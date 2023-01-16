Kripto para yatırımcıları için bu sadece bir rahatlama rallisi mi? Bitcoin için boğa koşusu başladı mı?

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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 21.300 doların üzerinde bulunuyor. Kral kripto para yükselişini sürdürüyor. Kısa süreli bir geri çekilme olsa da fiyat 20.800 dolar seviyesini korumayı başardı ve 21.500 dolar seviyesini aşacağına dair yatırımcılarda artan bir iyimserlik var. Peki ocak ayında başlayan bu yükseliş boğa sezonunun başlangıcı olabilecek mi?

Kripto Para Boğa Sezonu

Bitcoin fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000’a ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. BTC, Ekim 2021’de bu çizgiden çıktı ve bir sonraki ay bunu destek (yeşil simge) olarak doğruladı. BTC fiyatı o zamandan beri artış gösterdi. Geçen hafta büyük bir boğa mum çubuğu oluşturdu. Artış devam ederse, en yakın yatay direnç alanı 24.300 dolarda bulunuyor. Sonraki en yakın zorlu direnç ise 35.780 dolarda Bitcoin boğalarının karşısına dikilecek.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 21.500 doları aşmak için 21.400 doların üzerine çıktı ve günlerdir yüksek kaldıraçlı long pozisyonları tasfiye eden ara düşüşlere rağmen istikrarlı biçimde yükseliyor. RSI tarafında da umut veren okumalar var.

Kriptoda 721 Günlük Trend

Gösterge, 2021’in başından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Bu çizgiden sapma, mevcut ayı piyasasının tüm aşağı yönlü hareketini başlattı. Temmuz 2022’nin en düşük seviyesinden bu yana, gösterge yükseliş sapması (yeşil çizgi) oluşturmaya başladı. Geçen hafta, boğa mum çubuğu RSI’ın 721 gün sonra düşüş eğilimi çizgisinden çıkmasına neden oldu. RSI daha önce hiçbir dönemde böylesine uzun bir zaman diliminde trend çizgisi oluşturmamıştı. Daha da önemlisi son kopuş yükseliş sapmasını doğruluyor. Yani kripto para yatırımcılarının yüzü önümüzdeki haftalarda da gülmeye devam edebilir.

Eğer Bitcoin fiyatı haftalık bazda 17.000 doların altında bir kapanış yapmazsa yükseliş görünümü devam edecektir. Peki bu sadece bir rahatlama rallisi mi yoksa gerçek bir boğa koşusu mu? Üç potansiyel Bitcoin dalga sayımı söz konusu. Üçü de kısa vadede yukarı yönlü bir hareket beklendiğini gösteriyor. En olası sayım, Bitcoin fiyatının uzun vadeli bir düzeltmenin ilk kısmı olan beş dalgalı bir aşağı yönlü hareketi tamamlamış olmasıdır. Buna göre fiyat 42.150 dolara kadar hızlı bir yükseliş yaşayabilir. Eğer Bitcoin fiyatı 15.558 doların altına düşerse bu görünüm geçersiz kılınacaktır.

Sonuç olarak, Bitcoin fiyat hareketi, haftalık RSI okumaları, daha spesifik olarak yükseliş sapması ve düşüş eğilimi çizgisinin kırılması nedeniyle yükseliş eğilimindedir. Özellikle kripto paraların kümülatif değerin 1 trilyon dolar seviyesini desteğe çevirmesiyle altcoinlerde çok büyük yükselişlere şahit olabiliriz.