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Tüm Dünyada Ses Getiren ChatGPT’den Çarpıcı Bitcoin Analizi! Geliyor!

Tüm dünyada ses getiren ChatGPT, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için dikkat çeken bir analizde bulundu. İşte yapay zeka destekli sohbet robotunun BTC analizi.
14:55
17 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Metin tabanlı yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, çok çeşitli görevleri yüksek doğrulukla yerine getirme becerisiyle öne çıkıyor. Sohbet robotunun kullanılabileceği alanlardan biri de piyasalardaki farklı varlıkların olası fiyat hareketlerini yorumlamasını isteyerek ticaret yapılabilmesi. Bu bağlamda ChatGPT’den geleneksel fiyat hareketi, teknik analiz ve diğer ilgili ölçütler gibi çeşitli verilere ve ölçümlere dayanarak Bitcoin‘in (BTC) 2030 yılına kadar olası fiyatını paylaşması istedi. İşte dünyanın konuştuğu yapak zeka sohbet robotunun Bitcoin için dikkat çeken yanıtı.

Bitcoin’in Yükselmesini Bekliyor Ancak…

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, en büyük kripto para BTC‘nin 2030 yılına kadar olası fiyatını paylaştı. İlginç bir şekilde, ChatGPT, yüksek volatilite ve düzenleme hazırlıklarına atıfta bulunarak uzun vadede Bitcoin fiyatını tahmin etmenin zor olduğunu kabul etti. Bununla birlikte, yapay zeka destekli platform, olgunlaşan piyasalara ve artan benimsemeye atıfta bulunarak Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda yükselmesini beklediğini belirterek şunları söyledi:

2030 yılında Bitcoin’in fiyatını herhangi bir doğruluk derecesiyle tahmin etmek imkansız. Bitcoin’in fiyatı oldukça volatil ve düzenlemeler, ekonomik koşullar ve teknolojik gelişmeler gibi birçok dış faktöre tabi. […] Kripto para piyasası olgunlaştıkça ve daha fazla insan kripto paraların potansiyelinin farkına vardıkça, Bitcoin muhtemelen daha yaygın bir şekilde kabul görecek ve değeri artmaya devam edecek.

Özellikle ChatGPT’nin öngörüsü, varlığın ana akım benimsenme yolunda ilerlediğine inanan Bitcoin‘in savunucularının ortaya koyduğu tahminler ve öngörülerle örtüşüyor.

ChatGPT’nin Potansiyeli

Tüm dünyada ses getiren ChatGPT, henüz deneme aşamasında olsa da ilk gözlemler diğerlerinin yanı sıra fiyatların izlenmesi ve belirli koşullarda alım satım yapılması gibi tekrar eden görevlerin otomatikleştirilmesi için kullanılabileceği yönünde. Ayrıca ChatGPT, piyasa eğilimleri, fiyatlar ve diğer ilgili veriler hakkında raporlar oluşturmak üzere eğitilerek yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olma potansiyeline sahip.

ChatGPT’nin 2021’in ötesindeki küresel olaylar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyması nedeniyle mevcut bilgisinin sınırlı olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

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