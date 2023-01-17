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En Son 2018 Görüldü! Piyasa Gurusundan Ses Getirecek Bitcoin Analizi!

Bloomberg analisti Mike McGlone, Bitcoin'in (BTC) 2018'e benzer bir dip oluşturduğunu ancak çok farklı makroekonomik koşullar altında hareket ettiğini belirterek kripto para yatırımcılarını uyardı.
09:03
17 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, Bitcoin‘in (BTC) 2018’e benzer bir dip oluşturduğunu ancak çok farklı makroekonomik koşullar altında hareket ettiğini belirterek kripto para yatırımcılarını uyardı.

“Bitcoin’in Mevcut Durumu 2018’dekine Benzer”

Scott Melker’a konuşan Bloomberg analisti Mike McGlone, Bitcoin’in 20 bin dolar aralığına doğru olan son rallisini BTC’nin 2018’de 5 bin dolarda dibe vurmasıyla karşılaştırarak şunları söyledi:

Küresel bazda piyasadan hala iyi nedenlerden dolayı likidite çekiliyor (tarihi, benzeri görülmemiş bir şekilde). Eğer hisse senetleri ve riskli varlıklar yükselirse, bu likiditenin merkez bankalarından dolayı kısıtlı şekilde kalması daha olası görünüyor. Size gösterdiğim grafikte, 2018’de 5 bin dolar dolar civarında olduğu gibi, 20 bin dolar civarında da potansiyel bir dip oluşumu göze çarpıyor. Aradaki en büyük fark, size beyaz renkle gösterdiğim federal fon vadeli işlemleri. O zamanlar Fed zaten gevşemeye başlamış, biz dibe vurmuş, daha yüksek seviyelere çıkmış ve ardından 2019’da sert düşmüştük.

Bitcoin’deki Yükselişin Devam Etmeyebileceği Konusunda Uyardı

McGlone, zorlu makro koşullar ve Federal Reserv‘in (Fed) riskli varlıklar üzerinde aşağı yönde baskı oluşturan faiz artırma politikası nedeniyle en büyük kripto para BTC‘nin yükselmeye devam etmeyebileceği konusunda uyardı. Bitcoin’in rallisinin devam etmeyeceğinin bir göstergesi olarak da NASDAQ’ın 200 haftalık hareketli ortalamasının altına düşme ihtimalini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

NASDAQ, 200 haftalık hareketli ortalamasında. NASDAQ için 200 haftalık hareketli ortalama hesaplanabildiğinden beri bu seviyeyi yalnızca üç kez aştık. Ve bu olduğunda her seferinde Fed’in gevşemeye gittiği görüldü. En iyi son örnek 2008 yılıydı. Fed agresif bir şekilde gevşiyordu. Şu anda ise agresif bir şekilde sıkılaşıyor. Yani baktığınızda hiçbir piyasa için çok heyecan duymak mümkün değil. Biraz vakit tanımak gerekiyor. Büyük resim, evet, Bitcoin için gerçekten yükselişe işaret ediyor ancak bana göre bu, ayı piyasası olduğunu bildiğimiz bir piyasada sıçramalar yaşadığımız ve Fed’in ‘Üzgünüm, kum havuzunu elinizden alıyoruz, size geri vermiyoruz’ dediği, daha önce benzeri görülmemiş bir ortam.

McGlone’un da işaret ettiği gibi, 2022 boyunca NASDAQ’ın Bitcoin ile yüksek korelasyon gösterdiği ve neredeyse sürekli olarak birlikte hareket ettikleri görüldü.

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