Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı açıklamada popüler altcoin'in bugün gerçekleşmesi beklenen ağ güncellemesini ve hard fork'unu destekleyeceğini duyurdu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı açıklamada Polygon’un (MATIC) bugün gerçekleşmesi beklenen ağ güncellemesini ve hard fork’unu destekleyeceğini duyurdu.

Binance’dan Polygon’a Tam Destek

Kripto para borsası Binance, yaptığı açıklamada Polygon’un yaklaşan ağ güncellemesini ve hard fork’unu destekleyeceğini belirtti. Kripto para borsasından yapılan açıklamada, “Binance, Polygon’un ağ güncellemesini ve hard fork’unu destekleyecek. Polygon’un ağ güncellemesi ve hard fork’u 38.189.056 blok yüksekliğine ulaşıldığında veya yaklaşık 17/01/2023 tarihinde TSİ 21.00’da gerçekleşecek. MATIC‘e para yatırma ve çekme işlemleri yaklaşık olarak 17/01/2023 tarihinde TSİ 20.00’dan itibaren askıya alınacak.” ifadelerine yer verildi.

Binance sunacağı destek kapsamında, borsa cüzdanında MATIC tutan tüm kullanıcılar için ilgili tüm teknik gereksinimlerin karşılanacağın altını çizerken, ağ güncellemesinin ve hard fork’unun yeni bir token’ın piyasaya sürülmesiyle sonuçlanmayacağını belirtti.

Kripto para borsası, güncellemenin ve hard fork‘un başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından MATIC için para yatırma ve çekme işlemlerinin yeniden başlatılacağını da ekledi.

Polygon’un Yaklaşan Ağ Güncellemesi ve Hard Fork’u

Binance’ın da işaret ettiği gibi bugün TSİ 21.00’da gerçekleşmesi beklenen Polygon’un ağ güncellemesi ve hard fork’u gas ücretlerindeki ani yükselişlerin şiddetini azaltmayı, işlem sürelerinin hızının artırılması amacıyla adres zincirinin yeniden düzenlenmesi gibi birçok yeniliği ve iyileştirmeyi ağa getirmeyi amaçlıyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre MATIC, güncellemesine saatler kalmışken son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,53 düşüşle 1,02 dolardan el değiştiriyor. 8.87 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 10’uncu kripto para (aynı zamanda en büyük 9’ncu altcoin) olan MATIC’in değerini son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 19,80 ve yüzde 24,30 arttırdığı görülüyor.