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Bitcoin’de (BTC) Alarm Veren Metrik: Satın Alma Sinyali Geldi!

Bitcoin'de (BTC) son günlerde yaşanan yükseliş ivmesinin ardından bu metrik alarm veriyor! BTC'de satın alma vakti geldi mi?
23:10
16 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son beş ay içerisinde ilk kez Hash Ribbons metriğinin Bitcoin (BTC) için satın alma sinyali verdiği belirtildi. Tarihi verilere göre bu sinyal ne anlama geliyor?

BTC’de Alım Sinyali

Metriğin geçtiğimiz yıllar içerisindeki verileri ele alındığında Hash Ribbons yüksek verimliliğe sahip. Ayrıca hem Bitcoin ağının sağlığı hem de madencilerin faaliyetleri ile doğrudan ilişkili. Ancak Hash Ribbons satın alma sinyali yanılmaz değil. 2021’in sonlarına kadar, bu sinyal verildikten sonra Bitcoin alırken kaybetmek neredeyse imkansız görünüyordu.

Bununla birlikte bu sinyalden sonra fiyat her zaman yükseliyor gibi görünmekle kalmadı, aynı zamanda BTC’nin bir daha asla bu sinyalden hemen önceki düşük seviyenin altına düşmemesi gerektiği belirtiliyordu. Ancak aşağıdaki analizde göreceğimiz gibi 2022 ayı piyasası bu efsaneyi de yerle bir etti. Önceki yılki düşüşlerin, fiyatı iki durumda Hash Ribbons’lardan gelen sinyalle bağlantılı olarak düşük seviyelerin altına götürdüğü ortaya çıktı. Dün belirtilen satın alma sinyali tekrar yanıp söndü. Geçmişte genellikle çalıştığı gibi bu sefer de işe yarayacak mı ve BTC bir daha asla 21 Kasım 2022’de belirlenen 15.479 doların altına düşmeyecek mi?

BTC Hash Oranında Yeni Zirve

Hash Ribbons göstergesi, Bitcoin ağının performansının temel bir göstergesi olan hash oranını temel alır. Hash oranı, tüm BTC madencilerinin şu anda ürettiği bilgi işlem gücü miktarını temsil eder. İlginç bir şekilde BTC fiyatındaki büyük düşüşlere ve daha Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) %77 altında olmasına rağmen ağın bilgi işlem gücü 2022’nin büyük bir bölümünde büyüyor 2023’ün ilk iki haftasında hash oranı gözlemlendi.

Sonuç olarak BTC fiyatının şu anda 2017 boğa piyasası zirvesi seviyelerinde olmasına rağmen (13 EH/sn) göstergenin 14 günlük hareketli ortalaması tüm zamanların en yüksek seviyesini (270 EH/sn) kaydetti. Bugün Bitcoin ağının mevcut bilgi işlem gücü, beş yıl öncesine göre 20 kattan fazla. Ancak Bitcoin’in fiyatı neredeyse aynı.

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