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Ses Var Görüntü Yok! Japonya’dan Kripto Paralar İçin Dikkat Çeken Çıkış!

Japonya'daki finansal düzenleyici kurumlar, küresel düzenleyicileri kripto para piyasasına bankacılık sektörüne yaklaştığı şekilde yaklaşmaya davet ederek sektör için daha sert kurallar getirilmesini talep etti.
10:30
17 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Japonya‘daki finansal düzenleyici kurumlar, küresel düzenleyicileri kripto para piyasasına bankacılık sektörüne yaklaştığı şekilde yaklaşmaya davet ederek sektör için daha sert kurallar getirilmesini talep etti. Japonya Finansal Hizmetler Ajansı Strateji Geliştirme ve Yönetim Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Mamoru Yanase’ye göre, kripto paraların etkin bir şekilde kontrol altına alınmaları gerekiyor.

“Kripto Paraların Etkili Bir Şekilde Düzenlenmesi Gerekiyor”

Bloomberg’in 17 Ocak tarihli haberine göre Japonya Finansal Hizmetler Ajansı Strateji Geliştirme ve Yönetim Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Mamoru Yanase, kripto paralar için dikkat çeken bir çıkış yaparak “Etkili bir düzenlemenin getirilmesi isteniyorsa geleneksel finans kuruluşlarını düzenleyip denetlediğiniz gibi aynısını yapmalısınız” dedi.

Japonya’nın finansal düzenleyicisinin üst düzey yetkilisinin yorumları, 2022’nin Kasım ayında iflasını duyuran kripto para borsası FTX‘in ardından geldi. FTX’in iflası sektörü sarsmış ve düzenleyici kurumların acil bir şekilde harekete geçmesine neden olmuştu.

Öte yandan Yanase, bazı ABD’li meslektaşlarının aksine problemin kripto paralarda olmadığını kabul ederek “Son skandala neden olan şey kripto para teknolojisinin kendisi değil, gevşek yönetişim, gevşek iç kontrol, düzenleme ve denetimin bulunmaması.” dedi.

Yanase, ABD ve Avrupa’daki düzenleyicilerin, bankalar ve aracı kurumlar için olduğu gibi kripto para borsaları için de aynı kuralları uygulamaya davet ettiklerini belirtti. Bu konuda ortaya konulan tavsiyeler, kripto para endüstrisinin düzenlenmesiyle görevli küresel bir kuruluş olan Finansal İstikrar Kurulu aracılığıyla iletildi.

Yanase, ülkelerin kripto para borsalarından tüketici koruma önlemlerini “kesin olarak talep etmeleri gerektiğini” de sözlerine ekledi. Ayrıca kripto para aracı kurumları için kara para aklamanın önüne geçilmesi, güçlü yönetişim, iç kontroller, denetim ve ifşa taleplerine dönüş yapmalarına olan ihtiyaca da vurgu yaptı.

FTX Japan’daki Çarpıcı Hareketlilik

Yanase, tüm bu yorumları FTX’in Japonya kolu FTX Japan‘ın Şubat ayından itibaren para çekme işlemlerine devam etmesinin beklendiğini teyit ettiği sırada yaptı. “FTX Japan ile yakın iletişim halindeyiz” diyen Yanase, “müşterinin varlıklarının şirketten uygun şekilde çıkarıldığını” açıkladı.

FTX davasına bakan mahkeme, diğer şirket iştirakleri arasında FTX Japan’ın satışına onay vermişti. Geçtiğimiz hafta kripto para borsasının Japonya kolunu satın almakla ilgilenen 41 taraf olduğu açıklanmıştı.

16 Ocak’ta Monex CEO’su Oki Matsumoto, FTX Japan’i satın almakla ilgilendiklerini belirterek, yerel pazarda daha az rekabet olmasının kendileri için “çok iyi bir avantaj” olacağını da sözlerine eklemişti.

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