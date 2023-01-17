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Hedge fon uzmanı ve ünlü kripto para boğası Anthony Scaramucci, iflas etmiş borsa FTX. US’un eski Başkanı tarafından oluşturulan yeni bir ticaret yazılımı firmasına yatırım yaptığını duyurdu.

Kripto Para Yazılı Şirketine Dev Yatırım!

Bloomberg tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre SkyBridge Capital’in kurucusu ve CEO’su, kişisel parasının bir kısmını iflas eden FTX. US’un eski Başkanı Brett Harrison’ın kripto para yazılım şirketine yatırım yapmak için kullandığını kamuoyuna duyurdu. Tanınan isim yatırımın miktarı hakkında belirli bir ayrıntı vermemesine rağmen Brett Harrison’ın kripto para yatırımcılarının stratejilerine yardımcı olacak algoritmalar yazmak için kullanabilecekleri bir yazılım programı oluşturmayı amaçlayan girişimi için 100 milyon dolar aradığı daha öncesinde duyurulmuştu. Piyasaların tanınan ismi Brett Harrison Bloomberg’e yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Anthony Scaramucci iki yıl önce kripto para endüstrisine katıldığımdan beri benim için gerçek bir akıl hocası ve arkadaş oldu. Onu bir yatırım ortağı olarak görmekten onur duyuyorum ve hayatımdaki bu yeni bölüme başlarken rehberliğinin paha biçilmez olacağını biliyorum.

“İleri Git Arkana Bakma”

Yapılan açıklamaların ardından Anthony Scaramucci cevaben, Brett Harrison’ın girişiminde yatırımcı olmaktan gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

Brett Harrison’ın, yeni şirketinde yatırımcı olmaktan gurur duyuyorum. İleri git, arkana bakma… En iyi dileklerimle.

Bir zamanların popüler kripto para borsası olan FTX piyasalarda yaşanan likidite krizinin sonrasında şirket ve bağlı kuruluşlarının iflas etmesinden kısa bir süre önce yaklaşık bir buçuk yıl çalışan Brett Harrison, Eylül 2022 tarihinde görevinden istifa etmişti. Yine Eylül ayı içerisinde, FTX’in girişim sermayesi kolu olan FTX Ventures, SkyBridge Capital’in %30 oranında hissesini satın aldı. Ayrıca açıklanana rapora göre, FTX’in Kasım ayındaki çöküşü nedeniyle Anthony Scaramucci, planının sonunda hisseleri geri almak olduğunu söylemişti.