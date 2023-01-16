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Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!

Herkes gözünü kripto paralara dikti ama boğa herkesin beklediği taraftan başlamayacak. Ünlü kripto para boğası ve analist zaman daralıyor dedi.
22:10
16 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

500 bini aşkın yatırımcı tarafından takip edilen popüler analist ve kripto boğası sessizliğini bozdu. Mini boğa uyarısında bulundu. Birkaç büyük düşüşü de önceden gördüğü için popülerliğini fazlasıyla artırmış olan bu isim geçmiş aylardaki bazı verilere dikkat çekerek özellikle bir kategori için “mini boğanın” fitilinin ateşlendiğini iddia ediyor.

NFT Boğa Piyasası

KALEO takma adıyla tanınan popüler analist yüzbinlerce takipçisiyle birkaç dakika önce önemli bir analist paylaştı. Ona göre NFT piyasaları için mini boğa yakından başlayacak. Hatta daha ileri gidip gerekli katalizörlerin yerinde olduğunu ve ralli fitilinin çoktan ateşlendiğini bile söylüyor. Peki onu bu kadar heyecanlandıran şey neydi? Neden genel olarak kripto para piyasalarında değil de NFT pazarında bir ralli bekliyor?

“NFT’lerin her zaman ETH’nin gücüyle satıldığına dair dolaşan anlatının aksine Eylül 2021’deki NFT boğa koşusu ETH’nin rallisiyle aynı döneme denk geldi. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde ETH, birçok kişinin çok daha düşük fiyatların yakın olduğuna inandığı 2021 yazındaki taban aralığına çok benzeyen bir taban aralığından fiyat olarak kabaca %33 yükseldi. Aynı zamanda, ETH NFT piyasası Haziran 2022’den bu yana en iyi ayını yaşıyor. Aslında, USD cinsinden ETH satışları son dört aydır istikrarlı bir şekilde artıyor”.

Analistin dikkat çektiği artış şu şekilde;

  • Ekim 460 Milyon
  • Kasım 544 Milyon
  • Aralık 678 Milyon
  • Ocak (şu ana kadar) 417 Milyon $ ve onun tahminine göre ayı 840 milyon dolara yakın bir hacimde tamamlayacağız. Çünkü ayın henüz yarısında olmamıza rağmen hacim ciddi anlamda arttı.

Boğa Piyasası Başladı

KALEO ayı piyasası boyunca çalışan güçlü NFT projelerinin taban fiyatlarında, bazıları yeni  ETH cinsinden ATH seviyelerine kadar istikrarlı artışlar görülürken, toplam benzersiz alıcı sayısının henüz artmadığına dikkat çekiyor. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, ETH NFT piyasa hacmi parabolik hale gelmeden önce Temmuz 2022’de benzer bir hareket vardı.

Kaliteli projeler istikrarlı bir şekilde artmış, hacim istikrarlı bir şekilde yükselmiş ve pazara olan ilgi arttıkça tekil alıcıların sayısı da artmıştır.

“Pudgy Penguins & Kanpai Pandas gibi projeler yeni ETH ATH’lerine yükseldikçe, Chromie Squiggles ve Apes gibi diğer projeler ralli yaptıkça ve mevcut yatırımcıların kaliteye dönüşü devam ettikçe büyük hareket kaçınılmaz olacak. Hacim gerçekten yükseldiğinde bunun hızlı gerçekleştiğini unutmayın. Böyle bir durumla karşılaştığınızda kendinizi şimdiden iyi konumlandırmanız önemlidir, çünkü bu piyasada genellikle tepkisel davranacak vaktiniz olmaz. Dışarıdan bakan pek çok kişi NFT‘leri çoktan güneşe çıkmış spekülatif bir balon olarak görse de, dijital koleksiyonların yeni para birimlerine karşı cazibesini ve sezgisel doğasını kripto yerlisi olmayan ortalama bir kişi için anlamak çok daha kolaydır.”

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