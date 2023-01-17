Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Saatler Kala Geldi! Binance’dan O Altcoin İçin Son Dakika Açıklaması!

Saatler Kala Geldi! Binance’dan O Altcoin İçin Son Dakika Açıklaması!

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı açıklamada popüler altcoin'in bugün gerçekleşmesi beklenen ağ güncellemesini ve hard fork'unu destekleyeceğini duyurdu.
09:31
17 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı açıklamada Polygon’un (MATIC) bugün gerçekleşmesi beklenen ağ güncellemesini ve hard fork’unu destekleyeceğini duyurdu.

Binance’dan Polygon’a Tam Destek

Kripto para borsası Binance, yaptığı açıklamada Polygon’un yaklaşan ağ güncellemesini ve hard fork’unu destekleyeceğini belirtti. Kripto para borsasından yapılan açıklamada, “Binance, Polygon’un ağ güncellemesini ve hard fork’unu destekleyecek. Polygon’un ağ güncellemesi ve hard fork’u 38.189.056 blok yüksekliğine ulaşıldığında veya yaklaşık 17/01/2023 tarihinde TSİ 21.00’da gerçekleşecek. MATIC‘e para yatırma ve çekme işlemleri yaklaşık olarak 17/01/2023 tarihinde TSİ 20.00’dan itibaren askıya alınacak.” ifadelerine yer verildi.

Binance sunacağı destek kapsamında, borsa cüzdanında MATIC tutan tüm kullanıcılar için ilgili tüm teknik gereksinimlerin karşılanacağın altını çizerken, ağ güncellemesinin ve hard fork’unun yeni bir token’ın piyasaya sürülmesiyle sonuçlanmayacağını belirtti.

Kripto para borsası, güncellemenin ve hard fork‘un başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından MATIC için para yatırma ve çekme işlemlerinin yeniden başlatılacağını da ekledi.

Polygon’un Yaklaşan Ağ Güncellemesi ve Hard Fork’u

Binance’ın da işaret ettiği gibi bugün TSİ 21.00’da gerçekleşmesi beklenen Polygon’un ağ güncellemesi ve hard fork’u gas ücretlerindeki ani yükselişlerin şiddetini azaltmayı, işlem sürelerinin hızının artırılması amacıyla adres zincirinin yeniden düzenlenmesi gibi birçok yeniliği ve iyileştirmeyi ağa getirmeyi amaçlıyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre MATIC, güncellemesine saatler kalmışken son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,53 düşüşle 1,02 dolardan el değiştiriyor. 8.87 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 10’uncu kripto para (aynı zamanda en büyük 9’ncu altcoin) olan MATIC’in değerini son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 19,80 ve yüzde 24,30 arttırdığı görülüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
AVAX Yatırımcısının Canı Sıkılacak! Bu Değerler Neden Düşüyor? Avax Kaç Dolar?
AVAX Yatırımcısının Canı Sıkılacak! Bu Değerler Neden Düşüyor? Avax Kaç Dolar?
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Yakında 1 Doları Geçebilir! Bu Altcoin Ralliye Hazırlanıyor!
Yakında 1 Doları Geçebilir! Bu Altcoin Ralliye Hazırlanıyor!
Bu Altcoin Gerçekten Uzaya Gidiyor! Fiyatı Uçtu, DOGE Değil!
Bu Altcoin Gerçekten Uzaya Gidiyor! Fiyatı Uçtu, DOGE Değil!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023