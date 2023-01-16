Herkes gözünü kripto paralara dikti ama boğa herkesin beklediği taraftan başlamayacak. Ünlü kripto para boğası ve analist zaman daralıyor dedi.

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500 bini aşkın yatırımcı tarafından takip edilen popüler analist ve kripto boğası sessizliğini bozdu. Mini boğa uyarısında bulundu. Birkaç büyük düşüşü de önceden gördüğü için popülerliğini fazlasıyla artırmış olan bu isim geçmiş aylardaki bazı verilere dikkat çekerek özellikle bir kategori için “mini boğanın” fitilinin ateşlendiğini iddia ediyor.

NFT Boğa Piyasası

KALEO takma adıyla tanınan popüler analist yüzbinlerce takipçisiyle birkaç dakika önce önemli bir analist paylaştı. Ona göre NFT piyasaları için mini boğa yakından başlayacak. Hatta daha ileri gidip gerekli katalizörlerin yerinde olduğunu ve ralli fitilinin çoktan ateşlendiğini bile söylüyor. Peki onu bu kadar heyecanlandıran şey neydi? Neden genel olarak kripto para piyasalarında değil de NFT pazarında bir ralli bekliyor?

“NFT’lerin her zaman ETH’nin gücüyle satıldığına dair dolaşan anlatının aksine Eylül 2021’deki NFT boğa koşusu ETH’nin rallisiyle aynı döneme denk geldi. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde ETH, birçok kişinin çok daha düşük fiyatların yakın olduğuna inandığı 2021 yazındaki taban aralığına çok benzeyen bir taban aralığından fiyat olarak kabaca %33 yükseldi. Aynı zamanda, ETH NFT piyasası Haziran 2022’den bu yana en iyi ayını yaşıyor. Aslında, USD cinsinden ETH satışları son dört aydır istikrarlı bir şekilde artıyor”.

Analistin dikkat çektiği artış şu şekilde;

Ekim 460 Milyon

Kasım 544 Milyon

Aralık 678 Milyon

Ocak (şu ana kadar) 417 Milyon $ ve onun tahminine göre ayı 840 milyon dolara yakın bir hacimde tamamlayacağız. Çünkü ayın henüz yarısında olmamıza rağmen hacim ciddi anlamda arttı.

Boğa Piyasası Başladı

KALEO ayı piyasası boyunca çalışan güçlü NFT projelerinin taban fiyatlarında, bazıları yeni ETH cinsinden ATH seviyelerine kadar istikrarlı artışlar görülürken, toplam benzersiz alıcı sayısının henüz artmadığına dikkat çekiyor. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, ETH NFT piyasa hacmi parabolik hale gelmeden önce Temmuz 2022’de benzer bir hareket vardı.

Kaliteli projeler istikrarlı bir şekilde artmış, hacim istikrarlı bir şekilde yükselmiş ve pazara olan ilgi arttıkça tekil alıcıların sayısı da artmıştır.