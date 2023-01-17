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Sonunda Açıklandı! Yapay Zeka ve 4 İndikatörden Kritik Bitcoin Tahmini! İşte Ocak’ta Olacaklar!

Bitcoin (BTC) ayı piyasasına meydan okurken, yatırımcılar Ocak ayının sonunda BTC'nin hangi seviyede olacağını merak ediyor. 
12:30
17 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ayı piyasasına meydan okurken, yatırımcılar Ocak ayının sonunda BTC’nin hangi seviyede olacağını merak ediyor.

PricePredicitions: Bitcoin, 1 Şubat’ta Bu Seviyede Olacak!

Bitcoin, çok sayıda önemli direnç seviyesini aşarak 2023’e güçlü bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, bu seviyelerin Bitcoin’in yükselişini sürdürmesi için bir temel oluşturabileceğini umuyor. Uzmanlara göre, mevcut ralli makroekonomik faktörlerle ilgili olumlu haberlerden sonra ortaya çıktı. Bitcoin fiyatı geçen hafta boyunca artmaya devam ederken, yatırımcılar BTC‘nin Şubat ayına girerken tırmanmaya devam edeceğini umuyor.

Önde gelen platformlardan PricePredictions’daki makine öğrenimi algoritmaları, Bitcoin‘in 1 Şubat’ta 21.382 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Yapay zeka tahmininde Bollinger Bantları (BB), hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) ve göreli güç endeksi (RSI) gibi farklı teknik göstergeler kullanır. Bu, Bitcoin’in mevcut fiyatından %2,6’lık bir artış anlamına denk geliyor. Bitcoin, son 24 saat içinde yaklaşık %0,52’lik küçük artışla an itibariyle 21.1188 dolardan işlem görüyor. Haftalık grafikte BTC, %20,63 arttı.

Son Sözü Fed Söyleyecek!

Bitcoin, 2023’e istikrarlı bir giriş yaptı ve son bir haftadır yükselişini sürdürdü. Lider kripto para birimi,  iki aydan uzun bir süre sonra ilk kez 20.000 doları geçti. Uzun zamandır düşük volatilite ve işlem hacmi ile dar bir aralıkta sıkışan BTC, %23’ün değer kazanarak 21.000 doları da aştı. Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle 2022’de zor bir dönemden geçen Bitcoin, %65 değer kaybetmişti. Uzmanlara göre BTC’nin daha fazla yükselmesi için makroekonomik şartların değişmesi gerekiyor.

Uzmanlara göre, merkez bankaları faiz artırımlarına son verdiği zaman, Bitcoin ve hisse senetleri diğer piyasalardan daha iyi performans gösterebilir. Bu nedenle, birçok yatırımcı dipten almaya devam edecek. Bitcoin‘in 2022’de değerinin %60’ından fazlasını kaybetti. Sektördeki krizler ve makro ekonomik görünüm, kripto para piyasasına büyük darbe vurdu.  Analistler, enflasyonun yavaşlamaya başladığına dair artan işaretler arasında “kripto kışının” önümüzdeki günlerde biteceğini iddia etti.  Fed mevcut para politikasından geri adım attığında hisse senetleri ve Bitcoin, büyük oranda değer kazanacak. Ancak, Fed, daha büyük riskleri göze alamayacakları için faiz oranları artırmaya bir süre daha devam edecek.

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