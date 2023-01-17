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Şok Rapor! Veriler Sadece ve Sadece Bu Altcoin’i İşaret Ediyor!

Yeni bir araştırma, popüler altcoin'in 2014 yılında yaratılan diğer kripto paralarından çoğundan daha uzun ömürlü olduğunu ortaya koyuyor.
08:02
17 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yeni bir araştırma, en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) 2014 yılında yaratılan diğer kripto paralarından çoğundan daha uzun ömürlü olduğunu ortaya koyuyor.

Dogecoin’in Benzersizliği

Kripto odaklı CoinKickoff sitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2014 yılında yaratılan kripto paraların yüzde 91’i ilgisizlik nedeniyle feshedilmiş durumda. Ancak araştırma, DOGE‘nin hayatta kaldığını ve piyasada kendi alanını oluşturabildiğini ortaya koyuyor.

Bu sonuca varmak için CoinKickoff, ölü para izleme hizmeti Coinopsy’de bulunan 2 bin 400 feshedilmiş kripto paraya ilişkin 10 yıllık verileri derledi ve ardından bunları CoinMarketCap’in her varlığın yıllık anlık görüntüleriyle karşılaştırdı:

Verilerimize göre, 2014 yılında kurulan kripto paraların yüzde 91’i düşük ticaret hacmi ya da terk edilme nedeniyle en sonunda öldü. Köpek temalı kripto para Dogecoin dışında, erken dönem kripto para piyasasını köşeye sıkıştırmaya yönelik pek çok fırsatçı girişim başarısız oldu.

Dogecoin, bu yazının hazırlandığı sırada 0,08378 dolardan el değiştiriyor ve şu anda piyasa değerine göre en büyük dokuzuncu kripto para (ayrıca en büyük sekizinci altcoin) konumunda.

Sektörün Gördüğü En Ölümcül Yıl

Araştırma ayrıca 2014 yılında yaratılan kripto paraların yaklaşık yüzde 75’inin tamamen feshedildiğini ve artık dolaşımda olmadığını, 2020’den bu yana ise yalnızca 16 kripto paranın terk edildiğini gösteriyor:

Araştırmamıza göre, 2013 ve 2018 yılları arasında her yıl piyasaya sürülen tüm kripto paralarından yarısından fazlası artık mevcut değil. Kripto para piyasasının ilk büyük patlamasının ardından 2014 yılında piyasaya sürülen coin’lerin dörtte üçünden fazlası (yüzde 76,5) artık ölü… Bununla birlikte, son trendler kripto paraların daha az ilgi kaybettiğini gösteriyor. 2020’den bu yana sadece 16 coin yatırım eksikliği nedeniyle piyasadan silindi.

Raporda ayrıca 751 kripto paranın kullanımdan kalktığı 2018 yılını kripto para sektörünün “en ölümcül yılı” olarak nitelendiriliyor. Çalışma bu kripto paraların yüzde 30’unun dolandırıcılık amacıyla ortaya çıktığını belirtiyor.

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