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  •   Veriler ve Mantık Yanılmaz! 3 Uzman Reuters’a Konuştu: İşte Bitcoin’deki En Gerçekçi Senaryo!

Veriler ve Mantık Yanılmaz! 3 Uzman Reuters’a Konuştu: İşte Bitcoin’deki En Gerçekçi Senaryo!

Bitcoin (BTC) sürpriz rallisi ile yeniden manşetlerde yerini alırken, 3 uzman BTC'nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerine paylaştı. 
13:30
17 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) sürpriz rallisi ile yeniden manşetlerde yerini alırken, 3 uzman BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerine paylaştı.

‘İlk Sinyal Olabilir’

Bitcoin 2023’e iyi bir başlangıç yaparken, fiyatın bundan sonra hangi yöne gideceği merak ediliyor BTC, Ocak ayında %26 değer kazandı. Lider kripto para birimi, sadece geçen hafta %22 yükseldi. CoinGecko’ya göre, Etherum (ETH) da sene başından beri %29 artarken, kripto para piyasasının değeri  yeniden1 trilyon doların üzerine çıktı. Yatırım şirketi Bespoke Investment Group analisti Jake Gordon ‘a göre, mevcut ralli Bitcoin’de trend değişikliğinin habercisi olabilir. Bu nedenle, Siyah Kuğu benzeri büyük krizler meydana gelmezse Bitcoin yoluna devam edebilir. Bazı araştırmacılar, mevcut ralliyi enflasyonun zirveye ulaştığı ve daha sıkı merkez bankası politikasına olan ihtiyacı azalttığı yönündeki iyimserliğe bağladı.

Wave Financial’den Les Borsai’ye göre, makroekonomik unsurlar belirleyici olmaya devam edecek. Olumlu gelen enflasyon verileri nedeniyle son zamanlarda Bitcoin‘de kayda değer bir artış gördük.  Blockchain.com’dan alınan verilere göre, 7 günlük bir süre boyunca büyük borsalardaki Bitcoin işlem hacimleri, yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesi olan 151 milyon dolara sıçradı. Chainalysis verilerine göre, alım satım ve ödemeler dahil tüm kullanımları temsil eden toplam Bitcoin akışları, son 7 günde ortalama 13.130 Bitcoin artarak 64 günün en büyük artışını gösterdi.

‘Kutlama İçin Henüz Erken’

Ancak piyasa gözlemcileri, işlem hacimlerinin düşük kaldığını ve makroekonomik ortamın belirsiz olduğunu belirterek, kutlamanın çok erken yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Bir dijital varlık menkul kıymetler ticaret platformu olan Prometheum’un kurucu ortağı Aaron Kaplan’a göre, son zamanlarda gördüğümüz artışa rağmen kripto piyasasında ayı döngüsünün bittiğini ilan etmek için çok erken. Yöneticiye göre, faiz oranı artışları piyasanın beklediğinin altında olursa, o zaman hisse senetleri ve Bitcoin ivme kazanacak. Bitcoin muhtemelen yükseliş trendini sürdürecek, ancak şu anda çok fazla belirsizlik var. Bitcoin ivme kazanırken, zincir üstü veriler ve kritik metrikler de yeniden toparlanmaya başladı.  Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, Nisan 2022’den beri ilk kez nötr seviyesinde. 15 Ocak’ta endeks, 5 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 52 ile nötr seviyeye ulaştı.  Endeks, şu anda 52 seviyesinde bulunuyor.

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