasına karşı gelecekte son derece dikkatli davranmalı.

İflas eden hedge fonun kurucuları Şubat ayı içinde GTX isimli yeni kripto para borsalarını hayata geçirmeyi planlıyor. Ancak geçtiğimiz yıl oldukça imaj zedeleyici adımlar atan ikilinin topluluk tarafında ciddi bir güven kaybı var. Yatırımcıların hangi motivasyonla bu borsaya yönlendirileceği ise merak konusu. 3AC iflasının ardından birçok kripto para şirketi de batmıştı. Şu an Genesis de 3AC kayıplarından dolayı zor durumda.

Three Arrows Capital

Geçtiğimiz yılın en büyük kaybedenlerinden biri 3AC oldu. Terra ekosisteminin çöküşü sebebiyle iflas başvurusunda bulunan 3AC halen alacaklılarla masaya oturmuş değil. Aralık ayında mahkeme, Zhu ve Davies’e Three Arrows Capital’in mülkiyeti veya mali durumuyla ilgili “defterler, belgeler, kayıtlar ve kağıtlar dahil olmak üzere kayıtlı bilgileri” teslim etmeleri için mahkeme celbi çıkarılmasına izin verdi. Hatta sosyal medya üzerinden bile çeşitli talepler onlara tebliğ edildi. Fakat ikili halen mahkemeye yardımcı olma noktasında bir adım atmış değil.

Zhu ve Davies, hedge fonun çöküşünden sonra bir süre sessiz kaldılar ancak her ikisi de son zamanlarda sosyal medyada yeniden ortaya çıktılar. Özellikle FTX’in çöküşünden sonra Twitter Space yayınlarına katılan ikili kendilerini aklamak için çeşitli senaryolar oluşturdu. Onlara göre kendilerine yapılan finansal saldırı sebebiyle iflas ettiler.

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